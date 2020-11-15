  1. Футбол
  2. Матчи
Словакия
1:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Шотландия
0'
30' Желтая карточка
Армстронг Стюарт
1:0
32' Гол
Грегуш Ян
41' Желтая карточка
Макгинн Джон
45' Желтая карточка
Куцка Юрай
56' Желтая карточка
Пекарик Петер
59'
1
Родак
Марек
2
Пекарик
Петер
16
Шатка
Любомир
14
Шкриньяр
Милан
9
Мазань
Роберт
13
Грошовски
Патрик
19
Куцка
Юрай
8
Дуда
Ондрей
17
Гамшик
Марек
6
Грегуш
Ян
21
Дюриш
Михал
21
Гордон
Крейг
23
Консидайн
Эндрю
16
Купер
Лиам
15
Маккена
Скотт
6
Тирни
Киран
22
Палмер
Лиам
7
Макгинн
Джон
14
Маклин
Кенни
11
Кристи
Райан
19
Макбарни
Оливер
17
Армстронг
Стюарт
Словакия
4-1-4-1
Шотландия
4-3-3

Ход матча

30'
 
Армстронг Стюарт
32'
Грегуш Ян
(Пекарик Петер)
1:0
41'
 
Макгинн Джон
45'
Куцка Юрай
 
56'
Пекарик Петер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дюриш Михал 2 0.29
2. Куцка Юрай 1 0.14
3. Гамшик Марек 1 0.14
4. Грегуш Ян 1 0.14
5. Мак Роберт 1 0.14
6. Шранц Иван 1 0.14
7. Пекарик Петер 0 0
8. Дуда Ондрей 0 0
9. Беро Матуш 0 0
Шотландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кристи Райан 3 (2) 0.43
2. Дайкс Линдон 2 0.29
3. Фрейзер Райан 1 0.14
4. Палмер Лиам 0 0
5. Макгрегор Каллум 0 0
6. О'Доннелл Стивен 0 0

Карточки

Словакия
# Игрок      
1. Куцка Юрай 3 0
2. Дуда Ондрей 3 0
3. Гамшик Марек 2 0
4. Пекарик Петер 1 0
5. Гараслин Лукаш 1 0
6. Родак Марек 1 0
7. Беро Матуш 1 0
8. Дьомбер Норберт 1 0
9. Боженик Роберт 1 0
Шотландия
# Игрок      
1. Армстронг Стюарт 2 0
2. Макгинн Джон 2 0
3. Робертсон Эндрю 2 0
4. Дайкс Линдон 2 0
5. Маршалл Дэвид 1 0
6. Флек Джон 1 0
7. Форрест Джеймс 1 0
8. Фрейзер Райан 1 0
9. Палмер Лиам 1 0
10. Галлахер Деклан 1 0
11. Патерсон Каллум 1 0
12. Макбарни Оливер 1 0
13. Маккена Скотт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Словакия 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Шотландия 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 0 0 0

Предыдущие игры

Словакия Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия
Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия
Шотландия Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль
Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия

