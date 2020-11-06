Голландия
Позже
Стадион: Йохан Кройф Арена
Босния и Герцеговина
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|2 (1)
|0.2
|2.
|Промес Куинси
|2
|0.2
|3.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.2
|4.
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.2
|5.
|Бабель Райан
|1
|0.1
|6.
|Бергвейн Стевен
|1
|0.1
|7.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.1
|8.
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.1
|9.
|Де Рон Мартен
|0
|0
|10.
|Тете Кенни
|0
|0
|11.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|4
|0.44
|2.
|Сарич Элвис
|1
|0.11
|3.
|Крунич Раде
|1
|0.11
|4.
|Дулевич Харис
|1
|0.11
|5.
|Хайрадинович Харис
|1 (1)
|0.11
|6.
|Пьянич Миралем
|0
|0
|7.
|Вишча Эдин
|0
|0
|8.
|Шунич Тони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0
|2.
|Де Рон Мартен
|2
|0
|3.
|Депай Мемфис
|2
|0
|4.
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|5.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|6.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|7.
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|8.
|Де Йонг Френки
|1
|0
|9.
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пьянич Миралем
|3
|0
|2.
|Колашинац Сеад
|2
|0
|3.
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|4.
|Дулевич Харис
|2
|0
|5.
|Ахмедходжич Анел
|0
|1
|6.
|Джеко Эдин
|1
|0
|7.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|8.
|Бешич Мухамед
|1
|0
|9.
|Шехич Ибрагим
|1
|0
|10.
|Сарич Элвис
|1
|0
|11.
|Цимирот Гойко
|1
|0
|12.
|Ходжич Армин
|1
|0
|13.
|Хайрадинович Харис
|1
|0
|14.
|Чивич Эльдар
|1
|0
|15.
|Тодорович Дарко
|1
|0
|16.
|Кадушич Адван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Голландия
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|0
|25% (3)
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|Босния и Герцеговина
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
Предыдущие игры
Голландия Последние 20 матчей: +10 =6 -4Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика
Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +5 =5 -10Босния и Герцеговина 0:2 Иран Польша 3:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия
Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина
Последние игры между собой
Голландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Голландия» – «Босния и Герцеговина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Голландия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Босния и Герцеговина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Голландия» – «Босния и Герцеговина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.80
|1.03
|4.20
|1.23
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.17
|1.74
|1.90
|1.94
|1.67
|2.25
|—
|—
|1.44
|2.85
|1.21
|4.50
|1.16
|4.90
|1.05
|8.50
|1.05
|9.10
|
|14.00
|1.02
|11.50
|1.04
|4.40
|1.22
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.24
|1.72
|—
|—
|1.74
|2.12
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.24
|4.15
|1.18
|4.95
|1.07
|8.90
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.36
|1.24
|—
|—
|2.61
|1.55
|2.20
|1.74
|1.95
|1.95
|1.69
|2.28
|1.54
|2.62
|1.44
|2.94
|—
|—
|1.17
|5.67
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Голландия - Босния и Герцеговина
Исход игры
Голландия
98.2% (56)
Ничья
1.8% (1)
Босния и Герцеговина
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (26)
Меньше
50.94% (27)
Обе команды забьют
Да
41.51% (22)
Нет
58.49% (31)
Популярный счёт
2:0 Голландия
42.1% (24)
2:1 Голландия
24.6% (14)
3:1 Голландия
10.5% (6)
3:0 Голландия
8.8% (5)
1:0 Голландия
3.5% (2)
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