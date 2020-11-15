Турция
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
РОССИЯ
22
Айхан
Кан
18
Эркин
Джанер
18
Жирков
Юрий
23
Кузяев
Далер
11
Зобнин
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Айхан КанЗащитник
- Защитник
-
18 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
20 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Унал ЭнесНападающий
-
11 Язиджи ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Жирков ЮрийЗащитник
-
23 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Зобнин РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Черчесов Станислав
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.25
|2.
|Караман Кенан
|1
|0.25
|3.
|Туфан Озан
|1
|0.25
|4.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|2 (1)
|0.5
|2.
|Миранчук Антон
|2
|0.5
|3.
|Оздоев Магомед
|1
|0.25
|4.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.25
|5.
|Фернандес Марио
|1
|0.25
|6.
|Зобнин Роман
|0
|0
|7.
|Семёнов Андрей
|0
|0
|8.
|Кузяев Далер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|2
|1
|2.
|Кабак Озан
|2
|0
|3.
|Текдемир Махмут
|1
|0
|4.
|Йокушлу Окай
|1
|0
|5.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|6.
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|7.
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|8.
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|2.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|3.
|Семёнов Андрей
|1
|0
|4.
|Зобнин Роман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Турция
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|РОССИЯ
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Турция Последние 20 матчей: +9 =8 -3Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция
Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция
РОССИЯ Последние 20 матчей: +12 =3 -5Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция
Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция
Последние игры между собой
Турция: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
РОССИЯ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Турция» – «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Турция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Турция» – «РОССИЯ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.50
|1.03
|7.10
|1.10
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.44
|1.60
|2.00
|1.87
|1.72
|2.08
|—
|—
|1.37
|3.05
|1.27
|3.85
|1.11
|7.10
|1.08
|7.77
|1.01
|13.00
|
|7.70
|1.04
|6.55
|1.08
|3.02
|1.36
|—
|—
|2.34
|1.60
|—
|—
|1.81
|2.25
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.22
|3.70
|1.08
|6.50
|1.06
|7.10
|1.01
|16.75
|
|—
|—
|—
|—
|3.19
|1.38
|2.79
|1.47
|2.38
|1.62
|1.96
|1.92
|1.72
|2.19
|1.55
|2.56
|—
|—
|1.26
|4.03
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Турция 0:0 РОССИЯ
Исход игры
Турция
40.6% (67)
Ничья
37% (61)
РОССИЯ
22.4% (37)
Тотал 2.5
Больше
48.43% (77)
Меньше
51.57% (82)
Обе команды забьют
Да
77.36% (123)
Нет
22.64% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (50)
2:1 Турция
21.8% (36)
1:2 РОССИЯ
12.7% (21)
1:0 Турция
12.7% (21)
2:2 Ничья
4.2% (7)
2:0 Турция
2.4% (4)
1:3 РОССИЯ
2.4% (4)
0:0 Ничья
1.8% (3)
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