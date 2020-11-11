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Словакия
 
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Стадион:
Шотландия

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гамшик Марек 2 0.2
2. Куцка Юрай 2 0.2
3. Дюриш Михал 2 0.2
4. Мак Роберт 2 0.2
5. Руснак Альберт 1 0.1
6. Шранц Иван 1 0.1
7. Зреляк Адам 1 0.1
8. Немец Адам 0 0
9. Грегуш Ян 0 0
10. Дуда Ондрей 0 0
11. Беро Матуш 0 0
Шотландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форрест Джеймс 5 0.5
2. Кристи Райан 3 (2) 0.3
3. Фрейзер Райан 2 0.2
4. Дайкс Линдон 2 0.2
5. Нейсмит Стивен 1 0.1
6. Флетчер Стивен 1 (1) 0.1
7. Малгрю Чарльз 1 (1) 0.1
8. Палмер Лиам 0 0
9. Макгрегор Каллум 0 0
10. О'Доннелл Стивен 0 0

Карточки

Словакия
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 4 0
2. Шкртел Мартин 2 0
3. Куцка Юрай 2 0
4. Губочан Томаш 2 0
5. Гамшик Марек 2 0
6. Шкриньяр Милан 2 0
7. Грегуш Ян 1 0
8. Гараслин Лукаш 1 0
9. Родак Марек 1 0
10. Беро Матуш 1 0
11. Дьомбер Норберт 1 0
12. Боженик Роберт 1 0
Шотландия
# Игрок      
1. Сауттар Джон 2 1
2. Робертсон Эндрю 3 0
3. Патерсон Каллум 2 0
4. Маккена Скотт 2 0
5. Дайкс Линдон 2 0
6. Макдоналд Кевин 1 0
7. Маршалл Дэвид 1 0
8. Рассел Джонни 1 0
9. Филлипс Мэтт 1 0
10. Флек Джон 1 0
11. Форрест Джеймс 1 0
12. Фрейзер Райан 1 0
13. Армстронг Стюарт 1 0
14. Палмер Лиам 1 0
15. Макгрегор Каллум 1 0
16. Галлахер Деклан 1 0
17. Макгинн Джон 1 0
18. Макбарни Оливер 1 0
19. Бейтс Дэвид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Словакия 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1)
 Шотландия 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 26.67% (4) 20% (3) 0 0

Предыдущие игры

Словакия Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия
Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия
Шотландия Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль
Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия

Последние игры между собой

Словакия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Шотландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Шотландия 1:0 Словакия Лига наций УЕФА Шотландия 1:0 Словакия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Словакия 3:0 Шотландия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Шотландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2020, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Словакия 52.7% (29)
    X 30.9% (17)
    Шотландия 16.4% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словакия
    Ничья
    Шотландия
    2.70
    3.50
    2.78
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.50 2.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.35 2.75
    Бонус: 5 000 ₽ 2.67 3.38 2.64
      2.70 3.36 2.78

    Самый высокий коэффициент на матч «Словакия» – «Шотландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Словакия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шотландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Словакия» – «Шотландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.50 1.03 7.60 1.07 3.30 1.33 2.55 1.55 2.08 1.80 1.82 2.05 1.42 2.85 1.29 3.55 1.12 6.20 1.09 6.60 1.01 12.00
    9.80 1.06 8.30 1.08 3.26 1.35 2.49 1.55 1.83 2.08 1.42 2.91 1.31 3.52 1.12 6.50 1.10 7.40 1.02 14.50
    3.47 1.33 2.60 1.54 2.08 1.81 1.82 2.08 1.62 2.40 1.43 3.00 1.29 3.76 1.10 7.96
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.82 1.98 1.38 3.05 1.11 6.60
    2.88 1.42 1.87 1.93 1.40 2.95 1.12 6.30 1.08 7.70
    2.93 1.44 2.40 1.62 1.87 2.03 1.54 2.60 1.39 3.17
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.47 1.64 2.18 1.25 3.70
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 2.03
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.31
    Где смотреть матч Словакия - Шотландия онлайн

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    Прогнозы на матч Словакия - Шотландия

    Исход игры
    Словакия
    52.7% (29)
    Ничья
    30.9% (17)
    Шотландия
    16.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.23% (23)
    Меньше
    55.77% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (40)
    Нет
    23.08% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.9% (17)
    2:1 Словакия
    30.9% (17)
    1:0 Словакия
    10.9% (6)
    1:2 Шотландия
    7.3% (4)
    0:2 Шотландия
    3.6% (2)
    3:2 Словакия
    3.6% (2)
    0:1 Шотландия
    3.6% (2)
    2:0 Словакия
    3.6% (2)
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