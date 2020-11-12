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Венгрия
 
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Стадион:
Сербия

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сцалай Адам 4 0.33
2. Шаллаи Роланд 2 0.17
3. Орбан Вилли 2 0.17
4. Николич Неманья III 2 0.17
5. Собослаи Доминик 2 0.17
6. Кальмар Жолт 1 0.08
7. Кляйнхайслер Ласло 1 0.08
8. Надь Адам 1 0.08
9. Конывес Норберт 1 0.08
10. Него Лоик 1 0.08
11. Надь Доминик 1 0.08
12. Беше Барнабаш 0 0
13. Ковач Иштван 0 0
14. Хандья Силвестер 0 0
15. Шигер Давид 0 0
Сербия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 8 (2) 0.67
2. Милинкович-Савич Сергей 3 0.25
3. Ляич Адем 2 0.17
4. Тадич Душан 1 (1) 0.08
5. Прийович Александар 1 0.08
6. Йович Лука 1 0.08
7. Живкович Андрия 0 0
8. Коларов Александар 0 0
9. Лазович Дарко 0 0
10. Младенович Филип 0 0
11. Ристич Михайло 0 0

Карточки

Венгрия
# Игрок      
1. Фиоло Оттила 4 0
2. Кальмар Жолт 3 0
3. Ланг Адам 3 0
4. Салаи Аттила 3 0
5. Мейт Паткай 2 0
6. Газдаг Даниэль 2 0
7. Надь Адам 2 0
8. Шигер Давид 2 0
9. Сцалай Адам 1 0
10. Кадар Томаш 1 0
11. Ковач Иштван 1 0
12. Ловренчич Герге 1 0
13. Надь Доминик 1 0
14. Барат Ботонд 1 0
15. Кляйнхайслер Ласло 1 0
16. Ботка Эндре 1 0
17. Шаллаи Роланд 1 0
Сербия
# Игрок      
1. Коларов Александар 3 1
2. Тадич Душан 3 0
3. Родич Милан 2 0
4. Митрович Александр 2 0
5. Лукич Саша 2 0
6. Миленкович Никола 2 0
7. Павлович Страхиня 2 0
8. Матич Неманья 1 0
9. Миливоевич Лука 1 0
10. Гудель Неманья 1 0
11. Митрович Стефан 1 0
12. Костич Филип 1 0
13. Максимович Никола 1 0
14. Гачинович Мийат 1 0
15. Младенович Филип 1 0
16. Ристич Михайло 1 0
17. Максимович Неманья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Венгрия 11.11% (2) 22.22% (4) 11.11% (2) 11.11% (2) 22.22% (4) 22.22% (4) 0
 Сербия 0 25% (4) 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 6.25% (1)

Предыдущие игры

Венгрия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия
Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия
Сербия Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Сербия 1:1 Шотландия Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия
Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия

Последние игры между собой

Венгрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сербия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сербия 0:1 Венгрия Лига наций УЕФА
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Венгрия 32% (16)
    X 48% (24)
    Сербия 20% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия
    Ничья
    Сербия
    2.92
    3.20
    2.85
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.20 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.00 2.70
    Бонус: 5 000 ₽ 2.81 3.06 2.72
      2.92 2.97 2.83

    Самый высокий коэффициент на матч «Венгрия» – «Сербия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венгрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сербия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венгрия» – «Сербия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.10 1.08 5.50 1.15 2.60 1.53 2.26 1.69 1.92 1.94 1.68 2.20 1.51 2.60 1.22 4.30 1.15 5.10 1.04 9.10 1.03 9.80 0.00 17.00
    7.00 1.10 5.45 1.16 2.49 1.55 1.86 1.96 1.52 2.70 1.22 4.15 1.16 5.40 1.05 10.00 1.04 11.75
    6.90 1.12 2.60 1.53 2.24 1.68 1.91 1.98 1.64 2.33 1.50 2.70 1.16 5.57
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.52 2.55 1.27 3.80 1.06 9.40
    2.45 1.55 1.56 2.43 1.29 3.60 1.06 9.20 1.04 10.75
    2.37 1.61 1.99 1.89 1.50 2.61 1.30 3.35
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.03 1.73 1.45 2.60 1.15 5.10
    2.95 1.40 1.95 1.85 1.43 2.83 1.13 5.85 1.09 7.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.12 1.74
    Букмекер Да Нет
    6.30 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    Где смотреть матч Венгрия - Сербия онлайн

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    Прогнозы на матч Венгрия - Сербия

    Исход игры
    Венгрия
    32% (16)
    Ничья
    48% (24)
    Сербия
    20% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.42% (17)
    Меньше
    64.58% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (39)
    Нет
    18.75% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44% (22)
    2:1 Венгрия
    16% (8)
    1:0 Венгрия
    14% (7)
    1:2 Сербия
    14% (7)
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