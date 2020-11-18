С левого фланга последовала довольно опасная подача в центр штрафной площади сборной Беларуси, повезло гостям, что Манай не смог зацепиться за мяч.

Гьясула из центра поля выполнил плохую передачу на ход Чикаллеши, мяч полетел слишком слабо и как-то в спину Соколу, Юзепчук его в итоге перехватил.

ГОЛ! 3:1! Манай! Ляци с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, Манай сбросил мяч на Гьясулу, Клаус пробить сам по воротам с правого угла штрафной площади не смог, но отскок был в пользу всё того же Маная, который ушёл к правому углу вратарской и сильно пробил в левый угол ворот.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Албании на своём поле уверенно переигрывает Беларусь со счётом 3:1. Команда Михаила Мархеля слабовато начала матч и заслуженно пропустила первый гол, но вот затем в ворота Хаткевича был поставлен довольно странный пенальти, который был также реализован. Беларусь после этого не сдалась и смогла отыграть важный гол до перерыва. Всё было не так уж и плохо для гостей, но затем Беларусь получила "гол в раздевалку" после суматохи в своей штрафной площади. Посмотрим, хватит ли сил команде Михаила Махеля спасти этот матч, повторимся, что Беларусь сегодня устроит и ничья, но пока у подопечных Эдуардо Рейя практически нет ошибок в обороне, что осложняет задачу по спасению встречи.

42' Маевский выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Эбонг в борьбе с защитниками сборной Албании не смог зацепиться за мяч.

41' Угловой у ворот сборной Албании. Стасевич на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но хозяева поля смогли отвести угрозу от своих ворот и при этом стандарте.

40' Стасевич с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Джимсити головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

39' Лисакович со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков сборной Албании, мяч ушёл на угловой.

38' Гьясула у своей штрафной площади нарушил правила против Маевского. Беларусь заработала неплохой стандарт.

37' Г-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Скавыш!!! Юзепчук из аута удачно вбросил мяч к правому углу штрафной площади, Скавыш за счёт корпуса оттёр от мяча Исмайли, сместился к правому углу вратарской, а затем точно пробил в левый угол ворот между ног Берише.

36' Маевский вновь попытался пройти вперёд по правому флангу, но Гьясула месте с Мемолой смогли выбить мяч в аут.

35' Фланговый защитник сборной Беларуси Максим Бордачёв получил жёлтую карточку за грубую игру у штрафной площади сборной Албании против Ляци.

34' Бордачёв на левом фланге у штрафной площади сборной Албании выиграл борьбу за мяч у Дока, но прострел в штрафную площадь у Максима вышел неточным.

33' Игроки сборной Беларуси как раз перехватили сейчас контроль над мячом, но дальше центра поля им пройти довольно трудно.

32' Никак Беларусь не может найти свою игру по ходу первого тайма, а ведь команде Михаила Мархеля очень важно отыграть хотя бы один гол до перерыва.

31' Эбонг перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Албании, правила были нарушены против Джимсити.

30' ГОЛ! 2:0! Чикаллеши! Сокол Чикаллеши с "точки" пробил под левый угол ворот, но Хаткевич гадал и прыгнул в правый угол, а поэтому спасти свою команду Егор не смог.

29' Пенальти назначается в ворота сборной Беларуси! Последовала подача в центр штрафной площади, Хаткевич сыграл на выходе, кулаком выбил мяч подальше от своих ворот, а затем влетел в Маная, Раду Петреску подумал и назначил довольно странный пенальти.

28' Мемушай с углового на этот раз выполнил подачу к правому углу вратарской, игроки сборной Беларуси выбили мяч не очень далеко от своей штрафной площади, подбор был за албанцами.

27' Мемушай с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, игроки сборной Беларуси в итоге выбили его на повторный корнер.

26' Мемушай с правого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Поляков не стал рисковать и выбил его на угловой.

25' Дока с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Беларуси сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

24' Дока попытался пройти вперёд по правому флангу, но ответный пас от Маная получился слишком сильным, Сачивко также поставил корпус и дал мячу уйти в аут.

23' Лисакович прошёл к лицевой линии по правому флангу, затем Виталий выполнил прострел во вратарскую, от Мемолы случился небольшой рикошет, который помог Берише забрать мяч в руки.

22' Всё шло к тому, что сборная Албании откроет счёт в матче, команда Эдуардо Рейя была активнее, теперь уже в атаке нужно добавлять и Беларуси.

21' ГОЛ! 1:0! Чикаллеши! Мемола получил хорошую передачу на ход по левому флангу, затем Хюсен выполнил подачу в центр штрафной площади, Чикаллеши почему-то толком никто не опекал, Сокол спокойно выпрыгнул и головой отправил мяч в правый угол ворот.

20' Из центра поля последовала опасная передача к линии штрафной площади сборной Беларуси, совсем немного не хватило Манаю, чтобы зацепиться за мяч, его при игре на выходе в итоге перехватил Хаткевич.

19' Юзепчук с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Роман не поднял голову, в зоне подачи был только Дока.

18' Дока на правом фланге здорово обыграл Бордачёва, затем последовала подача в центр штрафной площади, где уже никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

17' Маевский в центре поля жёстко встречи Мемолу. Пока Раду Петреску лишь устно предупредил игрока сборной Беларуси.

16' У линии штрафной площади сборной Беларуси вновь завязалась активная борьба за мяч, после нескольких отскоков Манай пробил в правый угол ворот, мяч задел Дока, который был в штрафной площади, а затем ушёл за лицевую линию поля.

15' Мемушай с углового на этот раз выполнил подачу к линии вратарской, на этот раз Сачивко головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

14' Угловой у ворот сборной Беларуси. Мемушай выполнил подачу к левому углу вратарской, Яблонский в борьбе с соперником выбил мяч на повторный корнер.

13' Чикаллеши попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но переиграть Юзепчука Сокол не смог, пришлось ему делать пас назад в центр поля.

12' Стало в игре у нас немало мелких фолов, но к этому также стоит быть готовыми, желание у футболистов в этом матче большое, а вот техники не всегда может хватить.

11' Стасевич в центре поля нарушил правила против Чикаллеши. Игроки сборной Албании довольно быстро разыграли стандарт.

10' Ляци выполнил передачу на ход Дока по правому флангу, Альби спокойно прошёл вперёд и выполнил подачу в центр штрафной площади, где уже никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

9' Маевский попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Мемола и выбил мяч в аут.

8' Очень активно Албания начала этот матч, что на самом деле неудивительно, но Беларусь пока неплохо играет от обороны.

7' Мемола с левого фланга на этот раз выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Дока головой сбросил мяч в центр штрафной, Сачивко также грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч на правый фланг.

6' Мемола с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Чикаллеши вновь зацепился за мяч, но на этот раз Сокол оказался в офсайде.

5' Манай прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, активный Чикаллеши зацепился за мяч, а затем пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

4' Мемола из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Сачивко за счёт грамотной позиции перехватил мяч.

3' Мемушай со стандарта немного покатил мяч к центру, Чикаллеши в свою очередь пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

2' Эбонг на левом фланге нарушил правила против Чикаллеши. Игроки сборной Албании заработали неплохой стандарт.