  1. Футбол
  2. Матчи
Венгрия
1:1
Первый тайм: 42'

Стадион:
Сербия
0'
0:1
17' Гол
Радоньич Неманья
31' Желтая карточка
Максимович Неманья
1:1
39' Гол
Кальмар Жолт
42'
12
Дибус
Денеш
15
Ботка
Эндре
2
Ланг
Адам
4
Кечкеш
Акош
21
Беше
Барнабаш
18
Шигер
Давид
8
Надь
Адам
11
Холендер
Филип
13
Кальмар
Жолт
10
Собослаи
Доминик
23
Николич
Неманья
III
1
Дмитрович
Марко
4
Миленкович
Никола
5
Спайич
Урош
8
Гудель
Неманья
7
Радоньич
Неманья
22
Лазович
Дарко
16
Лукич
Саша
6
Максимович
Неманья
19
Ристич
Михайло
11
Йович
Лука
10
Тадич
Душан
Венгрия
3-4-2-1
Сербия
3-5-2

Ход матча

17'
0:1
Радоньич Неманья
(Йович Лука)
31'
 
Максимович Неманья
39'
Кальмар Жолт
(Николич Неманья III)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Николич Неманья III 2 0.29
2. Собослаи Доминик 2 0.29
3. Кальмар Жолт 1 0.14
4. Конывес Норберт 1 0.14
5. Орбан Вилли 1 0.14
6. Него Лоик 1 0.14
7. Шаллаи Роланд 1 0.14
8. Беше Барнабаш 0 0
9. Хандья Силвестер 0 0
10. Шигер Давид 0 0
Сербия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милинкович-Савич Сергей 3 0.43
2. Митрович Александр 2 (1) 0.29
3. Йович Лука 1 0.14
4. Радоньич Неманья 1 0.14
5. Лазович Дарко 0 0
6. Тадич Душан 0 0
7. Младенович Филип 0 0
8. Ристич Михайло 0 0

Карточки

Венгрия
# Игрок      
1. Салаи Аттила 3 0
2. Фиоло Оттила 2 0
3. Ланг Адам 2 0
4. Газдаг Даниэль 2 0
5. Шигер Давид 2 0
6. Кальмар Жолт 1 0
7. Ботка Эндре 1 0
8. Надь Адам 1 0
Сербия
# Игрок      
1. Коларов Александар 2 1
2. Тадич Душан 2 0
3. Павлович Страхиня 2 0
4. Миливоевич Лука 1 0
5. Гудель Неманья 1 0
6. Митрович Стефан 1 0
7. Костич Филип 1 0
8. Максимович Никола 1 0
9. Митрович Александр 1 0
10. Младенович Филип 1 0
11. Ристич Михайло 1 0
12. Лукич Саша 1 0
13. Миленкович Никола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Венгрия 0 22.22% (2) 0 11.11% (1) 33.33% (3) 33.33% (3) 0
 Сербия 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 50% (3) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Венгрия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия
Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия
Сербия Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Сербия 1:1 Шотландия Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия
Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия

Последние игры между собой

Венгрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сербия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сербия 0:1 Венгрия Лига наций УЕФА

