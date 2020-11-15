Австрия
2:1
Конец матча
Стадион: Эрнст Хаппель
Северная Ирландия
10' Желтая карточкаДрагович Александр
25' Желтая карточкаБойс Лайам
0:1
75' ГолМадженнис Джош
1:1
81' ГолШауб Луис
2:1
87' ГолГрбич Адриан
90' Желтая карточкаЗабитцер Марсель
12
Перван
Павао
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Грбич АдрианНападающий
-
10 Шауб ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хазард КонорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Уайт ГэвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараклаф Ян
Ход матча
25'
62'
75'
0:1
81'
1:1
87'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
11 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грегорич Михаэль
|2
|0.4
|2.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.2
|3.
|Грбич Адриан
|1
|0.2
|4.
|Шауб Луис
|1
|0.2
|5.
|Онисиво Карим
|1
|0.2
|6.
|Шёпф Алессандро
|1
|0.2
|7.
|Забитцер Марсель
|1 (1)
|0.2
|8.
|Арнаутович Марко
|0
|0
|9.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|10.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|11.
|Хинтереггер Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макнейр Пэдди
|1
|0.14
|2.
|Макгинн Найалл
|1
|0.14
|3.
|Мадженнис Джош
|1
|0.14
|4.
|Уайт Гэвин
|1
|0.14
|5.
|Лафферти Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Драгович Александр
|2
|0
|2.
|Алаба Давид
|1
|0
|3.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|4.
|Лайнер Штефан
|1
|0
|5.
|Забитцер Марсель
|1
|0
|6.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|7.
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|8.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мадженнис Джош
|1
|1
|2.
|Бойс Лайам
|2
|0
|3.
|Каткарт Крейг
|1
|0
|4.
|Дэвис Стивен
|1
|0
|5.
|Эванс Корри
|1
|0
|6.
|Маклафлин Конор
|1
|0
|7.
|Томпсон Джордан
|1
|0
|8.
|Баллард Дэниэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Австрия
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|50% (4)
|Северная Ирландия
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Австрия Последние 20 матчей: +13 =2 -5Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция
Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия
Северная Ирландия Последние 20 матчей: +7 =3 -10Северная Ирландия 1:2 Словакия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:1 Австрия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия
Северная Ирландия 1:5 Норвегия Румыния 1:1 Северная Ирландия Германия 6:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:0 Голландия Чехия 2:3 Северная Ирландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:2 Германия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Беларусь 0:1 Северная Ирландия Эстония 1:2 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Австрия 1:0 Северная Ирландия
Последние игры между собой
Австрия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Северная Ирландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Австрия» – «Северная Ирландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Австрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Северная Ирландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Австрия» – «Северная Ирландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|2.10
|1.72
|—
|—
|8.70
|1.04
|—
|—
|1.18
|4.75
|—
|—
|2.85
|1.42
|2.15
|1.71
|1.02
|13.00
|1.76
|2.14
|1.55
|2.55
|1.03
|12.00
|1.18
|5.20
|1.02
|13.00
|1.04
|10.00
|1.02
|13.00
|
|11.75
|1.04
|—
|—
|9.90
|1.06
|—
|—
|3.68
|1.29
|—
|—
|2.83
|1.44
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.53
|2.53
|1.36
|3.18
|1.16
|5.35
|1.13
|6.15
|1.04
|11.75
|—
|—
|
|1.81
|2.06
|1.50
|2.64
|1.21
|4.55
|1.69
|2.22
|1.12
|6.61
|1.45
|2.80
|1.53
|2.57
|1.79
|2.08
|1.10
|7.14
|1.44
|2.84
|1.55
|2.55
|1.20
|4.63
|—
|—
|1.14
|6.28
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Австрия 2:1 Северная Ирландия
Исход игры
Австрия
94.2% (145)
Ничья
4.5% (7)
Северная Ирландия
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (56)
Меньше
63.16% (96)
Обе команды забьют
Да
40.13% (61)
Нет
59.87% (91)
Популярный счёт
2:0 Австрия
38.3% (59)
2:1 Австрия
24.7% (38)
1:0 Австрия
20.1% (31)
3:1 Австрия
8.4% (13)
1:1 Ничья
3.9% (6)
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