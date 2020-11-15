  1. Футбол
  2. Матчи
Турция
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
РОССИЯ
0' 5'
1
Гюнок
Мерт
2
Челик
Зеки
22
Айхан
Кан
3
Демирал
Мерих
18
Эркин
Джанер
5
Йокушлу
Окай
7
Юндер
Дженгиз
6
Туфан
Озан
10
Чалханоглу
Хакан
19
Караман
Кенан
9
Тосун
Дженк
1
Гилерме
Маринато
5
Семёнов
Андрей
14
Джикия
Георгий
13
Кудряшов
Фёдор
18
Жирков
Юрий
23
Кузяев
Далер
7
Оздоев
Магомед
11
Зобнин
Роман
15
Миранчук
Алексей
10
Заболотный
Антон
6
Черышев
Денис
Турция
4-1-4-1
РОССИЯ
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Турция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чалханоглу Хакан 1 0.25
2. Караман Кенан 1 0.25
3. Туфан Озан 1 0.25
4. Демирал Мерих 0 0
РОССИЯ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 2 (1) 0.5
2. Миранчук Антон 2 0.5
3. Оздоев Магомед 1 0.25
4. Караваев Вячеслав 1 0.25
5. Фернандес Марио 1 0.25
6. Зобнин Роман 0 0
7. Семёнов Андрей 0 0
8. Кузяев Далер 0 0

Карточки

Турция
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 2 1
2. Кабак Озан 2 0
3. Текдемир Махмут 1 0
4. Йокушлу Окай 1 0
5. Чалханоглу Хакан 1 0
6. Кавечи Ирфан 1 0
7. Юндер Дженгиз 1 0
8. Язиджи Юсуф 1 0
РОССИЯ
# Игрок      
1. Кудряшов Фёдор 1 0
2. Оздоев Магомед 1 0
3. Семёнов Андрей 1 0
4. Зобнин Роман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Турция 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 РОССИЯ 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Турция Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция
Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция
РОССИЯ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция
Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция

Последние игры между собой

Турция: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
РОССИЯ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
РОССИЯ 1:1 Турция Лига наций УЕФА РОССИЯ 2:0 Турция Лига наций УЕФА Турция 1:2 РОССИЯ Лига наций УЕФА РОССИЯ 1:1 Турция Товарищеские матчи
Турция 0:0 РОССИЯ Товарищеские матчи

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
2. Венгрия Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Турция 0:0 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
4. Сербия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
  • Первый тайм
  • 5'
    В ВИП-ложе на трибунах "Шукрю Сараджоглу" пребывает несколько десятков болельщиков. Все остальные места на стамбульском 45-тысячнике пусты.
  • 4'
    Юндер пытался первую атаку сборной Турции организовать, но длинный заброс вперёд до Тосуна не дошёл.
  • 3'
    Активно стараются действовать с первых минут матча россияне. Турки готовы к такому развитию событий, выстроив массированную оборону на своей половине поля.
  • 2'
    Заброс в первой атаке гостей следовал на левый край штрафной площади на Заболотного, который в борьбе с соперником не сумел сбросить мяч точно на Черышева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты сборной России.
  • Первый тайм
  • 5'
    Контроль мяча: Турция: 26%, РОССИЯ: 74%.
  • 4'
    РОССИЯ контролирует мяч.
  • 4'
    Турция контролирует мяч.
  • 3'
    Турция контролирует мяч.
  • 2'
    Турция контролирует мяч.
  • 2'
    Турция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    РОССИЯ контролирует мяч.
  • 1'
    Турция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Заболотный Антон из команды РОССИЯ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 1'
    Жирков Юрий из команды РОССИЯ отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Турция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    РОССИЯ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.50 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.30 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.43 3.38 3.32
  2.34 3.23 3.31

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.50 1.03 7.10 1.10 3.15 1.36 2.44 1.60 2.00 1.87 1.72 2.08 1.37 3.05 1.27 3.85 1.11 7.10 1.08 7.77 1.01 13.00
7.70 1.04 6.55 1.08 3.02 1.36 2.34 1.60 1.81 2.25 1.38 3.04 1.22 3.70 1.08 6.50 1.06 7.10 1.01 16.75
3.19 1.38 2.79 1.47 2.38 1.62 1.96 1.92 1.72 2.19 1.55 2.56 1.26 4.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.77 2.04 1.37 3.10 1.10 6.80
2.65 1.48 1.79 2.02 1.38 3.04 1.10 6.85 1.07 8.10
2.77 1.48 2.27 1.68 1.76 2.14 1.48 2.74 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.41 1.51 1.60 2.26 1.23 3.95
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.87
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.65 1.30
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Прогнозы на матч Турция 0:0 РОССИЯ

Исход игры
Турция
40.6% (67)
Ничья
37% (61)
РОССИЯ
22.4% (37)
Тотал 2.5
Больше
48.43% (77)
Меньше
51.57% (82)
Обе команды забьют
Да
77.36% (123)
Нет
22.64% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (50)
2:1 Турция
21.8% (36)
1:2 РОССИЯ
12.7% (21)
1:0 Турция
12.7% (21)
2:2 Ничья
4.2% (7)
2:0 Турция
2.4% (4)
1:3 РОССИЯ
2.4% (4)
0:0 Ничья
1.8% (3)
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