Италия
Позже
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Польша
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барелла Николо
|1
|0.13
|2.
|Бираги Кристиано
|1
|0.13
|3.
|Сенси Стефано
|1
|0.13
|4.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.13
|5.
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.13
|6.
|Иммобиле Чиро
|0
|0
|7.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|8.
|Ласанья Кевин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|2
|0.25
|2.
|Гросицки Камил
|1
|0.13
|3.
|Блащиковский Якуб
|1
|0.13
|4.
|Глик Камил
|1
|0.13
|5.
|Линетти Кароль
|1
|0.13
|6.
|Зелиньски Петр
|1
|0.13
|7.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.13
|8.
|Милик Аркадиуш
|1 (1)
|0.13
|9.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|10.
|Клих Матеуш
|0
|0
|11.
|Кужава Рафал
|0
|0
|12.
|Юзвяк Камиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|2.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0
|3.
|Жоржиньо II
|2
|0
|4.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|5.
|Белотти Андреа
|2
|0
|6.
|Кьеза Федерико
|2
|0
|7.
|Кришито Доменико
|1
|0
|8.
|Верратти Марко
|1
|0
|9.
|Ачерби Франческо
|1
|0
|10.
|Кристанте Бриан
|1
|0
|11.
|Берарди Доменико
|1
|0
|12.
|Кин Мойзе
|1
|0
|13.
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Клих Матеуш
|4
|0
|2.
|Беднарек Ян
|4
|0
|3.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|4.
|Блащиковский Якуб
|1
|0
|5.
|Глик Камил
|1
|0
|6.
|Ционек Тьяго
|1
|0
|7.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|8.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|9.
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|10.
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|11.
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|12.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|13.
|Юзвяк Камиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Италия
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Польша
|0
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Италия Последние 20 матчей: +15 =5 -0Италия 4:0 Эстония Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова
Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина
Польша Последние 20 матчей: +12 =3 -5Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия
Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия
Последние игры между собой
Италия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Польша: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Италия» – «Польша» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Италия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Польша» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Италия» – «Польша», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.40
|1.06
|6.70
|1.11
|2.90
|1.42
|—
|—
|2.20
|1.72
|1.86
|2.00
|1.67
|2.31
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.23
|4.30
|1.08
|7.40
|1.06
|8.20
|1.01
|14.00
|
|8.00
|1.04
|6.85
|1.08
|2.90
|1.39
|—
|—
|2.22
|1.71
|—
|—
|1.74
|2.36
|—
|—
|1.33
|3.38
|1.24
|4.20
|1.06
|7.80
|1.03
|8.30
|1.01
|17.25
|
|—
|—
|—
|—
|2.90
|1.44
|2.55
|1.56
|2.17
|1.75
|1.85
|2.07
|1.64
|2.35
|1.47
|2.82
|—
|—
|1.22
|4.66
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Италия - Польша
Исход игры
Италия
92.2% (47)
Ничья
5.9% (3)
Польша
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (30)
Меньше
37.5% (18)
Обе команды забьют
Да
66.67% (32)
Нет
33.33% (16)
Популярный счёт
2:1 Италия
47.1% (24)
2:0 Италия
15.7% (8)
1:0 Италия
15.7% (8)
1:1 Ничья
3.9% (2)
3:1 Италия
3.9% (2)
3:2 Италия
3.9% (2)
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