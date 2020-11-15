  1. Футбол
  2. Матчи
Голландия
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Босния и Герцеговина
0' 4'
1
Крул
Тим
22
Дюмфрис
Дензел
6
Де
Врей
Стефан
17
Блинд
Дэйли
12
Вайндал
Оуэн
15
Классен
Дэви
8
Вейналдум
Джорджиньо
21
Де
Йонг
Френки
7
Бергёйс
Стивен
19
Де
Йонг
Люк
10
Депай
Мемфис
12
Шехич
Ибрагим
4
Тодорович
Дарко
3
Хаджикадунич
Деннис
6
Саничанин
Синиша
5
Колашинац
Сеад
13
Цимирот
Гойко
10
Пьянич
Миралем
19
Крунич
Раде
8
Вишча
Эдин
9
Ходжич
Армин
14
Гояк
Амер
Голландия
4-3-3
Босния и Герцеговина
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергвейн Стевен 1 0.25
2. Ван де Бек Донни 1 0.25
3. Хатебур Ханс 0 0
Босния и Герцеговина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 1 0.2
2. Крунич Раде 1 0.2
3. Хайрадинович Харис 1 (1) 0.2
4. Шунич Тони 0 0

Карточки

Голландия
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 2 0
2. Депай Мемфис 2 0
3. Вейналдум Джорджиньо 1 0
4. Вельтман Йоел 1 0
5. Де Йонг Френки 1 0
Босния и Герцеговина
# Игрок      
1. Пьянич Миралем 2 0
2. Колашинац Сеад 2 0
3. Хаджиахметович Амир 2 0
4. Ахмедходжич Анел 0 1
5. Цимирот Гойко 1 0
6. Ходжич Армин 1 0
7. Хайрадинович Харис 1 0
8. Кадушич Адван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Голландия 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Босния и Герцеговина 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Голландия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика
Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Босния и Герцеговина 0:2 Иран Польша 3:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия
Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина

Последние игры между собой

Голландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Лига наций УЕФА

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Польша Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
2. Италия Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
3. Голландия 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
4. Босния и Герцеговина 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
  • Первый тайм
  • Штанга
    5'
    Вейндал прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел по довольно неожиданной траектории и перелетев Шехича ударился о каркас ворот, подбор был за игроками сборной Боснии. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Гояк в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Нидерландов слишком активно работал руками и в итоге нарушил правила против Дюмфриса. 
  • 3'
    Дюмфрис прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Боснии сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Судья
    2'
    Саничанин в борьбе за мяч у своей штрафной площади довольно опасно сыграл против Депая, но Франсуа Летексье показал, что всё было в рамках правил, нужно играть дальше. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. На выезде Нидерланды сыграли очень пассивно против Боснии и Герцеговины и в итоге ожидаемо потеряли очки. Будем надеяться, что сегодня команда Франка де Бура на своём поле покажет более яркий футбол и всё же порадует нас голами. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 5.50 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 4.70 8.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 4.85 10.00
  1.33 5.34 10.58

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.70 1.04 4.30 1.25 3.45 1.36 2.21 1.78 1.98 1.99 1.74 2.17 1.47 2.90 1.23 4.60 1.17 4.70 1.06 8.10 1.05 8.70
13.00 1.03 11.25 1.04 4.05 1.25 3.20 1.36 2.15 1.78 1.67 2.24 1.43 2.88 1.21 4.55 1.18 5.30 1.06 9.80
4.55 1.23 2.70 1.51 2.26 1.70 2.01 1.88 1.74 2.19 1.58 2.51 1.47 2.83 1.18 5.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.23 1.65 1.53 2.60 1.19 4.90
3.30 1.33 2.20 1.67 1.55 2.45 1.18 4.90 1.12 6.10
3.44 1.35 2.89 1.44 2.28 1.68 1.76 2.14 1.53 2.59 1.35 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05 1.24 4.00
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.12 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.78
Букмекер Да Нет
5.40 1.16
Букмекер Да Нет
3.75 1.30
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Прогнозы на матч Голландия 0:0 Босния и Герцеговина

Исход игры
Голландия
97.4% (150)
Ничья
1.3% (2)
Босния и Герцеговина
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.67% (67)
Меньше
55.33% (83)
Обе команды забьют
Да
36% (54)
Нет
64% (96)
Популярный счёт
2:0 Голландия
41.6% (64)
2:1 Голландия
18.2% (28)
3:1 Голландия
13.6% (21)
1:0 Голландия
11.7% (18)
3:0 Голландия
7.8% (12)
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