Последние игры между собой

Словакия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Шотландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Шотландия 1:0 Словакия Лига наций УЕФА Шотландия 1:0 Словакия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Словакия 3:0 Шотландия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия 0:1 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
2. Чехия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
3. Израиль Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
4. Словакия 1:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
  • Второй тайм
  • 61'
    Катастрофически большой процент брака у шотландцев. И всё происходит на ровном месте, так играть нельзя.
  • 60'
    Совершенно не держится мяч у Шотландии, не могут гости никак преодолеть центр поля без потери.
  • 59'
    Мяч у Словакии, на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.
  • Желтая карточка
    58'
    Пекарик за фол в середине поля наказан карточкой желтого цвета.
  • 57'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки Шотландии, пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 56'
    Штефан Таркович что-то очень возмущенно выговаривает своим игрокам. Весь первый тайм он был зол на своих ребят.
  • 55'
    Словакия здорово прессингует и не подпускает соперника к своей штрафной.
  • 54'
    Пока гости играют довольно однообразно, все атаки сводятся к проходу по флангу и навесом.
  • 53'
    И Шотландия играет без мяча, у команды ничего не получается. 
  • 52'
    Шотландия долго, очень медленно проводит атаку. Особенно печально то, что до удара дело так и не доходит.
  • 51'
    Без опасных моментов проходит у нас старт второго тайма. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • 50'
    Грегуш решается на удар по воротам с 29 метров. Мяч летит мимо.
  • 49'
    Борьба за центр поля идет полным ходом, и пока что Словакия в ней демонстрирует готовность не уступать.
  • 48'
    В центре поля разворачивается игра в первые минуты второй половины встречи. Больше мячом владеют гости.
  • 47'
    Много ошибок в начале второго тайма. Все в ожидании, какая из команд нанесет первый удар по воротам.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм только что начался!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! Словакия - Шотландия 1:0.
  • Желтая карточка
    45'
    1:2 стал счет по карточкам жёлтого цвета, Куцка её получает за срыв шотландской атаки.
  • Опасный момент
    45'
    А вот и провал в обороне у словаков. Армстронг вбежал в штрафную, но с левого края вратарской покатил мяч вдоль ворот. 
  • 44'
    Совсем упал темп в нашем матче, и это безусловно на руку Словакии. На медленной скорости взломать такую оборону очень сложно.
  • 43'
    Затяжной перепасовкой в центре поля гости поставлены в тупик и вынуждены просто выжидать.
  • Желтая карточка
    42'
    Макгинн грубо сыграл против соперника. Судья показал карточку жёлтого цвета.
  • 41'
    Много сумбура в центре поля в исполнении обеих сборных, мяч то не долетает, то перелетает адресата передачи.
  • 40'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • 39'
    Не торопятся хозяева атаковать, контролируя мяч на половине поля соперника, ближе к середине.
  • 38'
    Словакия пытается удержать у себя мяч, одновременно стараясь сбить темп соперника.
  • 37'
    Родак вступает в игру. Макбарни расчехлил свою пушку, мяч летел по центру. Вратарь среагировал на удар головой.
  • 36'
    Палмер в касание попытался замкнуть навес с левого фланга, только вот удар у него получился плохим, мяч отправлен точно на верхний ярус трибун.
  • 35'
    Стив Кларк продолжает стоять у кромки поля. К скамейке он подходил только в начале игры, а сейчас весь на поле.
  • 34'
    Этот гол не совсем вытекал из рисунка игры, скорее Шотландия была к взятию ворот, нежели словацкий коллектив.
  • 33'
    Стив Кларк с бровки подгоняет своих, как может. Такой счет Шотландию не устраивает.
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Грегуш!!!
    Затяжное перекатывание мяча завершается ударом Грегуша с 26 метров, мяч закатился в самый уголок, Гордон даже прыгать не стал.
  • Фол, нарушение
    32'
    Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля.
  • Желтая карточка
    31'
    И ещё один фол, на этот раз уже на жёлтую карточку. Армстронг её получает.
  • Фол, нарушение
    31'
    Шкриньяр нарушает правила на половине поля соперника.
  • 30'
    Армстронг попытался прямым ударом отправить мяч в верхний угол, но перестарался. Игровой снаряд улетел на пустые трибуны.
  • Фол, нарушение
    29'
    Кристи  получает по ногам у самой линии штрафной сборной Словакии. Это шанс.
  • 28'
    Штефан Таркович всё чаще оказывается у бровки, постоянно подсказывает он своим игрокам.
  • 27'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • 26'
    Вступает в игру Гордон, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своей сборной, получил он мяч от своего партнёра.
  • 25'
    Армстронг навесил на линию вратарской, а там Родак всех опередил.
  • Фол, нарушение
    24'
    Куцка сбивает Кристи на левом фланге шотландской атаки.
  • 23'
    Половина тайма позади, а хозяева по-прежнему робко и неуверенно ходят на половину поля соперника.
  • 22'
    Армстронг выполнил навес в штрафную, но тут защита Словакии своего соперника переигрывает.
  • Фол, нарушение
    21'
    Шкриньяр толкает Кристи, судья фиксирует нарушение правил.
  • 20'
    Кристи забросил мяч в словацкую штрафную, только никого там из своих не оказалось.
  • 19'
    Основная борьба опять перешла в центре поля, как в начале матча, никто не решается, чтобы вырваться вперед.
  • Угловой
    18'
    Первый угловой зарабатывают игроки Шотландии, последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 17'
    Немного встала Шотландия, чем позволила сопернику завладеть мячом и устроить перепасовку.
  • Фол, нарушение
    16'
    Тирни нарушает правила в штрафной соперника.
  • 15'
    Пока ничье преимущество в матче не вырисовывается. Совсем немного больше мячом Шотландия владеет.
  • 14'
    Все зоны перекрыли хозяева, и шотландцы спокойно катают мяч в центре поля.
  • 13'
    Каким-то озадаченным выглядит сейчас Штефан Таркович, позиционные атаки его команде пока не удаются.
  • 12'
    Словаки пытаются немного успокоить игру. Похоже, они не против, что матч проходит по такому сценарию, ничья их пока устраивает.
  • 11'
    Похоже, что Словакия собирается играть вторым номером. С мячом пока что все время гости, а хозяева пока чуть ли не всей командой на своей половине.
  • 10'
    Словакия продолжает грешить большим процентом брака на чужой половине поля. Нет, так защиту гостей не пройти.
  • 9'
    Словакия пытается отодвинуть игру на чужую половину поля, но атака завершается неточностями в штрафной.
  • Опасный момент
    8'
    А вот это уже опаснее было, Палмер с линии штрафной зарядил под перекладину, однако в последний момент мяч всё-таки взмыл выше цели.
  • 7'
    Первый удар в нашем матче по воротам наносит Кристи. Родак справляется.
  • Фол, нарушение
    6'
    Консидайн нарушает правила. Иштван Ковач останавливает игру.
  • 5'
    Команды не формируют события. Словакия владеет мячом в центре поля, не продвигаясь вперед.
  • 4'
    Словакия покатала мяч на чужой половине поля, а потом вернула его на свою.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу главный судья Иштван Ковач, фиксирует он первый фол в матче. Виноват Макбарни.
  • 2'
    Решительно без приближения к воротам действуют команды, демонстрируют свой боевой настрой в центре поля.
  • 1'
    Словакия проводит матч в традиционном комплекте формы синего цвета, в белой форме футболисты гостей.
  • Первый тайм начался
     Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты Словакии.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 5-го тура Лиги наций между сборными Словакии и Шотландии. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
    • Прогнозы 155
    Словакия 36.8% (57)
    X 45.8% (71)
    Шотландия 17.4% (27)
    Все прогнозы
    2.67 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Словакия
    Ничья
    Шотландия
    2.73
    3.40
    5.74
    Все Коэффициенты
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.78 3.20 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.40 5.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.73 3.10 2.78
  1.79 3.25 5.74

