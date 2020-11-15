Италия
1:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Польша
26' Желтая карточкаКрыховяк Гжегож
1:0
27' ПенальтиЖоржиньо II
29' Желтая карточкаБелотти Андреа
15
Глик
Камил
17
Модер
Якуб
21
Юзвяк
Камиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эвани Альбериго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Юзвяк КамильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рыбус МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
26'
27'
1:0
29'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барелла Николо
|1
|0.2
|2.
|Сенси Стефано
|1
|0.2
|3.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.2
|4.
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.2
|5.
|Иммобиле Чиро
|0
|0
|6.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|2
|0.4
|2.
|Гросицки Камил
|1
|0.2
|3.
|Глик Камил
|1
|0.2
|4.
|Линетти Кароль
|1
|0.2
|5.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|6.
|Клих Матеуш
|0
|0
|7.
|Юзвяк Камиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|2.
|Белотти Андреа
|2
|0
|3.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|4.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|5.
|Верратти Марко
|1
|0
|6.
|Ачерби Франческо
|1
|0
|7.
|Кристанте Бриан
|1
|0
|8.
|Кин Мойзе
|1
|0
|9.
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беднарек Ян
|3
|0
|2.
|Клих Матеуш
|2
|0
|3.
|Глик Камил
|1
|0
|4.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|5.
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|6.
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|7.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|8.
|Юзвяк Камиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Италия
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|Польша
|0
|0
|60% (3)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Италия Последние 20 матчей: +15 =5 -0Италия 4:0 Эстония Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова
Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина
Польша Последние 20 матчей: +12 =3 -5Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия
Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия
Последние игры между собой
Италия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Польша: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Италия» – «Польша» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Италия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Польша» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Италия» – «Польша», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.80
|1.04
|7.00
|1.08
|5.30
|1.15
|—
|—
|4.00
|1.24
|1.89
|1.92
|2.08
|1.72
|—
|—
|1.55
|2.45
|1.33
|3.25
|1.12
|6.10
|1.10
|6.80
|1.01
|13.00
|
|8.60
|1.04
|7.50
|1.07
|2.94
|1.38
|—
|—
|2.30
|1.62
|—
|—
|1.75
|2.32
|—
|—
|1.33
|3.30
|1.24
|3.78
|1.07
|7.20
|1.04
|7.70
|1.01
|17.25
|
|—
|—
|—
|—
|5.33
|1.18
|2.41
|1.61
|3.69
|1.30
|2.42
|1.61
|1.97
|1.93
|1.70
|2.24
|1.45
|2.89
|1.28
|3.86
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Италия 1:0 Польша
Исход игры
Италия
87.2% (136)
Ничья
11.5% (18)
Польша
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.9% (84)
Меньше
45.1% (69)
Обе команды забьют
Да
63.4% (97)
Нет
36.6% (56)
Популярный счёт
2:1 Италия
42.9% (67)
1:0 Италия
23.1% (36)
2:0 Италия
10.9% (17)
1:1 Ничья
9.6% (15)
3:1 Италия
5.1% (8)
3:2 Италия
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:0 Италия
1.3% (2)
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