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
2. Венгрия 1:1 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
3. Турция Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
4. Сербия 1:1 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    42'
    Спайич на чужой половине поля подтолкнул в спину Николича.
  • 41'
    Прострел Лазовича справа в штрафную площадь перехватил Ланг.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    КАЛЬМАР!!! Кальимар обыгрался с Николичем и по центру вышел один на один с голкипером и сравнял счёт в матче.
  • 39'
    Сербам удалось подержать мяч на чужой половине поля. Сыграть с обострением гостям не удалось.
  • Офсайд
    38'
    Йович оказался в офсайде.
  • Опасный момент
    37'
    Собослаи после подачи справа головой пробил прямо в Дмитровича.
  • Опасный момент
    36'
    Лукич справа с двадцати метров пробил рядом с ближней "девяткой".
  • Угловой
    35'
    Собослаи от углового флага навесил точно в руки Дмитровичу.
  • 34'
    Собослаи с двадцати одного метра пробил немного правее ворот.
  • Угловой
    33'
    Разыграли хозяева угловой удар. Навес Собослаи слева к дальней штанге получился слишком сильным.
  • Опасный момент
    32'
    Собослаи со штрафного с двадцати четырёх метров пробил сквозь стенку рядом с левой штангой.
  • Желтая карточка
    31'
    Максимович перед своей штрафной площадью сыграл рукой после дальнего удара Кальмара по воротам. Жёлтая карточка полузащитнику сборной Сербии.
  • 30'
    Заброс Собослаи слева в штрафную площадь оказался сильным для Холендера.
  • 28'
    Прострел Беше справа к воротам не дошёл до Николича.
  • 27'
    Лазовичу справа не удалось продвинуться вперёд. Дарко сжделал передачу на свою половину поля.
  • Фол, нарушение
    26'
    Ланг на чужой половине поля сбил Йовича.
  • 24'
    Сербы всё реже переходят на чужую половину поля, а к воротам хозяев и вовсе перестали подбираться.
  • 23'
    Собослаи слева со штрафного решил пробить в ближний угол. Дмитрович прыгнул к штанге и мяч поймал.
  • 21'
    Николич не достал мяч после заброса Собослаи со штрафного к воротам.
  • 20'
    Хозяева прибавили в движении. Игра постепенно стала перемешаться к штрафной площади гостей.
  • 19'
    Собослаи слева откатил мяч на Кальмара, который с двадцати трёх метров низом пробил левее ворот.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    РАДОНЬИЧ!!! Радоньич слева вышел один на один с голкипером, сместился в центр, обыграл Дибуса и отправил мяч в ворота.
  • 17'
    Перевод Кальмара на правый фланг перехватил Ристич.
  • Угловой
    17'
    Собослаи от углового флага навесил к ближней штанге. Пробить по воротам никому из венгров не удалось.
  • 16'
    Шигер с дальней дистанции пробил по воротам неточно.
  • Угловой
    16'
    Разыграли хозяева угловой удар. Николич справа из пределов штрафной площади с девяти метров пробил выше ворот.
  • 15'
    Собослаи слева сместился к центру и с двадцати метров пробил по воротам. Максимович удар Доминикас заблокировал.
  • 14'
    Подача Лазовича справа к воротам нацеленной не получилась.
  • Угловой
    13'
    Собослаи от углового флага навесил на ближнюю штангу, Мяч отскочил к Шигеру, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.
  • Угловой
    12'
    Собослаи исполнил первый угловой удар в матче. После розыгрыша подача к воротам заблокирована сербами.
  • 11'
    У венгров впереди пока ничего не получается. Хозяевам удаётся только штрафные удары зарабатывать на флангах.
  • 10'
    Лукич слева не смог пройти вперёд.
  • 9'
    Передача Лазовича налево перехвачена соперниками.
  • 8'
    Лазовичу справа не удалось доставить мяч на Йовича к воротам. Подача Дарко получилась немного сильной.
  • 7'
    Радоньич на подходе к штрафной площади сыграл неаккуратно и потерял мяч.
  • 6'
    Собослаи слева со штрафного навесил к линии штрафной площади. Сербы выбили мяч к центральному кругу.
  • Фол, нарушение
    5'
    Лукич на фланге подтолкнул в спину Кальмара.
  • 4'
    Сербы отошли к своей штрафной площади и попали под прессинг соперников.
  • 3'
    Команды осторожно начали встречу. Сербы чуть увереннее контролируют мяч, но вперёд прорываться не торопятся.
  • 2'
    Сборная Венгрии играет в белой форме, сборная Сербии - в красной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на стадионе имени Ференца Пушкаша!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 5 тура группы 3 лиги В Лиги наций УЕФА, в котором сыграют сборные Венгрии и Сербии. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 155
    Венгрия 39.4% (61)
    X 40.6% (63)
    Сербия 20% (31)
    Все прогнозы
    1.98 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия
    Ничья
    Сербия
    8.50
    4.50
    2.12
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Puskas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 4.50 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 7.77 4.05 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 3.54 3.38 2.12
  7.29 4.27 1.49

Самый высокий коэффициент на матч «Венгрия» – «Сербия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венгрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сербия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венгрия» – «Сербия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.10 1.09 7.10 1.10 5.70 1.13 2.26 1.68 2.31 1.66 1.92 1.94 2.20 1.66 1.35 3.25 1.37 3.05 1.08 6.90 1.11 6.50 1.01 13.50 1.02 13.00
8.90 1.07 7.20 1.10 3.00 1.40 2.25 1.66 1.71 2.26 1.34 3.32 1.25 4.05 1.09 7.70 1.07 8.60 1.01 16.75
7.07 1.11 5.33 1.17 2.28 1.67 1.95 1.93 2.60 1.53 2.10 1.78 1.82 2.06 1.52 2.62 1.40 3.10 1.31 3.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.27 1.62 1.69 2.17 1.47 2.65 1.09 7.60 1.04 10.00
2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
2.00 1.88 1.65 2.33 1.30 3.68 1.45 2.91 1.29 3.78 1.15 5.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.39 1.53 1.58 2.30 1.22 4.00
3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.50
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
Где смотреть матч Венгрия 1:1 Сербия онлайн

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Прогнозы на матч Венгрия 1:1 Сербия

Исход игры
Венгрия
39.4% (61)
Ничья
40.6% (63)
Сербия
20% (31)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (68)
Меньше
55.56% (85)
Обе команды забьют
Да
81.05% (124)
Нет
18.95% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (56)
2:1 Венгрия
24.5% (38)
1:2 Сербия
12.9% (20)
1:0 Венгрия
12.3% (19)
0:1 Сербия
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.9% (6)
2:0 Венгрия
2.6% (4)
1:3 Сербия
1.3% (2)
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