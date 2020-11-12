Венгрия
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Стадион: Имени Ференца Пушкаша
Сербия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сцалай Адам
|4
|0.33
|2.
|Шаллаи Роланд
|2
|0.17
|3.
|Орбан Вилли
|2
|0.17
|4.
|Николич Неманья III
|2
|0.17
|5.
|Собослаи Доминик
|2
|0.17
|6.
|Кальмар Жолт
|1
|0.08
|7.
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0.08
|8.
|Надь Адам
|1
|0.08
|9.
|Конывес Норберт
|1
|0.08
|10.
|Него Лоик
|1
|0.08
|11.
|Надь Доминик
|1
|0.08
|12.
|Беше Барнабаш
|0
|0
|13.
|Ковач Иштван
|0
|0
|14.
|Хандья Силвестер
|0
|0
|15.
|Шигер Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|8 (2)
|0.67
|2.
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.25
|3.
|Ляич Адем
|2
|0.17
|4.
|Тадич Душан
|1 (1)
|0.08
|5.
|Прийович Александар
|1
|0.08
|6.
|Йович Лука
|1
|0.08
|7.
|Живкович Андрия
|0
|0
|8.
|Коларов Александар
|0
|0
|9.
|Лазович Дарко
|0
|0
|10.
|Младенович Филип
|0
|0
|11.
|Ристич Михайло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фиоло Оттила
|4
|0
|2.
|Кальмар Жолт
|3
|0
|3.
|Ланг Адам
|3
|0
|4.
|Салаи Аттила
|3
|0
|5.
|Мейт Паткай
|2
|0
|6.
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|7.
|Надь Адам
|2
|0
|8.
|Шигер Давид
|2
|0
|9.
|Сцалай Адам
|1
|0
|10.
|Кадар Томаш
|1
|0
|11.
|Ковач Иштван
|1
|0
|12.
|Ловренчич Герге
|1
|0
|13.
|Надь Доминик
|1
|0
|14.
|Барат Ботонд
|1
|0
|15.
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0
|16.
|Ботка Эндре
|1
|0
|17.
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коларов Александар
|3
|1
|2.
|Тадич Душан
|3
|0
|3.
|Родич Милан
|2
|0
|4.
|Митрович Александр
|2
|0
|5.
|Лукич Саша
|2
|0
|6.
|Миленкович Никола
|2
|0
|7.
|Павлович Страхиня
|2
|0
|8.
|Матич Неманья
|1
|0
|9.
|Миливоевич Лука
|1
|0
|10.
|Гудель Неманья
|1
|0
|11.
|Митрович Стефан
|1
|0
|12.
|Костич Филип
|1
|0
|13.
|Максимович Никола
|1
|0
|14.
|Гачинович Мийат
|1
|0
|15.
|Младенович Филип
|1
|0
|16.
|Ристич Михайло
|1
|0
|17.
|Максимович Неманья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Венгрия
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|0
|Сербия
|0
|25% (4)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|6.25% (1)
Предыдущие игры
Венгрия Последние 20 матчей: +10 =2 -8Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия
Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия
Сербия Последние 20 матчей: +9 =6 -5Сербия 1:1 Шотландия Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия
Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия
Последние игры между собой
Венгрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сербия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Австрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|3.
|Северная Ирландия
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Венгрия» – «Сербия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венгрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сербия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венгрия» – «Сербия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.10
|1.08
|5.50
|1.15
|2.60
|1.53
|2.26
|1.69
|1.92
|1.94
|1.68
|2.20
|1.51
|2.60
|1.22
|4.30
|1.15
|5.10
|1.04
|9.10
|1.03
|9.80
|0.00
|17.00
|
|7.00
|1.10
|5.45
|1.16
|2.49
|1.55
|—
|—
|1.86
|1.96
|—
|—
|1.52
|2.70
|1.22
|4.15
|1.16
|5.40
|1.05
|10.00
|1.04
|11.75
|—
|—
|
|6.90
|1.12
|—
|—
|2.60
|1.53
|2.24
|1.68
|1.91
|1.98
|1.64
|2.33
|1.50
|2.70
|—
|—
|1.16
|5.57
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Венгрия - Сербия
Исход игры
Венгрия
32% (16)
Ничья
48% (24)
Сербия
20% (10)
Тотал 2.5
Больше
35.42% (17)
Меньше
64.58% (31)
Обе команды забьют
Да
81.25% (39)
Нет
18.75% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44% (22)
2:1 Венгрия
16% (8)
1:0 Венгрия
14% (7)
1:2 Сербия
14% (7)
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