Турция
Позже
РОССИЯ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0.25
|2.
|Акбаба Эмре
|2
|0.25
|3.
|Караман Кенан
|1
|0.13
|4.
|Азиз Сердар
|1
|0.13
|5.
|Туфан Озан
|1
|0.13
|6.
|Топал Мехмет
|0
|0
|7.
|Гюрлер Сердар
|0
|0
|8.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|3 (1)
|0.38
|2.
|Черышев Денис
|2
|0.25
|3.
|Миранчук Антон
|2
|0.25
|4.
|Оздоев Магомед
|1
|0.13
|5.
|Нойштедтер Роман
|1
|0.13
|6.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.13
|7.
|Фернандес Марио
|1
|0.13
|8.
|Зобнин Роман
|0
|0
|9.
|Кузяев Далер
|0
|0
|10.
|Семёнов Андрей
|0
|0
|11.
|Газинский Юрий
|0
|0
|12.
|Головин Александр
|0
|0
|13.
|Джикия Георгий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|2
|1
|2.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|3.
|Кабак Озан
|2
|0
|4.
|Текдемир Махмут
|1
|0
|5.
|Тосун Дженк
|1
|0
|6.
|Йокушлу Окай
|1
|0
|7.
|Калдырым Хассан Али
|1
|0
|8.
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|9.
|Озбайракли Шенер
|1
|0
|10.
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|11.
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кудряшов Фёдор
|2
|0
|2.
|Зобнин Роман
|2
|0
|3.
|Джикия Георгий
|2
|0
|4.
|Дзюба Артём
|1
|0
|5.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|6.
|Семёнов Андрей
|1
|0
|7.
|Газинский Юрий
|1
|0
|8.
|Головин Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Турция
|0
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|РОССИЯ
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Турция Последние 20 матчей: +9 =8 -3Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция
Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция
РОССИЯ Последние 20 матчей: +12 =3 -5Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция
Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция
Последние игры между собой
Турция: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
РОССИЯ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Австрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|3.
|Северная Ирландия
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Турция» – «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Турция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Турция» – «РОССИЯ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.90
|1.04
|7.00
|1.10
|2.90
|1.40
|—
|—
|2.28
|1.68
|1.90
|1.96
|1.69
|2.25
|—
|—
|1.32
|3.30
|1.23
|4.10
|1.08
|7.00
|1.06
|7.70
|1.01
|14.00
|
|7.70
|1.04
|6.60
|1.08
|2.90
|1.38
|—
|—
|2.21
|1.67
|—
|—
|1.75
|2.34
|—
|—
|1.33
|3.32
|1.22
|3.98
|1.07
|7.20
|1.04
|7.70
|1.01
|16.75
|
|—
|—
|—
|—
|3.11
|1.40
|2.72
|1.51
|2.31
|1.68
|1.91
|1.98
|1.69
|2.28
|1.52
|2.70
|—
|—
|1.25
|4.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Турция - РОССИЯ
Исход игры
Турция
28.3% (17)
Ничья
38.3% (23)
РОССИЯ
33.3% (20)
Тотал 2.5
Больше
50.88% (29)
Меньше
49.12% (28)
Обе команды забьют
Да
78.95% (45)
Нет
21.05% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (18)
1:2 РОССИЯ
18.3% (11)
2:1 Турция
13.3% (8)
1:0 Турция
10% (6)
2:2 Ничья
6.7% (4)
1:3 РОССИЯ
3.3% (2)
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