Венгрия
1:1
Первый тайм: 42'
Стадион: Имени Ференца Пушкаша
Сербия
0:1
17' ГолРадоньич Неманья
31' Желтая карточкаМаксимович Неманья
1:1
39' ГолКальмар Жолт
12
Дибус
Денеш
15
Ботка
Эндре
18
Шигер
Давид
13
Кальмар
Жолт
- Основной состав
-
12 Дибус ДенешВратарь
-
15 Ботка ЭндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шефер АндрашПолузащитник
-
20 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Варга КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Zoltan Gera
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йович ЛукаНападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Роков ЭмилВратарь
-
15 Мараш НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Здьелар СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янкович Александр
Ход матча
17'
0:1
39'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Николич Неманья III
|2
|0.29
|2.
|Собослаи Доминик
|2
|0.29
|3.
|Кальмар Жолт
|1
|0.14
|4.
|Конывес Норберт
|1
|0.14
|5.
|Орбан Вилли
|1
|0.14
|6.
|Него Лоик
|1
|0.14
|7.
|Шаллаи Роланд
|1
|0.14
|8.
|Беше Барнабаш
|0
|0
|9.
|Хандья Силвестер
|0
|0
|10.
|Шигер Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.43
|2.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.29
|3.
|Йович Лука
|1
|0.14
|4.
|Радоньич Неманья
|1
|0.14
|5.
|Лазович Дарко
|0
|0
|6.
|Тадич Душан
|0
|0
|7.
|Младенович Филип
|0
|0
|8.
|Ристич Михайло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Салаи Аттила
|3
|0
|2.
|Фиоло Оттила
|2
|0
|3.
|Ланг Адам
|2
|0
|4.
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|5.
|Шигер Давид
|2
|0
|6.
|Кальмар Жолт
|1
|0
|7.
|Ботка Эндре
|1
|0
|8.
|Надь Адам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коларов Александар
|2
|1
|2.
|Тадич Душан
|2
|0
|3.
|Павлович Страхиня
|2
|0
|4.
|Миливоевич Лука
|1
|0
|5.
|Гудель Неманья
|1
|0
|6.
|Митрович Стефан
|1
|0
|7.
|Костич Филип
|1
|0
|8.
|Максимович Никола
|1
|0
|9.
|Митрович Александр
|1
|0
|10.
|Младенович Филип
|1
|0
|11.
|Ристич Михайло
|1
|0
|12.
|Лукич Саша
|1
|0
|13.
|Миленкович Никола
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Венгрия
|0
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|0
|Сербия
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Венгрия Последние 20 матчей: +10 =2 -8Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия
Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия
Сербия Последние 20 матчей: +9 =6 -5Сербия 1:1 Шотландия Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия
Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия
Последние игры между собой
Венгрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сербия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Венгрия» – «Сербия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венгрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сербия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венгрия» – «Сербия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|9.10
|1.09
|7.10
|1.10
|5.70
|1.13
|2.26
|1.68
|2.31
|1.66
|1.92
|1.94
|2.20
|1.66
|—
|—
|1.35
|3.25
|—
|—
|1.37
|3.05
|1.08
|6.90
|1.11
|6.50
|1.01
|13.50
|1.02
|13.00
|
|8.90
|1.07
|7.20
|1.10
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.25
|1.66
|—
|—
|1.71
|2.26
|—
|—
|1.34
|3.32
|—
|—
|1.25
|4.05
|1.09
|7.70
|1.07
|8.60
|1.01
|16.75
|—
|—
|
|7.07
|1.11
|—
|—
|5.33
|1.17
|2.28
|1.67
|1.95
|1.93
|2.60
|1.53
|2.10
|1.78
|1.82
|2.06
|1.52
|2.62
|1.40
|3.10
|1.31
|3.57
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Венгрия 1:1 Сербия
Исход игры
Венгрия
39.4% (61)
Ничья
40.6% (63)
Сербия
20% (31)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (68)
Меньше
55.56% (85)
Обе команды забьют
Да
81.05% (124)
Нет
18.95% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (56)
2:1 Венгрия
24.5% (38)
1:2 Сербия
12.9% (20)
1:0 Венгрия
12.3% (19)
0:1 Сербия
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.9% (6)
2:0 Венгрия
2.6% (4)
1:3 Сербия
1.3% (2)
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