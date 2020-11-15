Сербам удалось подержать мяч на чужой половине поля. Сыграть с обострением гостям не удалось.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! КАЛЬМАР!!! Кальимар обыгрался с Николичем и по центру вышел один на один с голкипером и сравнял счёт в матче.

Спайич на чужой половине поля подтолкнул в спину Николича.

37' Собослаи после подачи справа головой пробил прямо в Дмитровича.

36' Лукич справа с двадцати метров пробил рядом с ближней "девяткой".

35' Собослаи от углового флага навесил точно в руки Дмитровичу.

34' Собослаи с двадцати одного метра пробил немного правее ворот.

33' Разыграли хозяева угловой удар. Навес Собослаи слева к дальней штанге получился слишком сильным.

32' Собослаи со штрафного с двадцати четырёх метров пробил сквозь стенку рядом с левой штангой.

31' Максимович перед своей штрафной площадью сыграл рукой после дальнего удара Кальмара по воротам. Жёлтая карточка полузащитнику сборной Сербии.

30' Заброс Собослаи слева в штрафную площадь оказался сильным для Холендера.

28' Прострел Беше справа к воротам не дошёл до Николича.

27' Лазовичу справа не удалось продвинуться вперёд. Дарко сжделал передачу на свою половину поля.

26' Ланг на чужой половине поля сбил Йовича.

24' Сербы всё реже переходят на чужую половину поля, а к воротам хозяев и вовсе перестали подбираться.

23' Собослаи слева со штрафного решил пробить в ближний угол. Дмитрович прыгнул к штанге и мяч поймал.

21' Николич не достал мяч после заброса Собослаи со штрафного к воротам.

20' Хозяева прибавили в движении. Игра постепенно стала перемешаться к штрафной площади гостей.

19' Собослаи слева откатил мяч на Кальмара, который с двадцати трёх метров низом пробил левее ворот.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

РАДОНЬИЧ!!! Радоньич слева вышел один на один с голкипером, сместился в центр, обыграл Дибуса и отправил мяч в ворота.

17' Перевод Кальмара на правый фланг перехватил Ристич.

17' Собослаи от углового флага навесил к ближней штанге. Пробить по воротам никому из венгров не удалось.

16' Шигер с дальней дистанции пробил по воротам неточно.

16' Разыграли хозяева угловой удар. Николич справа из пределов штрафной площади с девяти метров пробил выше ворот.

15' Собослаи слева сместился к центру и с двадцати метров пробил по воротам. Максимович удар Доминикас заблокировал.

14' Подача Лазовича справа к воротам нацеленной не получилась.

13' Собослаи от углового флага навесил на ближнюю штангу, Мяч отскочил к Шигеру, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.

12' Собослаи исполнил первый угловой удар в матче. После розыгрыша подача к воротам заблокирована сербами.

11' У венгров впереди пока ничего не получается. Хозяевам удаётся только штрафные удары зарабатывать на флангах.

10' Лукич слева не смог пройти вперёд.

9' Передача Лазовича налево перехвачена соперниками.

8' Лазовичу справа не удалось доставить мяч на Йовича к воротам. Подача Дарко получилась немного сильной.

7' Радоньич на подходе к штрафной площади сыграл неаккуратно и потерял мяч.

6' Собослаи слева со штрафного навесил к линии штрафной площади. Сербы выбили мяч к центральному кругу.

5' Лукич на фланге подтолкнул в спину Кальмара.

4' Сербы отошли к своей штрафной площади и попали под прессинг соперников.

3' Команды осторожно начали встречу. Сербы чуть увереннее контролируют мяч, но вперёд прорываться не торопятся.

2' Сборная Венгрии играет в белой форме, сборная Сербии - в красной.