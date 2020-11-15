  1. Футбол
  2. Матчи
Австрия
2:1
Конец матча

Стадион:
Северная Ирландия
0'
10' Желтая карточка
Драгович Александр
25' Желтая карточка
Бойс Лайам
0:1
75' Гол
Мадженнис Джош
1:1
81' Гол
Шауб Луис
2:1
87' Гол
Грбич Адриан
90' Желтая карточка
Забитцер Марсель
90'+6
12
Перван
Павао
21
Лайнер
Штефан
3
Драгович
Александр
4
Хинтереггер
Мартин
2
Ульмер
Андреас
23
Шлагер
Ксавер
6
Ильзанкер
Штефан
14
Баумгартлингер
Юлиан
8
Алаба
Давид
9
Забитцер
Марсель
11
Грегорич
Михаэль
1
Макговерн
Майкл
2
Маклафлин
Конор
22
Баллард
Дэниэл
4
Флэнаган
Том
11
Фергюсон
Шейн
19
Джонс
Джордан
17
Макнейр
Пэдди
13
Маккэнн
Алистер
14
Даллас
Стюарт
9
Бойс
Лайам
16
Вашингтон
Конор
Австрия
4-4-2
Северная Ирландия
4-4-2

Ход матча

10'
Драгович Александр
 
25'
 
Бойс Лайам
36'
 
Льюис Джамал
Фергюсон Шейн
46'
Ранфтль Райнхольд
Драгович Александр
 
62'
 
Мадженнис Джош
Вашингтон Конор
62'
 
Уайт Гэвин
Бойс Лайам
63'
Арнаутович Марко
Грегорич Михаэль
 
75'
0:1
Мадженнис Джош
(Макнейр Пэдди)
78'
Шауб Луис
Баумгартлингер Юлиан
 
78'
Грбич Адриан
Ульмер Андреас
 
81'
Шауб Луис
(Грбич Адриан)
1:1
83'
 
Каткарт Крейг
Баллард Дэниэл
83'
 
Дэвис Стивен
Маккэнн Алистер
87'
Грбич Адриан
(Арнаутович Марко)
2:1
90'
Забитцер Марсель
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грегорич Михаэль 2 0.4
2. Баумгартнер Кристоф 1 0.2
3. Грбич Адриан 1 0.2
4. Шауб Луис 1 0.2
5. Онисиво Карим 1 0.2
6. Шёпф Алессандро 1 0.2
7. Забитцер Марсель 1 (1) 0.2
8. Арнаутович Марко 0 0
9. Ульмер Андреас 0 0
10. Лайнер Штефан 0 0
11. Хинтереггер Мартин 0 0
Северная Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макнейр Пэдди 1 0.14
2. Макгинн Найалл 1 0.14
3. Мадженнис Джош 1 0.14
4. Уайт Гэвин 1 0.14
5. Лафферти Кайл 0 0

Карточки

Австрия
# Игрок      
1. Драгович Александр 2 0
2. Алаба Давид 1 0
3. Грегорич Михаэль 1 0
4. Лайнер Штефан 1 0
5. Забитцер Марсель 1 0
6. Хинтереггер Мартин 1 0
7. Шлагер Ксавер 1 0
8. Баумгартнер Кристоф 1 0
Северная Ирландия
# Игрок      
1. Мадженнис Джош 1 1
2. Бойс Лайам 2 0
3. Каткарт Крейг 1 0
4. Дэвис Стивен 1 0
5. Эванс Корри 1 0
6. Маклафлин Конор 1 0
7. Томпсон Джордан 1 0
8. Баллард Дэниэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Австрия 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 0 50% (4)
 Северная Ирландия 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Австрия Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция
Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия
Северная Ирландия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Северная Ирландия 1:2 Словакия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:1 Австрия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия
Северная Ирландия 1:5 Норвегия Румыния 1:1 Северная Ирландия Германия 6:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:0 Голландия Чехия 2:3 Северная Ирландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:2 Германия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Беларусь 0:1 Северная Ирландия Эстония 1:2 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Австрия 1:0 Северная Ирландия

Последние игры между собой

Австрия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Северная Ирландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Северная Ирландия 0:1 Австрия Лига наций УЕФА Северная Ирландия 1:2 Австрия Лига наций УЕФА Австрия 1:0 Северная Ирландия Лига наций УЕФА

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австрия Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
2. Норвегия Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
3. Румыния Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
4. Северная Ирландия Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Австрия 94.2% (145)
X 4.5% (7)
Северная Ирландия 1.3% (2)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.50 1.43 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 1.92 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.24 5.95 14.50
  2.76 1.68 11.18

Самый высокий коэффициент на матч «Австрия» – «Северная Ирландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Австрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Северная Ирландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Австрия» – «Северная Ирландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.10 1.72 8.70 1.04 1.18 4.75 2.85 1.42 2.15 1.71 1.02 13.00 1.76 2.14 1.55 2.55 1.03 12.00 1.18 5.20 1.02 13.00 1.04 10.00 1.02 13.00
11.75 1.04 9.90 1.06 3.68 1.29 2.83 1.44 1.99 1.91 1.53 2.53 1.36 3.18 1.16 5.35 1.13 6.15 1.04 11.75
1.81 2.06 1.50 2.64 1.21 4.55 1.69 2.22 1.12 6.61 1.45 2.80 1.53 2.57 1.79 2.08 1.10 7.14 1.44 2.84 1.55 2.55 1.20 4.63 1.14 6.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.55 2.45 1.99 1.82 1.05 9.50 1.15 5.60 1.05 9.50
3.10 1.37 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
1.35 3.27 1.19 4.83 1.40 3.00 1.27 3.81 1.20 4.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20
4.05 1.24 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Где смотреть матч Австрия 2:1 Северная Ирландия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Австрия 2:1 Северная Ирландия

Исход игры
Австрия
94.2% (145)
Ничья
4.5% (7)
Северная Ирландия
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (56)
Меньше
63.16% (96)
Обе команды забьют
Да
40.13% (61)
Нет
59.87% (91)
Популярный счёт
2:0 Австрия
38.3% (59)
2:1 Австрия
24.7% (38)
1:0 Австрия
20.1% (31)
3:1 Австрия
8.4% (13)
1:1 Ничья
3.9% (6)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный