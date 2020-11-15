Жоржиньо разыграл угловой с Локателли, Мануэль забросил мяч к правому углу штрафной площади на Инсинье, который оказался в небольшом офсайде.

Крыховяк вместе с Берешиньски на своей половине поля нарушил правила против Эмерсона. Италия заработала неплохой стандарт.

Инсинье со стандарта выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Белотти в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Реца попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Бернардески и выбил мяч в аут.

Модер с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Линетти, Кароль оказался в офсайде.

35' Локателли выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Белотти остановил мяч у линии штрафной площади, а затем пробил в правый угол ворот, Глик в подкате успел ногой зацепить мяч, будет ещё один угловой.

34' Инсинье с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

33' Белотти выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Инсинье остановил мяч, а затем выполнил ответный пас на Белотти, Андреа решил выполнить прострел к линии вратарской, мяч попал в ногу Беднареку и ушёл на угловой.

32' Форвард сборной Италии Андреа Белотти получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля сборной Польши против Крыховяка.

31' Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк также получил жёлтую карточку за свой фол против Белотти.

30' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Жоржиньо!!! Жоржиньо с "точки" уверенно пробил в левый угол ворот, Щесны гадал и прыгнул в правый угол.

29' Пенальти назначается в ворота сборной Польши! Игроки сборной Италии разыграли корнер, затем Бернардески с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Крыховяк нарушил правила против Белотти. Клеман Тюрпен сразу же дал свисток и указал на "точку".

28' Инсинье пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в ногу Беднареку и ушёл на угловой.

27' Вышли на поле врачи сборной Италии, но Бастони после паузы показал, что с ним всё нормально. Реца также уже вернулся в игру. Клеман Тюрпен в итоге даже не стал показывать жёлтую карточку Левандовски. Напоминаем, что в групповом этапе Лиги наций УЕФА нет VARа.

26' Бастони в центре поля обнял Левандовски, Роберт начал отмахиваться и в итоге локтем попал в челюсть сопернику, Клеман Тюрпен не видел полностью этот момент.

25' Бернардески из аута на правом фланге удачно вбросил мяч на ход Барелле, Николо выполнил передачу в центр штрафной площади, Инсинье удачно набежал на мяч и пробил в левый угол ворот, всё было бы хорошо, но Белотти во вратарской взял точно на пути движения Щесны, при этом форвард сборной Италии был в офсайде, а поэтому такой гол Клеман Тюрпен не засчитал.

24' Модер с правого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Доннарумма грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

23' За пределами поля Реце будут останавливать кровь, пока Польша немного поиграет в меньшинстве.

22' Оказался разбит нос у Аркадиуша Реци, теперь уже на поле вышли врачи сборной Польши. Ещё одна пауза в игре.

21' Бернардески в центре поля в борьбе за верховой мяч неудачно налетел на Рецу.

20' Бернардески с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Глик головой выбил мяч на левый фланг.

19' Инсинье на этот раз выполнил передачу в центр штрафной площади на ход Бернардески, Щесны прочитал момент и сыграв на выходе уверенно бросился на мяч.

18' Флоренци из центра поля выполнил заброс на ход Барелле по правому флангу, Николо в касание решил перевести мяч в центр к линии штрафной площади, там был только Глик.

17' Флоренци из глубины поля выполнил слишком сильную передачу на правый угол штрафной площади, Щесны лишний раз размялся при игре на выходе.

16' Реца в центре поля нарушил правила против Бареллы. Игроки сборной Италии не стали торопиться при розыгрыше мяча.

15' Флоренци при вводе мяча из аута на правом фланге у штрафной площади сборной Польши попытался отыграться с Бареллой, но гости сыграли внимательно и перехватили мяч.

14' Поднялся Бернардески, попытался Федерико продолжить игру, но в случае чего на поле может выйти и Берарди.

13' Бернардески в одном из единоборств получил повреждение стопы, вышли на поле врачи сборной Италии, пауза в игре.

12' Бернардески попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Беднареком Федерико упустил мяч за лицевую линию поля.

11' Игроки сборной Италии вновь решили разыграть угловой, но на этот раз совсем ничего интересного хозяева поля не смогли придумать на левом фланге.

10' Бернардески с правого фланга сместился в центр и пробил под левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Щесны в прыжке отбил мяч на Берешиньски, Бартош не стал рисковать и отправил его на угловой.

9' Сборная Польши на выезде решила пока сыграть от обороны, плотными рядами держит оборону команда Ежи Бженчека.

8' Жоржиньо выполнил хорошую передачу к правому углу штрафной площади на Белотти, Андреа зацепился за мяч, но пробить точно в ближний угол ворот ему не удалось, мяч полетел слишком высоко.

7' Инсинье разогнал атаку по левому флангу, затем Лоренцо выполнил передачу к лицевой линии на ход Эмерсону, с помехой, но Эмерсон доставил мяч во вратарскую, однако рикошет помог Щесны сыграть на выходе и спокойно забрать его.

6' Реца на половине поля сборной Италии грубо сыграл против Бернардески. Клеман Тюрпен всё равно решил пока лишь устно предупредить защитника сборной Польши.

5' Игроки сборной Италии разыграли угловой, далее с правого фланга Локателли выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Крыховяк головой выбил мяч на левый фланг.

4' Реца на правом фланге у своей штрафной площади попал под прессинг и выполнил плохую передачу назад на Беднарека, мяч в итоге ушёл на угловой.

3' Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Бернардески по правому флангу, Федерико понял, что он не догонит мяч и даже не стал делать рывок.

2' Напоминаем дорогие друзья, что Роберто Манчини сегодня отсутствует на тренерской скамейки, заменять его будет Альбериго Эвани.