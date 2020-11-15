  1. Футбол
  2. Матчи
Италия
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Польша
0'
26' Желтая карточка
Крыховяк Гжегож
1:0
27' Пенальти
Жоржиньо II
29' Желтая карточка
Белотти Андреа
40'
21
Доннарумма
Джанлуиджи
16
Флоренци
Алессандро
15
Ачерби
Франческо
19
Бастони
Алессандро
3
Эмерсон
Палмиери
18
Барелла
Николо
8
Жоржиньо
II
5
Локателли
Мануэль
20
Бернардески
Федерико
9
Белотти
Андреа
10
Инсинье
Лоренцо
1
Щесны
Войцех
18
Берешиньски
Бартош
15
Глик
Камил
5
Беднарек
Ян
16
Реца
Аркадиуш
10
Крыховяк
Гжегож
17
Модер
Якуб
19
Шиманьски
Себастиан
8
Линетти
Кароль
21
Юзвяк
Камиль
9
Левандовски
Роберт
Италия
4-3-3
Польша
4-2-3-1

Ход матча

26'
 
Крыховяк Гжегож
27'
Жоржиньо II
1:0
29'
Белотти Андреа
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Италия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барелла Николо 1 0.2
2. Сенси Стефано 1 0.2
3. Пеллегрини Лоренцо 1 0.2
4. Жоржиньо II 1 (1) 0.2
5. Иммобиле Чиро 0 0
6. Инсинье Лоренцо 0 0
Польша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 2 0.4
2. Гросицки Камил 1 0.2
3. Глик Камил 1 0.2
4. Линетти Кароль 1 0.2
5. Рыбус Мацей 0 0
6. Клих Матеуш 0 0
7. Юзвяк Камиль 0 0

Карточки

Италия
# Игрок      
1. Д'Амброзио Данило 2 0
2. Белотти Андреа 2 0
3. Кьеллини Джорджо 1 0
4. Бонуччи Леонардо 1 0
5. Верратти Марко 1 0
6. Ачерби Франческо 1 0
7. Кристанте Бриан 1 0
8. Кин Мойзе 1 0
9. Дзаньоло Николо 1 0
Польша
# Игрок      
1. Беднарек Ян 3 0
2. Клих Матеуш 2 0
3. Глик Камил 1 0
4. Берешиньски Бартош 1 0
5. Милик Аркадиуш 1 0
6. Кедзёра Томаш 1 0
7. Пёнтек Кшиштоф 1 0
8. Юзвяк Камиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Италия 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Польша 0 0 60% (3) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Италия Последние 20 матчей: +15 =5 -0
Италия 4:0 Эстония Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова
Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина
Польша Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия
Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия

