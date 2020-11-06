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Голландия
 
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Стадион:
Босния и Герцеговина

Бомбардиры внутри турнира

Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 2 (1) 0.2
2. Промес Куинси 2 0.2
3. Вейналдум Джорджиньо 2 0.2
4. Ван Дейк Виргил 2 0.2
5. Бабель Райан 1 0.1
6. Бергвейн Стевен 1 0.1
7. Ван де Бек Донни 1 0.1
8. Де Лихт Маттайс 1 0.1
9. Де Рон Мартен 0 0
10. Тете Кенни 0 0
11. Хатебур Ханс 0 0
Босния и Герцеговина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 4 0.44
2. Сарич Элвис 1 0.11
3. Крунич Раде 1 0.11
4. Дулевич Харис 1 0.11
5. Хайрадинович Харис 1 (1) 0.11
6. Пьянич Миралем 0 0
7. Вишча Эдин 0 0
8. Шунич Тони 0 0

Карточки

Голландия
# Игрок      
1. Вейналдум Джорджиньо 3 0
2. Де Рон Мартен 2 0
3. Депай Мемфис 2 0
4. Дюмфрис Дензел 2 0
5. Ван Дейк Виргил 1 0
6. Вельтман Йоел 1 0
7. Ван де Бек Донни 1 0
8. Де Йонг Френки 1 0
9. Де Лихт Маттайс 1 0
Босния и Герцеговина
# Игрок      
1. Пьянич Миралем 3 0
2. Колашинац Сеад 2 0
3. Хаджиахметович Амир 2 0
4. Дулевич Харис 2 0
5. Ахмедходжич Анел 0 1
6. Джеко Эдин 1 0
7. Враньеш Огнен 1 0
8. Бешич Мухамед 1 0
9. Шехич Ибрагим 1 0
10. Сарич Элвис 1 0
11. Цимирот Гойко 1 0
12. Ходжич Армин 1 0
13. Хайрадинович Харис 1 0
14. Чивич Эльдар 1 0
15. Тодорович Дарко 1 0
16. Кадушич Адван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Голландия 0 16.67% (2) 8.33% (1) 0 25% (3) 41.67% (5) 8.33% (1)
 Босния и Герцеговина 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Голландия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика
Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Босния и Герцеговина 0:2 Иран Польша 3:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия
Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина

Последние игры между собой

Голландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Лига наций УЕФА
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Босния и Герцеговина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2020, осталось 2 дня 17 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Голландия 98.2% (56)
    X 1.8% (1)
    Босния и Герцеговина 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Голландия
    Ничья
    Босния и Герцеговина
    1.38
    5.20
    9.48
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.33 5.20 9.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.38 4.80 9.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.38 4.95 8.10
      1.38 5.05 9.48

    Самый высокий коэффициент на матч «Голландия» – «Босния и Герцеговина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Голландия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Босния и Герцеговина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Голландия» – «Босния и Герцеговина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.80 1.03 4.20 1.23 3.20 1.35 2.17 1.74 1.90 1.94 1.67 2.25 1.44 2.85 1.21 4.50 1.16 4.90 1.05 8.50 1.05 9.10
    14.00 1.02 11.50 1.04 4.40 1.22 3.45 1.32 2.24 1.72 1.74 2.12 1.48 2.69 1.24 4.15 1.18 4.95 1.07 8.90
    4.36 1.24 2.61 1.55 2.20 1.74 1.95 1.95 1.69 2.28 1.54 2.62 1.44 2.94 1.17 5.67
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.12 1.72 1.51 2.60 1.18 4.90
    3.45 1.31 2.28 1.63 1.55 2.45 1.19 4.60 1.14 5.80
    3.44 1.35 2.83 1.48 2.22 1.74 1.73 2.22 1.51 2.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.32 1.83 1.92 1.37 2.95
    4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.81
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.28
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    Прогнозы на матч Голландия - Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Голландия
    98.2% (56)
    Ничья
    1.8% (1)
    Босния и Герцеговина
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.06% (26)
    Меньше
    50.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    41.51% (22)
    Нет
    58.49% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Голландия
    42.1% (24)
    2:1 Голландия
    24.6% (14)
    3:1 Голландия
    10.5% (6)
    3:0 Голландия
    8.8% (5)
    1:0 Голландия
    3.5% (2)
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