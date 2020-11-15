Чехия
1:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Дусан Арена
Израиль
1:0
7' ГолДарида Владимир
34' Желтая карточкаОндрашек Зденек
17
Матею
Алеш
15
Соучек
Томаш
21
Крал
Алекс
14
Янкто
Якуб
21
Тиби
Эйтан
22
Голаса
Эйял
13
Тавата
Талеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Матею АлешЗащитник
-
15 Соучек ТомашПолузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коубек ТомашВратарь
-
23 Мандоус АлешВратарь
-
22 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
-
18 Черны ВацлавПолузащитник
-
19 Голеш ТомашПолузащитник
-
10 Копич ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Голаса ЭйялПолузащитник
-
13 Тавата ТалебПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ницан ИтамарВратарь
- Защитник
-
12 Йейни ШиранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лави НетаПолузащитник
-
11 Коэн ЙонатанПолузащитник
-
14 Вайссман ШонНападающий
-
-
-
19 Дадья Ор
-
Главный тренер: Willibald Ruttensteiner
Ход матча
7'
34'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дарида Владимир
|1
|0.2
|2.
|Цоуфал Владимир
|1
|0.2
|3.
|Выдра Матей
|1
|0.2
|4.
|Крменчик Михал
|1
|0.2
|5.
|Пешек Якуб
|1
|0.2
|6.
|Дочкал Борек
|1 (1)
|0.2
|7.
|Масопуст Лукаш
|0
|0
|8.
|Тецл Станислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|5
|0.83
|2.
|Эльмкис Илай
|1
|0.17
|3.
|Голаса Эйял
|0
|0
|4.
|Даббур Мунас
|0
|0
|5.
|Коэн Йонатан
|0
|0
|6.
|Манор Соломон
|0
|0
|7.
|Даса Элазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боржил Ян
|1
|0
|2.
|Дарида Владимир
|1
|0
|3.
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|4.
|Малинский Томас
|1
|0
|5.
|Янош Адам
|1
|0
|6.
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перец Дор
|2
|0
|2.
|Захави Эран
|1
|0
|3.
|Голаса Эйял
|1
|0
|4.
|Огани Орель
|1
|0
|5.
|Битон Нир
|1
|0
|6.
|Натхо Бибрас
|1
|0
|7.
|Менахем Сун
|1
|0
|8.
|Вайссман Шон
|1
|0
|9.
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|10.
|Даса Элазар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чехия
|20% (1)
|0
|0
|60% (3)
|0
|20% (1)
|Израиль
|0
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|50% (3)
Предыдущие игры
Чехия Последние 20 матчей: +11 =0 -9Германия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Чехия Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия
Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия
Израиль Последние 20 матчей: +7 =4 -9Словакия 2:3 Израиль Израиль 1:2 Чехия Шотландия 0:0 Израиль Израиль 1:1 Словакия
Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль
Последние игры между собой
Чехия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Израиль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Чехия» – «Израиль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чехия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Израиль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чехия» – «Израиль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|12.00
|1.01
|8.80
|1.05
|5.55
|1.14
|2.85
|1.41
|—
|—
|2.18
|1.68
|1.76
|2.11
|1.55
|2.50
|—
|—
|1.72
|2.10
|—
|—
|1.15
|5.30
|1.25
|6.50
|1.05
|9.90
|1.02
|13.00
|1.02
|13.00
|
|11.00
|1.04
|9.50
|1.05
|3.68
|1.29
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.03
|1.87
|—
|—
|1.61
|2.34
|—
|—
|1.43
|2.88
|—
|—
|1.17
|5.10
|1.14
|5.90
|1.04
|9.80
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.24
|1.17
|3.71
|1.28
|2.47
|1.57
|2.00
|1.86
|1.73
|2.16
|1.46
|2.78
|1.84
|2.02
|1.28
|3.75
|1.47
|2.75
|—
|—
|1.21
|4.48
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|1.95
|1.85
|—
|—
|2.27
|1.62
|—
|—
|1.13
|5.80
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.04
|10.00
|
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|1.16
|5.55
|—
|—
|1.12
|6.15
|—
|—
|
|3.19
|1.38
|2.62
|1.52
|2.05
|1.83
|1.63
|2.34
|1.26
|3.93
|1.14
|6.06
|1.38
|3.09
|1.26
|3.93
|1.19
|4.75
|—
|—
Прогнозы на матч Чехия 1:0 Израиль
Исход игры
Чехия
90.9% (140)
Ничья
7.8% (12)
Израиль
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (80)
Меньше
47.37% (72)
Обе команды забьют
Да
58.55% (89)
Нет
41.45% (63)
Популярный счёт
2:1 Чехия
42.9% (66)
1:0 Чехия
20.8% (32)
2:0 Чехия
18.8% (29)
1:1 Ничья
6.5% (10)
3:1 Чехия
5.2% (8)
3:2 Чехия
1.3% (2)
1:2 Израиль
1.3% (2)
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