Последние игры между собой

Италия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Польша: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Польша 0:0 Италия Лига наций УЕФА Польша 0:1 Италия Лига наций УЕФА Италия 1:1 Польша Лига наций УЕФА Польша 0:2 Италия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 1:0 Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
2. Голландия Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
3. Польша 0:1 Заявка 5 2 1 2 5 - 3 7
4. Босния и Герцеговина Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
  • Первый тайм
  • Офсайд
    40'
    Модер с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Линетти, Кароль оказался в офсайде. 
  • 39'
    Реца попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Бернардески и выбил мяч в аут. 
  • Опасный момент
    38'
    Инсинье со стандарта выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Белотти в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Крыховяк вместе с Берешиньски на своей половине поля нарушил правила против Эмерсона. Италия заработала неплохой стандарт. 
  • Угловой
    36'
    Жоржиньо разыграл угловой с Локателли, Мануэль забросил мяч к правому углу штрафной площади на Инсинье, который оказался в небольшом офсайде. 
  • 35'
    Локателли выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Белотти остановил мяч у линии штрафной площади, а затем пробил в правый угол ворот, Глик в подкате успел ногой зацепить мяч, будет ещё один угловой. 
  • Угловой
    34'
    Инсинье с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 33'
    Белотти выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Инсинье остановил мяч, а затем выполнил ответный пас на Белотти, Андреа решил выполнить прострел к линии вратарской, мяч попал в ногу Беднареку и ушёл на угловой. 
  • Желтая карточка
    32'
    Форвард сборной Италии Андреа Белотти получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля сборной Польши против Крыховяка. 
  • Желтая карточка
    31'
    Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк также получил жёлтую карточку за свой фол против Белотти. 
  • Пенальти
    30'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Жоржиньо!!! Жоржиньо с "точки" уверенно пробил в левый угол ворот, Щесны гадал и прыгнул в правый угол. 
  • Пенальти!
    29'
    Пенальти назначается в ворота сборной Польши! Игроки сборной Италии разыграли корнер, затем Бернардески с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Крыховяк нарушил правила против Белотти. Клеман Тюрпен сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • 28'
    Инсинье пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в ногу Беднареку и ушёл на угловой. 
  • Судья
    27'
    Вышли на поле врачи сборной Италии, но Бастони после паузы показал, что с ним всё нормально. Реца также уже вернулся в игру. Клеман Тюрпен в итоге даже не стал показывать жёлтую карточку Левандовски. Напоминаем, что в групповом этапе Лиги наций УЕФА нет VARа. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Бастони в центре поля обнял Левандовски, Роберт начал отмахиваться и в итоге локтем попал в челюсть сопернику, Клеман Тюрпен не видел полностью этот момент. 
  • Офсайд
    25'
    Бернардески из аута на правом фланге удачно вбросил мяч на ход Барелле, Николо выполнил передачу в центр штрафной площади, Инсинье удачно набежал на мяч и пробил в левый угол ворот, всё было бы хорошо, но Белотти во вратарской взял точно на пути движения Щесны, при этом форвард сборной Италии был в офсайде, а поэтому такой гол Клеман Тюрпен не засчитал. 
  • 24'
    Модер с правого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Доннарумма грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 23'
    За пределами поля Реце будут останавливать кровь, пока Польша немного поиграет в меньшинстве. 
  • Травма, повреждение
    22'
    Оказался разбит нос у Аркадиуша Реци, теперь уже на поле вышли врачи сборной Польши. Ещё одна пауза в игре. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Бернардески в центре поля в борьбе за верховой мяч неудачно налетел на Рецу. 
  • 20'
    Бернардески с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Глик головой выбил мяч на левый фланг. 
  • 19'
    Инсинье на этот раз выполнил передачу в центр штрафной площади на ход Бернардески, Щесны прочитал момент и сыграв на выходе уверенно бросился на мяч. 
  • 18'
    Флоренци из центра поля выполнил заброс на ход Барелле по правому флангу, Николо в касание решил перевести мяч в центр к линии штрафной площади, там был только Глик. 
  • 17'
    Флоренци из глубины поля выполнил слишком сильную передачу на правый угол штрафной площади, Щесны лишний раз размялся при игре на выходе. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Реца в центре поля нарушил правила против Бареллы. Игроки сборной Италии не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 15'
    Флоренци при вводе мяча из аута на правом фланге у штрафной площади сборной Польши попытался отыграться с Бареллой, но гости сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 14'
    Поднялся Бернардески, попытался Федерико продолжить игру, но в случае чего на поле может выйти и Берарди. 
  • Травма, повреждение
    13'
    Бернардески в одном из единоборств получил повреждение стопы, вышли на поле врачи сборной Италии, пауза в игре.
  • 12'
    Бернардески попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Беднареком Федерико упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    11'
    Игроки сборной Италии вновь решили разыграть угловой, но на этот раз совсем ничего интересного хозяева поля не смогли придумать на левом фланге. 
  • 10'
    Бернардески с правого фланга сместился в центр и пробил под левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Щесны в прыжке отбил мяч на Берешиньски, Бартош не стал рисковать и отправил его на угловой. 
  • 9'
    Сборная Польши на выезде решила пока сыграть от обороны, плотными рядами держит оборону команда Ежи Бженчека. 
  • 8'
    Жоржиньо выполнил хорошую передачу к правому углу штрафной площади на Белотти, Андреа зацепился за мяч, но пробить точно в ближний угол ворот ему не удалось, мяч полетел слишком высоко. 
  • 7'
    Инсинье разогнал атаку по левому флангу, затем Лоренцо выполнил передачу к лицевой линии на ход Эмерсону, с помехой, но Эмерсон доставил мяч во вратарскую, однако рикошет помог Щесны сыграть на выходе и спокойно забрать его. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Реца на половине поля сборной Италии грубо сыграл против Бернардески. Клеман Тюрпен всё равно решил пока лишь устно предупредить защитника сборной Польши. 
  • Угловой
    5'
    Игроки сборной Италии разыграли угловой, далее с правого фланга Локателли выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Крыховяк головой выбил мяч на левый фланг. 
  • 4'
    Реца на правом фланге у своей штрафной площади попал под прессинг и выполнил плохую передачу назад на Беднарека, мяч в итоге ушёл на угловой. 
  • 3'
    Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Бернардески по правому флангу, Федерико понял, что он не догонит мяч и даже не стал делать рывок. 
  • 2'
    Напоминаем дорогие друзья, что Роберто Манчини сегодня отсутствует на тренерской скамейки, заменять его будет Альбериго Эвани. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня сборная Италии является фаворитом противостояния с Польшей, но посмотрим, сможет ли команда Роберто Манчини использовать свои моменты, чтобы добиться заветной победы и вернуться в лидеры группы 1. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.63 3.50 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 7.00 18.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.95 5.90
  1.19 6.65 23.39

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.80 1.04 7.00 1.08 5.30 1.15 4.00 1.24 1.89 1.92 2.08 1.72 1.55 2.45 1.33 3.25 1.12 6.10 1.10 6.80 1.01 13.00
8.60 1.04 7.50 1.07 2.94 1.38 2.30 1.62 1.75 2.32 1.33 3.30 1.24 3.78 1.07 7.20 1.04 7.70 1.01 17.25
5.33 1.18 2.41 1.61 3.69 1.30 2.42 1.61 1.97 1.93 1.70 2.24 1.45 2.89 1.28 3.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.53 2.50 1.48 2.63 1.10 8.40 1.04 10.00
2.77 1.44 1.78 2.04 1.36 3.12 1.09 6.95 1.07 8.10
2.15 1.75 1.76 2.13 1.37 3.21 1.25 4.08 1.33 3.44 1.18 5.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.52 1.48 1.66 2.27 1.21 4.20
3.45 1.31 2.36 1.59 1.58 2.38 1.20 4.60 1.13 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.90 1.24
Где смотреть матч Италия 1:0 Польша онлайн

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Прогнозы на матч Италия 1:0 Польша

Исход игры
Италия
87.2% (136)
Ничья
11.5% (18)
Польша
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.9% (84)
Меньше
45.1% (69)
Обе команды забьют
Да
63.4% (97)
Нет
36.6% (56)
Популярный счёт
2:1 Италия
42.9% (67)
1:0 Италия
23.1% (36)
2:0 Италия
10.9% (17)
1:1 Ничья
9.6% (15)
3:1 Италия
5.1% (8)
3:2 Италия
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:0 Италия
1.3% (2)
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