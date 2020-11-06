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Турция
 
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Стадион:
РОССИЯ

Бомбардиры внутри турнира

Турция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чалханоглу Хакан 2 0.25
2. Акбаба Эмре 2 0.25
3. Караман Кенан 1 0.13
4. Азиз Сердар 1 0.13
5. Туфан Озан 1 0.13
6. Топал Мехмет 0 0
7. Гюрлер Сердар 0 0
8. Демирал Мерих 0 0
РОССИЯ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 3 (1) 0.38
2. Черышев Денис 2 0.25
3. Миранчук Антон 2 0.25
4. Оздоев Магомед 1 0.13
5. Нойштедтер Роман 1 0.13
6. Караваев Вячеслав 1 0.13
7. Фернандес Марио 1 0.13
8. Зобнин Роман 0 0
9. Кузяев Далер 0 0
10. Семёнов Андрей 0 0
11. Газинский Юрий 0 0
12. Головин Александр 0 0
13. Джикия Георгий 0 0

Карточки

Турция
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 2 1
2. Чалханоглу Хакан 2 0
3. Кабак Озан 2 0
4. Текдемир Махмут 1 0
5. Тосун Дженк 1 0
6. Йокушлу Окай 1 0
7. Калдырым Хассан Али 1 0
8. Кавечи Ирфан 1 0
9. Озбайракли Шенер 1 0
10. Юндер Дженгиз 1 0
11. Язиджи Юсуф 1 0
РОССИЯ
# Игрок      
1. Кудряшов Фёдор 2 0
2. Зобнин Роман 2 0
3. Джикия Георгий 2 0
4. Дзюба Артём 1 0
5. Оздоев Магомед 1 0
6. Семёнов Андрей 1 0
7. Газинский Юрий 1 0
8. Головин Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Турция 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3)
 РОССИЯ 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Турция Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция
Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция
РОССИЯ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция
Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция

Последние игры между собой

Турция: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
РОССИЯ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
РОССИЯ 1:1 Турция Лига наций УЕФА РОССИЯ 2:0 Турция Лига наций УЕФА Турция 1:2 РОССИЯ Лига наций УЕФА РОССИЯ 1:1 Турция Товарищеские матчи
Турция 0:0 РОССИЯ Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Турция - РОССИЯ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2020, осталось 2 дня 17 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Турция 28.3% (17)
    X 38.3% (23)
    РОССИЯ 33.3% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    РОССИЯ
    2.60
    3.44
    3.03
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.35 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.20 2.95
    Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.44 3.00
      2.55 3.28 3.03

    Самый высокий коэффициент на матч «Турция» – «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Турция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Турция» – «РОССИЯ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.90 1.04 7.00 1.10 2.90 1.40 2.28 1.68 1.90 1.96 1.69 2.25 1.32 3.30 1.23 4.10 1.08 7.00 1.06 7.70 1.01 14.00
    7.70 1.04 6.60 1.08 2.90 1.38 2.21 1.67 1.75 2.34 1.33 3.32 1.22 3.98 1.07 7.20 1.04 7.70 1.01 16.75
    3.11 1.40 2.72 1.51 2.31 1.68 1.91 1.98 1.69 2.28 1.52 2.70 1.25 4.34
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.68 2.18 1.31 3.35 1.07 7.70
    2.65 1.48 1.75 2.08 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.60
    2.74 1.50 2.24 1.70 1.74 2.20 1.47 2.82 1.34 3.45
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.35 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10
    3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.90
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.28
    Где смотреть матч Турция - РОССИЯ онлайн

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    Прогнозы на матч Турция - РОССИЯ

    Исход игры
    Турция
    28.3% (17)
    Ничья
    38.3% (23)
    РОССИЯ
    33.3% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (29)
    Меньше
    49.12% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (45)
    Нет
    21.05% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30% (18)
    1:2 РОССИЯ
    18.3% (11)
    2:1 Турция
    13.3% (8)
    1:0 Турция
    10% (6)
    2:2 Ничья
    6.7% (4)
    1:3 РОССИЯ
    3.3% (2)
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