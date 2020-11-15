Словакия
1:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Антон Малатинский
Шотландия
30' Желтая карточкаАрмстронг Стюарт
1:0
32' ГолГрегуш Ян
41' Желтая карточкаМакгинн Джон
45' Желтая карточкаКуцка Юрай
56' Желтая карточкаПекарик Петер
19
Куцка
Юрай
17
Гамшик
Марек
21
Дюриш
Михал
21
Гордон
Крейг
16
Купер
Лиам
22
Палмер
Лиам
14
Маклин
Кенни
11
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
-
12 Якубех АдамВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мак РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Шранц ИванНападающий
-
11 Мраз СамуэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Tarkovic
- Основной состав
-
21 Гордон КрейгВратарь
- Защитник
-
16 Купер ЛиамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Палмер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Маклин КенниПолузащитник
-
11 Кристи РайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гриффитс ЛейНападающий
-
18 Бёрк ОливерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
30'
32'
1:0
41'
45'
56'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дюриш Михал
|2
|0.29
|2.
|Куцка Юрай
|1
|0.14
|3.
|Гамшик Марек
|1
|0.14
|4.
|Грегуш Ян
|1
|0.14
|5.
|Мак Роберт
|1
|0.14
|6.
|Шранц Иван
|1
|0.14
|7.
|Пекарик Петер
|0
|0
|8.
|Дуда Ондрей
|0
|0
|9.
|Беро Матуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кристи Райан
|3 (2)
|0.43
|2.
|Дайкс Линдон
|2
|0.29
|3.
|Фрейзер Райан
|1
|0.14
|4.
|Палмер Лиам
|0
|0
|5.
|Макгрегор Каллум
|0
|0
|6.
|О'Доннелл Стивен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куцка Юрай
|3
|0
|2.
|Дуда Ондрей
|3
|0
|3.
|Гамшик Марек
|2
|0
|4.
|Пекарик Петер
|1
|0
|5.
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|6.
|Родак Марек
|1
|0
|7.
|Беро Матуш
|1
|0
|8.
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|9.
|Боженик Роберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Армстронг Стюарт
|2
|0
|2.
|Макгинн Джон
|2
|0
|3.
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|4.
|Дайкс Линдон
|2
|0
|5.
|Маршалл Дэвид
|1
|0
|6.
|Флек Джон
|1
|0
|7.
|Форрест Джеймс
|1
|0
|8.
|Фрейзер Райан
|1
|0
|9.
|Палмер Лиам
|1
|0
|10.
|Галлахер Деклан
|1
|0
|11.
|Патерсон Каллум
|1
|0
|12.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|13.
|Маккена Скотт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Словакия
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Шотландия
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Словакия Последние 20 матчей: +8 =4 -8Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия
Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия
Шотландия Последние 20 матчей: +12 =1 -7Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль
Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия
Последние игры между собой
Словакия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Шотландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Словакия» – «Шотландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Словакия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шотландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Словакия» – «Шотландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|5.30
|1.15
|4.00
|1.24
|—
|—
|3.60
|1.28
|2.25
|1.69
|3.00
|1.38
|1.69
|2.25
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.12
|3.25
|1.15
|5.30
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|1.01
|17.50
|
|7.20
|1.10
|5.60
|1.15
|—
|—
|2.54
|1.53
|—
|—
|1.90
|1.92
|—
|—
|1.53
|2.66
|—
|—
|1.23
|4.30
|1.17
|5.25
|1.05
|10.50
|1.04
|11.50
|1.00
|19.75
|
|5.71
|1.16
|—
|—
|2.67
|1.50
|4.41
|1.23
|2.97
|1.42
|2.35
|1.63
|1.81
|2.08
|1.57
|2.50
|1.38
|3.15
|1.33
|3.48
|1.21
|4.59
|—
|—
|1.10
|8.11
|—
|—
Прогнозы на матч Словакия 1:0 Шотландия
Исход игры
Словакия
36.8% (57)
Ничья
45.8% (71)
Шотландия
17.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
32.24% (49)
Меньше
67.76% (103)
Обе команды забьют
Да
76.32% (116)
Нет
23.68% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (67)
2:1 Словакия
21.9% (34)
1:0 Словакия
9.7% (15)
1:2 Шотландия
7.1% (11)
0:1 Шотландия
6.5% (10)
2:0 Словакия
2.6% (4)
0:2 Шотландия
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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