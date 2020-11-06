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Италия
 
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Стадион:
Польша

Бомбардиры внутри турнира

Италия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барелла Николо 1 0.13
2. Бираги Кристиано 1 0.13
3. Сенси Стефано 1 0.13
4. Пеллегрини Лоренцо 1 0.13
5. Жоржиньо II 1 (1) 0.13
6. Иммобиле Чиро 0 0
7. Инсинье Лоренцо 0 0
8. Ласанья Кевин 0 0
Польша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 2 0.25
2. Гросицки Камил 1 0.13
3. Блащиковский Якуб 1 0.13
4. Глик Камил 1 0.13
5. Линетти Кароль 1 0.13
6. Зелиньски Петр 1 0.13
7. Пёнтек Кшиштоф 1 0.13
8. Милик Аркадиуш 1 (1) 0.13
9. Рыбус Мацей 0 0
10. Клих Матеуш 0 0
11. Кужава Рафал 0 0
12. Юзвяк Камиль 0 0

Карточки

Италия
# Игрок      
1. Кьеллини Джорджо 2 0
2. Бонуччи Леонардо 2 0
3. Жоржиньо II 2 0
4. Д'Амброзио Данило 2 0
5. Белотти Андреа 2 0
6. Кьеза Федерико 2 0
7. Кришито Доменико 1 0
8. Верратти Марко 1 0
9. Ачерби Франческо 1 0
10. Кристанте Бриан 1 0
11. Берарди Доменико 1 0
12. Кин Мойзе 1 0
13. Дзаньоло Николо 1 0
Польша
# Игрок      
1. Клих Матеуш 4 0
2. Беднарек Ян 4 0
3. Фабьянски Лукаш 1 0
4. Блащиковский Якуб 1 0
5. Глик Камил 1 0
6. Ционек Тьяго 1 0
7. Крыховяк Гжегож 1 0
8. Берешиньски Бартош 1 0
9. Милик Аркадиуш 1 0
10. Кедзёра Томаш 1 0
11. Франковски Пшемыслав 1 0
12. Пёнтек Кшиштоф 1 0
13. Юзвяк Камиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Италия 0 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)
 Польша 0 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Италия Последние 20 матчей: +15 =5 -0
Италия 4:0 Эстония Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова
Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина
Польша Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия
Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия

Последние игры между собой

Италия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Польша: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Польша 0:0 Италия Лига наций УЕФА Польша 0:1 Италия Лига наций УЕФА Италия 1:1 Польша Лига наций УЕФА Польша 0:2 Италия Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Польша от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Италия 92.2% (47)
    X 5.9% (3)
    Польша 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Польша
    1.83
    3.94
    5.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.70 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.45 5.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.94 5.10
      1.72 3.69 5.55

    Самый высокий коэффициент на матч «Италия» – «Польша» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Италия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Польша» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Италия» – «Польша», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.40 1.06 6.70 1.11 2.90 1.42 2.20 1.72 1.86 2.00 1.67 2.31 1.32 3.45 1.23 4.30 1.08 7.40 1.06 8.20 1.01 14.00
    8.00 1.04 6.85 1.08 2.90 1.39 2.22 1.71 1.74 2.36 1.33 3.38 1.24 4.20 1.06 7.80 1.03 8.30 1.01 17.25
    2.90 1.44 2.55 1.56 2.17 1.75 1.85 2.07 1.64 2.35 1.47 2.82 1.22 4.66
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.70 2.15 1.33 3.35 1.09 7.50
    2.75 1.45 1.77 2.05 1.35 3.20 1.09 7.40 1.07 8.70
    2.58 1.53 2.16 1.76 1.67 2.30 1.41 2.97
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.21 1.62 1.52 2.40 1.18 4.50
    3.12 1.36 2.24 1.65 1.53 2.48 1.18 4.65 1.12 6.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.15 1.71
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    Где смотреть матч Италия - Польша онлайн

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    Прогнозы на матч Италия - Польша

    Исход игры
    Италия
    92.2% (47)
    Ничья
    5.9% (3)
    Польша
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (30)
    Меньше
    37.5% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (32)
    Нет
    33.33% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Италия
    47.1% (24)
    2:0 Италия
    15.7% (8)
    1:0 Италия
    15.7% (8)
    1:1 Ничья
    3.9% (2)
    3:1 Италия
    3.9% (2)
    3:2 Италия
    3.9% (2)
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