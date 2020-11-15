Заброс в первой атаке гостей следовал на левый край штрафной площади на Заболотного, который в борьбе с соперником не сумел сбросить мяч точно на Черышева.

В ВИП-ложе на трибунах "Шукрю Сараджоглу" пребывает несколько десятков болельщиков. Все остальные места на стамбульском 45-тысячнике пусты.

До матча

— Команды вышли на поле. Сейчас отзвучат национальные гимны России и Турции, после чего наша встреча начнётся. Ждать осталось недолго.

— Многие эксперты сегодня дают прогнозы против сборной России, включая моих коллег, Алексея Антоненко Вячеслава Козырева . Но я с ними не хочу соглашаться, как, надеюсь, и все Вы. Будет дружно болеть и верить в успех сборной России!

— Обслуживать сегодняшний матч будет польская бригада арбитров во главе с 39-летним Шимоном Марциняком. Ранее этот арбитр лишь однажды судил сборную России - три с половиной года назад, когда в Сочи наша команда сыграла в боевую ничью 3:3 в товарищеской встрече со сборной Бельгии. Тогда в составе российской сборной забивали: Васин, Алексей Миранчук и Бухаров.

— Капитаном сборной России сегодня, как и в недавнем товарищеском матче со сборной Молдовы, будет центральный защитник "Спартака" Георгий Джикия.

— Наверняка, Вы уже успели ознакомиться с составами команд на этот матч. Главный вопрос у сборной России был по поводу центрального нападающего. Станислав Черчесов решил выпустить в стартовом составе вместо не вызванного на сбор Артёма Дзюбы нападающего "Сочи" Антона Заболотного, который получил возможность накануне вернуться в общую группу, после того, как его повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат. С флангов Заболотному будут помогать Денис Черышев и Алексей Миранчук.

— Чуть больше месяца назад команда Станислава Черчесова провела домашний матч с "янычарами", в котором довольствовалась ничьей 1:1. Тогда в середине первого тайма Антон Миранчук открыл счёт, а Кенан Караман провёл ответный мяч в середине второго тайма.

— Наша команда удерживает лидерство в третьей группе лиги B, но опережает сборную Венгрии всего лишь на одно очко, так что терять очки в Стамбуле нежелательно. Турки точно будут играть только на победу, ведь любой другой результат лишает их надежд на повышение в классе, увеличивая угрозу опуститься в лигу C. Можно не сомневаться, что нас ждёт здесь упорная и бескомпромиссная битва.