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Северная Македония
2:1
Конец матча

Стадион:
Эстония
0'
1:0
29' Гол
Тричковски Иван
34' Желтая карточка
Николов Бобан
45' Желтая карточка
Спировски Стефан
49' Желтая карточка
Саппинен Рауно
1:1
52' Гол
Саппинен Рауно
2:1
68' Гол
Стояновски Влатко
69' Желтая карточка
Стояновски Влатко
77' Желтая карточка
Элмас Элиф
82' Желтая карточка
Тунёв Георгий
90'+9
22
Шишковски
Дамьян
2
Бейтулаи
Эгзон
14
Велкоски
Дарко
6
Муслиу
Визар
13
Ристовски
Стефан
20
Спировски
Стефан
16
Николов
Бобан
9
Трайковски
Александар
21
Элмас
Элиф
7
Тричковски
Иван
23
Несторовски
Илья
12
Хейн
Карл-Якоб
23
Тенисте
Тайо
4
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
3
Пикк
Артур
20
Borislav
Topic
II
5
Крейда
Владислав
10
Зенёв
Сергей
14
Васильев
Константин
16
Синявский
Василий
15
Саппинен
Рауно
Северная Македония
4-2-3-1
Эстония
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 2 0.29
2. Алиоски Эгзиян 2 (2) 0.29
3. Ристовски Стефан 1 0.14
4. Несторовски Илья 1 (1) 0.14
5. Тричковски Иван 1 0.14
6. Велкоски Дарко 1 0.14
7. Зайков Джоко 1 0.14
8. Стояновски Влатко 1 0.14
9. Спировски Стефан 0 0
10. Барди Энис 0 0
11. Элмас Элиф 0 0
Эстония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саппинен Рауно 4 0.8
2. Лийвак Франк 1 (1) 0.2
3. Пикк Артур 0 0
4. Borislav Topic II 0 0
5. Кяйт Маттиас 0 0

Карточки

Северная Македония
# Игрок      
1. Муслиу Визар 2 1
2. Николов Бобан 3 0
3. Алиоски Эгзиян 3 0
4. Димитриевски Столе 1 1
5. Спировски Стефан 2 0
6. Ристовски Стефан 2 0
7. Несторовски Илья 2 0
8. Барди Энис 2 0
9. Адеми Ариян 1 0
10. Бейтулаи Эгзон 1 0
11. Стояновски Влатко 1 0
12. Костадинов Тихомир 1 0
13. Элмас Элиф 1 0
Эстония
# Игрок      
1. Тунёв Георгий 2 0
2. Зенёв Сергей 1 0
3. Оямаа Хенрик 1 0
4. Метс Кароль 1 0
5. Пикк Артур 1 0
6. Баранов Никита 1 0
7. Саппинен Рауно 1 0
8. Лийвак Франк 1 0
9. Крейда Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Северная Македония 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3)
 Эстония 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово
Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн
Эстония Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Италия 4:0 Эстония Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва
Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония

Последние игры между собой

Северная Македония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Эстония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Эстония 3:3 Северная Македония Лига наций УЕФА

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Северная Македония Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
2. Грузия 0:0 Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
3. Армения 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
4. Эстония Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Спировски Стефан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Николов Бобан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Тричковски Иван бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Северная Македония 92.2% (141)
X 4.6% (7)
Эстония 3.3% (5)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 8.20 41.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.71 3.62 5.45
  2.53 1.96 7.58

Самый высокий коэффициент на матч «Северная Македония» – «Эстония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Северная Македония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Северная Македония» – «Эстония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5
5.80 1.13 4.44 1.20 4.20 1.22 2.18 1.68 1.80 2.01 2.22 1.65 1.71 2.14 1.17 4.90 1.60 2.33 1.04 10.00 1.03 8.40 1.03 15.00
7.40 1.04 6.20 1.09 2.78 1.42 2.11 1.73 1.66 2.35 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.70 1.04 8.20 1.00 10.75
6.21 1.14 2.82 1.46 3.51 1.32 2.88 1.44 2.25 1.69 1.73 2.18 2.23 1.70 1.82 2.06 1.40 3.07 1.27 3.95 1.45 2.84 1.25 4.12 1.10 8.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.85 1.95 1.24 4.00 1.13 5.80 1.03 12.00
2.62 1.49 1.70 2.15 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
1.77 2.12 1.48 2.77 1.18 5.09 1.42 2.97 1.20 4.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.05 1.75 1.47 2.65 1.17 4.60
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.52 1.52
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Где смотреть матч Северная Македония 2:1 Эстония онлайн

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Прогнозы на матч Северная Македония 2:1 Эстония

Исход игры
Северная Македония
92.2% (141)
Ничья
4.6% (7)
Эстония
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
38.41% (58)
Меньше
61.59% (93)
Обе команды забьют
Да
37.75% (57)
Нет
62.25% (94)
Популярный счёт
2:0 Северная Македония
33.3% (51)
2:1 Северная Македония
27.5% (42)
1:0 Северная Македония
24.8% (38)
3:1 Северная Македония
2.6% (4)
3:0 Северная Македония
2.6% (4)
1:2 Эстония
2.6% (4)
1:1 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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