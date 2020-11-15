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Чехия
1:0
Конец матча

Стадион:
Израиль
0'
1:0
7' Гол
Дарида Владимир
34' Желтая карточка
Ондрашек Зденек
81' Красная карточка
Эль-Хамид Хатем Абд
90'+5
1
Вацлик
Томаш
5
Цоуфал
Владимир
6
Калаш
Томаш
4
Брабец
Якуб
17
Матею
Алеш
15
Соучек
Томаш
21
Крал
Алекс
12
Масопуст
Лукаш
8
Дарида
Владимир
14
Янкто
Якуб
13
Ондрашек
Зденек
18
Марсиано
Офир
4
Битон
Нир
21
Тиби
Эйтан
17
Эль-Хамид
Хатем
Абд
6
Натхо
Бибрас
2
Даса
Элазар
8
Перец
Дор
22
Голаса
Эйял
13
Тавата
Талеб
7
Захави
Эран
10
Манор
Соломон
Чехия
4-2-3-1
Израиль
3-1-4-2

Ход матча

7'
Дарида Владимир
(Цоуфал Владимир)
1:0
34'
Ондрашек Зденек
 
46'
 
Лави Нета
Натхо Бибрас
46'
 
Менахем Сун
Тавата Талеб
62'
Крменчик Михал
Ондрашек Зденек
 
62'
Копич Ян
Масопуст Лукаш
 
73'
 
Вайссман Шон
Перец Дор
81'
 
Эль-Хамид Хатем Абд
82'
Выдра Матей
Янкто Якуб
 
86'
 
Абу-Фани Мохаммад
Голаса Эйял
89'
Дочкал Борек
Дарида Владимир
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 10
  • 5 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дарида Владимир 1 0.2
2. Цоуфал Владимир 1 0.2
3. Выдра Матей 1 0.2
4. Крменчик Михал 1 0.2
5. Пешек Якуб 1 0.2
6. Дочкал Борек 1 (1) 0.2
7. Масопуст Лукаш 0 0
8. Тецл Станислав 0 0
Израиль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 5 0.83
2. Эльмкис Илай 1 0.17
3. Голаса Эйял 0 0
4. Даббур Мунас 0 0
5. Коэн Йонатан 0 0
6. Манор Соломон 0 0
7. Даса Элазар 0 0

Карточки

Чехия
# Игрок      
1. Ондрашек Зденек 1 0
2. Боржил Ян 1 0
3. Дарида Владимир 1 0
4. Цоуфал Владимир 1 0
5. Малинский Томас 1 0
6. Янош Адам 1 0
7. Масопуст Лукаш 1 0
Израиль
# Игрок      
1. Перец Дор 2 0
2. Эль-Хамид Хатем Абд 0 1
3. Захави Эран 1 0
4. Голаса Эйял 1 0
5. Огани Орель 1 0
6. Битон Нир 1 0
7. Натхо Бибрас 1 0
8. Менахем Сун 1 0
9. Вайссман Шон 1 0
10. Абу-Фани Мохаммад 1 0
11. Даса Элазар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чехия 33.33% (2) 0 0 50% (3) 0 16.67% (1)
 Израиль 0 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 50% (3)

Предыдущие игры

Чехия Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Германия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Чехия Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия
Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия
Израиль Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Словакия 2:3 Израиль Израиль 1:2 Чехия Шотландия 0:0 Израиль Израиль 1:1 Словакия
Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль

Последние игры между собой

Чехия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Израиль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Израиль 1:2 Чехия Лига наций УЕФА Чехия 2:1 Израиль Международные матчи

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
2. Чехия Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
3. Израиль Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
4. Словакия Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Чехия 90.9% (140)
X 7.8% (12)
Израиль 1.3% (2)
Все прогнозы
2.04 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 20.00 140.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.84 4.25
  1.24 5.12 20.76

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 8.80 1.05 1.09 7.20 2.85 1.41 1.13 5.80 1.76 2.11 1.55 2.50 1.12 6.10 1.15 5.30 1.02 13.00 1.05 9.90 1.02 13.00 1.02 13.00
11.00 1.04 9.50 1.05 3.68 1.29 3.20 1.36 2.03 1.87 1.61 2.34 1.43 2.88 1.17 5.10 1.14 5.90 1.04 9.80
1.59 2.42 1.34 3.32 1.90 1.97 1.55 2.50 1.40 3.04 1.51 2.61 1.46 2.78 1.84 2.02 1.19 4.84 1.47 2.75 1.21 4.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
1.95 1.85 2.27 1.62 1.13 5.80 1.03 12.00 1.04 10.00
3.00 1.39 2.01 1.80 1.52 2.53 1.16 5.55 1.12 6.15
3.19 1.38 2.62 1.52 2.05 1.83 1.63 2.34 1.26 3.93 1.14 6.06 1.38 3.09 1.26 3.93 1.19 4.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.78 1.97 1.31 3.15
4.30 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
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Прогнозы на матч Чехия 1:0 Израиль

Исход игры
Чехия
90.9% (140)
Ничья
7.8% (12)
Израиль
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (80)
Меньше
47.37% (72)
Обе команды забьют
Да
58.55% (89)
Нет
41.45% (63)
Популярный счёт
2:1 Чехия
42.9% (66)
1:0 Чехия
20.8% (32)
2:0 Чехия
18.8% (29)
1:1 Ничья
6.5% (10)
3:1 Чехия
5.2% (8)
1:2 Израиль
1.3% (2)
3:2 Чехия
1.3% (2)
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