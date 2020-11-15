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Австрия
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Северная Ирландия
0'
10' Желтая карточка
Драгович Александр
26' Желтая карточка
Бойс Лайам
40'
12
Перван
Павао
21
Лайнер
Штефан
3
Драгович
Александр
4
Хинтереггер
Мартин
2
Ульмер
Андреас
23
Шлагер
Ксавер
6
Ильзанкер
Штефан
14
Баумгартлингер
Юлиан
8
Алаба
Давид
9
Забитцер
Марсель
11
Грегорич
Михаэль
1
Макговерн
Майкл
2
Маклафлин
Конор
22
Баллард
Дэниэл
4
Флэнаган
Том
11
Фергюсон
Шейн
19
Джонс
Джордан
17
Макнейр
Пэдди
13
Маккэнн
Алистер
14
Даллас
Стюарт
9
Бойс
Лайам
16
Вашингтон
Конор
Австрия
4-4-2
Северная Ирландия
4-4-2

Ход матча

10'
Драгович Александр
 
26'
 
Бойс Лайам
36'
 
Льюис Джамал
Фергюсон Шейн

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грегорич Михаэль 2 0.4
2. Баумгартнер Кристоф 1 0.2
3. Онисиво Карим 1 0.2
4. Шёпф Алессандро 1 0.2
5. Забитцер Марсель 1 (1) 0.2
6. Ульмер Андреас 0 0
7. Лайнер Штефан 0 0
8. Хинтереггер Мартин 0 0
Северная Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макгинн Найалл 1 0.14
2. Макнейр Пэдди 1 0.14
3. Уайт Гэвин 1 0.14
4. Лафферти Кайл 0 0

Карточки

Австрия
# Игрок      
1. Драгович Александр 2 0
2. Алаба Давид 1 0
3. Грегорич Михаэль 1 0
4. Лайнер Штефан 1 0
5. Хинтереггер Мартин 1 0
6. Шлагер Ксавер 1 0
7. Баумгартнер Кристоф 1 0
Северная Ирландия
# Игрок      
1. Мадженнис Джош 1 1
2. Бойс Лайам 2 0
3. Каткарт Крейг 1 0
4. Дэвис Стивен 1 0
5. Эванс Корри 1 0
6. Маклафлин Конор 1 0
7. Томпсон Джордан 1 0
8. Баллард Дэниэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Австрия 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Северная Ирландия 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Австрия Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция
Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия
Северная Ирландия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Северная Ирландия 1:2 Словакия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:1 Австрия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия
Северная Ирландия 1:5 Норвегия Румыния 1:1 Северная Ирландия Германия 6:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:0 Голландия Чехия 2:3 Северная Ирландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:2 Германия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Беларусь 0:1 Северная Ирландия Эстония 1:2 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Австрия 1:0 Северная Ирландия

Последние игры между собой

Австрия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Северная Ирландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Северная Ирландия 0:1 Австрия Лига наций УЕФА Северная Ирландия 1:2 Австрия Лига наций УЕФА Австрия 1:0 Северная Ирландия Лига наций УЕФА

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австрия 0:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
2. Норвегия Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
3. Румыния Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
4. Северная Ирландия 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Австрия 94.2% (145)
X 4.5% (7)
Северная Ирландия 1.3% (2)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Северная Ирландия
1.39
5.95
14.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.32 4.70 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.00 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.24 5.95 14.50
  1.39 3.86 14.06

Самый высокий коэффициент на матч «Австрия» – «Северная Ирландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Австрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Северная Ирландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Австрия» – «Северная Ирландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.80 1.13 8.70 1.04 2.22 1.65 2.85 1.42 2.15 1.71 1.38 3.00 1.76 2.14 1.55 2.55 1.11 6.50 1.18 5.20 1.02 13.00 1.04 10.00 1.02 13.00
11.75 1.04 9.90 1.06 3.68 1.29 2.83 1.44 1.99 1.91 1.53 2.53 1.36 3.18 1.16 5.35 1.13 6.15 1.04 11.75
5.67 1.15 4.05 1.25 2.60 1.51 2.08 1.79 1.81 2.06 1.53 2.57 1.79 2.08 1.32 3.47 1.44 2.84 1.55 2.55 1.20 4.63 1.14 6.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.55 2.45 1.99 1.82 1.05 9.50 1.15 5.60 1.05 9.50
3.10 1.37 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
1.35 3.27 1.19 4.83 1.40 3.00 1.27 3.81 1.20 4.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20
4.05 1.24 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
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Прогнозы на матч Австрия 0:0 Северная Ирландия

Исход игры
Австрия
94.2% (145)
Ничья
4.5% (7)
Северная Ирландия
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (56)
Меньше
63.16% (96)
Обе команды забьют
Да
40.13% (61)
Нет
59.87% (91)
Популярный счёт
2:0 Австрия
38.3% (59)
2:1 Австрия
24.7% (38)
1:0 Австрия
20.1% (31)
3:1 Австрия
8.4% (13)
1:1 Ничья
3.9% (6)
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