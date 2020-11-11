Словакия
Позже
Стадион: Антон Малатинский
Шотландия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гамшик Марек
|2
|0.2
|2.
|Куцка Юрай
|2
|0.2
|3.
|Дюриш Михал
|2
|0.2
|4.
|Мак Роберт
|2
|0.2
|5.
|Руснак Альберт
|1
|0.1
|6.
|Шранц Иван
|1
|0.1
|7.
|Зреляк Адам
|1
|0.1
|8.
|Немец Адам
|0
|0
|9.
|Грегуш Ян
|0
|0
|10.
|Дуда Ондрей
|0
|0
|11.
|Беро Матуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форрест Джеймс
|5
|0.5
|2.
|Кристи Райан
|3 (2)
|0.3
|3.
|Фрейзер Райан
|2
|0.2
|4.
|Дайкс Линдон
|2
|0.2
|5.
|Нейсмит Стивен
|1
|0.1
|6.
|Флетчер Стивен
|1 (1)
|0.1
|7.
|Малгрю Чарльз
|1 (1)
|0.1
|8.
|Палмер Лиам
|0
|0
|9.
|Макгрегор Каллум
|0
|0
|10.
|О'Доннелл Стивен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|4
|0
|2.
|Шкртел Мартин
|2
|0
|3.
|Куцка Юрай
|2
|0
|4.
|Губочан Томаш
|2
|0
|5.
|Гамшик Марек
|2
|0
|6.
|Шкриньяр Милан
|2
|0
|7.
|Грегуш Ян
|1
|0
|8.
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|9.
|Родак Марек
|1
|0
|10.
|Беро Матуш
|1
|0
|11.
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|12.
|Боженик Роберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сауттар Джон
|2
|1
|2.
|Робертсон Эндрю
|3
|0
|3.
|Патерсон Каллум
|2
|0
|4.
|Маккена Скотт
|2
|0
|5.
|Дайкс Линдон
|2
|0
|6.
|Макдоналд Кевин
|1
|0
|7.
|Маршалл Дэвид
|1
|0
|8.
|Рассел Джонни
|1
|0
|9.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|10.
|Флек Джон
|1
|0
|11.
|Форрест Джеймс
|1
|0
|12.
|Фрейзер Райан
|1
|0
|13.
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|14.
|Палмер Лиам
|1
|0
|15.
|Макгрегор Каллум
|1
|0
|16.
|Галлахер Деклан
|1
|0
|17.
|Макгинн Джон
|1
|0
|18.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|19.
|Бейтс Дэвид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Словакия
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|Шотландия
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|20% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
Словакия Последние 20 матчей: +8 =4 -8Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия
Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия
Шотландия Последние 20 матчей: +12 =1 -7Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль
Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия
Последние игры между собой
Словакия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Шотландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Словакия» – «Шотландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Словакия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шотландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Словакия» – «Шотландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|10.50
|1.03
|7.60
|1.07
|3.30
|1.33
|2.55
|1.55
|2.08
|1.80
|1.82
|2.05
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.29
|3.55
|1.12
|6.20
|1.09
|6.60
|1.01
|12.00
|
|9.80
|1.06
|8.30
|1.08
|3.26
|1.35
|2.49
|1.55
|—
|—
|1.83
|2.08
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.31
|3.52
|1.12
|6.50
|1.10
|7.40
|1.02
|14.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.47
|1.33
|2.60
|1.54
|2.08
|1.81
|1.82
|2.08
|1.62
|2.40
|1.43
|3.00
|1.29
|3.76
|—
|—
|1.10
|7.96
|—
|—
Прогнозы на матч Словакия - Шотландия
Исход игры
Словакия
52.7% (29)
Ничья
30.9% (17)
Шотландия
16.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.23% (23)
Меньше
55.77% (29)
Обе команды забьют
Да
76.92% (40)
Нет
23.08% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.9% (17)
2:1 Словакия
30.9% (17)
1:0 Словакия
10.9% (6)
1:2 Шотландия
7.3% (4)
0:2 Шотландия
3.6% (2)
3:2 Словакия
3.6% (2)
0:1 Шотландия
3.6% (2)
2:0 Словакия
3.6% (2)
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