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.30 1.15 4.00 1.24 3.60 1.28 2.25 1.69 3.00 1.38 1.69 2.25 1.60 2.33 1.12 3.25 1.15 5.30 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 17.50
7.20 1.10 5.60 1.15 2.54 1.53 1.90 1.92 1.53 2.66 1.23 4.30 1.17 5.25 1.05 10.50 1.04 11.50 1.00 19.75
5.71 1.16 2.67 1.50 4.41 1.23 2.97 1.42 2.35 1.63 1.81 2.08 1.57 2.50 1.38 3.15 1.33 3.48 1.21 4.59 1.10 8.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.80 2.00 1.22 4.20 1.12 6.10 1.03 12.00
2.43 1.56 1.58 2.38 1.28 3.64 1.06 9.00 1.04 10.50
1.69 2.25 1.42 2.98 1.15 5.75 1.33 3.48 1.20 4.75 1.10 7.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.05 1.80 1.47 2.75 1.15 5.30
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.40
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Где смотреть матч Словакия 1:0 Шотландия онлайн

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Прогнозы на матч Словакия 1:0 Шотландия

Исход игры
Словакия
36.8% (57)
Ничья
45.8% (71)
Шотландия
17.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
32.24% (49)
Меньше
67.76% (103)
Обе команды забьют
Да
76.32% (116)
Нет
23.68% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (67)
2:1 Словакия
21.9% (34)
1:0 Словакия
9.7% (15)
1:2 Шотландия
7.1% (11)
0:1 Шотландия
6.5% (10)
2:0 Словакия
2.6% (4)
0:2 Шотландия
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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