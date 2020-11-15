Голландия
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Йохан Кройф Арена
Босния и Герцеговина
1
Крул
Тим
17
Блинд
Дэйли
12
Вайндал
Оуэн
15
Классен
Дэви
19
Де
Йонг
Люк
10
Депай
Мемфис
19
Крунич
Раде
14
Гояк
Амер
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
-
12 Вайндал ОуэнЗащитник
-
15 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
-
13 Бизот МаркоВратарь
-
23 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Бур Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Крунич РадеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Гояк АмерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Хаджич ИрфанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Душан Бажевич
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергвейн Стевен
|1
|0.25
|2.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.25
|3.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|1
|0.2
|2.
|Крунич Раде
|1
|0.2
|3.
|Хайрадинович Харис
|1 (1)
|0.2
|4.
|Шунич Тони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|2
|0
|2.
|Депай Мемфис
|2
|0
|3.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|4.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|5.
|Де Йонг Френки
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пьянич Миралем
|2
|0
|2.
|Колашинац Сеад
|2
|0
|3.
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|4.
|Ахмедходжич Анел
|0
|1
|5.
|Цимирот Гойко
|1
|0
|6.
|Ходжич Армин
|1
|0
|7.
|Хайрадинович Харис
|1
|0
|8.
|Кадушич Адван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Голландия
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|Босния и Герцеговина
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Голландия Последние 20 матчей: +10 =6 -4Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика
Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +5 =5 -10Босния и Герцеговина 0:2 Иран Польша 3:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия
Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина
Последние игры между собой
Голландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Голландия» – «Босния и Герцеговина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Голландия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Босния и Герцеговина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Голландия» – «Босния и Герцеговина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.70
|1.04
|4.30
|1.25
|3.45
|1.36
|—
|—
|2.21
|1.78
|1.98
|1.99
|1.74
|2.17
|—
|—
|1.47
|2.90
|1.23
|4.60
|1.17
|4.70
|1.06
|8.10
|1.05
|8.70
|
|13.00
|1.03
|11.25
|1.04
|4.05
|1.25
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.67
|2.24
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.21
|4.55
|1.18
|5.30
|1.06
|9.80
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.55
|1.23
|—
|—
|2.70
|1.51
|2.26
|1.70
|2.01
|1.88
|1.74
|2.19
|1.58
|2.51
|1.47
|2.83
|—
|—
|1.18
|5.46
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Голландия 0:0 Босния и Герцеговина
Исход игры
Голландия
97.4% (150)
Ничья
1.3% (2)
Босния и Герцеговина
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.67% (67)
Меньше
55.33% (83)
Обе команды забьют
Да
36% (54)
Нет
64% (96)
Популярный счёт
2:0 Голландия
41.6% (64)
2:1 Голландия
18.2% (28)
3:1 Голландия
13.6% (21)
1:0 Голландия
11.7% (18)
3:0 Голландия
7.8% (12)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!