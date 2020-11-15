На своей половине поля контролируют мяч игроки Шотландии, пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

Пекарик за фол в середине поля наказан карточкой желтого цвета.

Мяч у Словакии, на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.

Совершенно не держится мяч у Шотландии, не могут гости никак преодолеть центр поля без потери.

Катастрофически большой процент брака у шотландцев. И всё происходит на ровном месте, так играть нельзя.

Второй тайм только что начался!

Много ошибок в начале второго тайма. Все в ожидании, какая из команд нанесет первый удар по воротам.

В центре поля разворачивается игра в первые минуты второй половины встречи. Больше мячом владеют гости.

Борьба за центр поля идет полным ходом, и пока что Словакия в ней демонстрирует готовность не уступать.

Грегуш решается на удар по воротам с 29 метров. Мяч летит мимо.

Без опасных моментов проходит у нас старт второго тайма. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

Шотландия долго, очень медленно проводит атаку. Особенно печально то, что до удара дело так и не доходит.

И Шотландия играет без мяча, у команды ничего не получается.

Пока гости играют довольно однообразно, все атаки сводятся к проходу по флангу и навесом.

Словакия здорово прессингует и не подпускает соперника к своей штрафной.

Штефан Таркович что-то очень возмущенно выговаривает своим игрокам. Весь первый тайм он был зол на своих ребят.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв! Словакия - Шотландия 1:0.

45' 1:2 стал счет по карточкам жёлтого цвета, Куцка её получает за срыв шотландской атаки.

45' А вот и провал в обороне у словаков. Армстронг вбежал в штрафную, но с левого края вратарской покатил мяч вдоль ворот.

44' Совсем упал темп в нашем матче, и это безусловно на руку Словакии. На медленной скорости взломать такую оборону очень сложно.

43' Затяжной перепасовкой в центре поля гости поставлены в тупик и вынуждены просто выжидать.

42' Макгинн грубо сыграл против соперника. Судья показал карточку жёлтого цвета.

41' Много сумбура в центре поля в исполнении обеих сборных, мяч то не долетает, то перелетает адресата передачи.

40' Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

39' Не торопятся хозяева атаковать, контролируя мяч на половине поля соперника, ближе к середине.

38' Словакия пытается удержать у себя мяч, одновременно стараясь сбить темп соперника.

37' Родак вступает в игру. Макбарни расчехлил свою пушку, мяч летел по центру. Вратарь среагировал на удар головой.

36' Палмер в касание попытался замкнуть навес с левого фланга, только вот удар у него получился плохим, мяч отправлен точно на верхний ярус трибун.

35' Стив Кларк продолжает стоять у кромки поля. К скамейке он подходил только в начале игры, а сейчас весь на поле.

34' Этот гол не совсем вытекал из рисунка игры, скорее Шотландия была к взятию ворот, нежели словацкий коллектив.

33' Стив Кларк с бровки подгоняет своих, как может. Такой счет Шотландию не устраивает.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Грегуш!!!

Затяжное перекатывание мяча завершается ударом Грегуша с 26 метров, мяч закатился в самый уголок, Гордон даже прыгать не стал.

32' Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля.

31' И ещё один фол, на этот раз уже на жёлтую карточку. Армстронг её получает.

31' Шкриньяр нарушает правила на половине поля соперника.

30' Армстронг попытался прямым ударом отправить мяч в верхний угол, но перестарался. Игровой снаряд улетел на пустые трибуны.

29' Кристи получает по ногам у самой линии штрафной сборной Словакии. Это шанс.

28' Штефан Таркович всё чаще оказывается у бровки, постоянно подсказывает он своим игрокам.

27' Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

26' Вступает в игру Гордон, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своей сборной, получил он мяч от своего партнёра.

25' Армстронг навесил на линию вратарской, а там Родак всех опередил.

24' Куцка сбивает Кристи на левом фланге шотландской атаки.

23' Половина тайма позади, а хозяева по-прежнему робко и неуверенно ходят на половину поля соперника.

22' Армстронг выполнил навес в штрафную, но тут защита Словакии своего соперника переигрывает.

21' Шкриньяр толкает Кристи, судья фиксирует нарушение правил.

20' Кристи забросил мяч в словацкую штрафную, только никого там из своих не оказалось.

19' Основная борьба опять перешла в центре поля, как в начале матча, никто не решается, чтобы вырваться вперед.

18' Первый угловой зарабатывают игроки Шотландии, последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

17' Немного встала Шотландия, чем позволила сопернику завладеть мячом и устроить перепасовку.

16' Тирни нарушает правила в штрафной соперника.

15' Пока ничье преимущество в матче не вырисовывается. Совсем немного больше мячом Шотландия владеет.

14' Все зоны перекрыли хозяева, и шотландцы спокойно катают мяч в центре поля.

13' Каким-то озадаченным выглядит сейчас Штефан Таркович, позиционные атаки его команде пока не удаются.

12' Словаки пытаются немного успокоить игру. Похоже, они не против, что матч проходит по такому сценарию, ничья их пока устраивает.

11' Похоже, что Словакия собирается играть вторым номером. С мячом пока что все время гости, а хозяева пока чуть ли не всей командой на своей половине.

10' Словакия продолжает грешить большим процентом брака на чужой половине поля. Нет, так защиту гостей не пройти.

9' Словакия пытается отодвинуть игру на чужую половину поля, но атака завершается неточностями в штрафной.

8' А вот это уже опаснее было, Палмер с линии штрафной зарядил под перекладину, однако в последний момент мяч всё-таки взмыл выше цели.

7' Первый удар в нашем матче по воротам наносит Кристи. Родак справляется.

6' Консидайн нарушает правила. Иштван Ковач останавливает игру.

5' Команды не формируют события. Словакия владеет мячом в центре поля, не продвигаясь вперед.

4' Словакия покатала мяч на чужой половине поля, а потом вернула его на свою.

3' Обслуживает встречу главный судья Иштван Ковач, фиксирует он первый фол в матче. Виноват Макбарни.

2' Решительно без приближения к воротам действуют команды, демонстрируют свой боевой настрой в центре поля.

1' Словакия проводит матч в традиционном комплекте формы синего цвета, в белой форме футболисты гостей.