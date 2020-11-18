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Албания
 
Позже

Стадион:
Беларусь
1
Бериша
Этрит
15
Дока
Альби
6
Джимсити
Берат
5
Весели
Фредерик
18
Исмайли
Ардиан
9
Мемушай
Ледиан
8
Гьясула
Клаус
2
Мемола
Хюсен
14
Ляци
Казим
16
Чикалеши
Сокол
10
Манай
Рею
12
Хаткевич
Егор
15
Юзепчук
Роман
5
Поляков
Денис
20
Сачивко
Александр
21
Бордачёв
Максим
9
Эбонг
Макс
18
Маевский
Иван
14
Яблонский
Евгений
22
Стасевич
Игорь
17
Лисакович
Виталий
11
Скавыш
Максим
Албания
4-3-3
Беларусь
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Албания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикалеши Сокол 2 0.4
2. Исмайли Ардиан 1 0.2
3. Баре Кейди 1 0.2
4. Манай Рею 1 (1) 0.2
5. Мемушай Ледиан 0 0
6. Роши Одисе 0 0
7. Хюсай Эльсейд 0 0
Беларусь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лисакович Виталий 2 (1) 0.33
2. Яблонский Евгений 2 0.33
3. Бордачёв Максим 1 0.17
4. Сачивко Александр 1 0.17
5. Эбонг Макс 1 0.17
6. Юзепчук Роман 1 0.17
7. Стасевич Игорь 0 0
8. Скавыш Максим 0 0

Карточки

Албания
# Игрок      
1. Хюсай Эльсейд 1 1
2. Абраши Амир 2 0
3. Ляци Казим 2 0
4. Дермаку Кастриот 1 0
5. Баре Кейди 1 0
6. Кумбулла Мараш 1 0
7. Броя Армандо 1 0
Беларусь
# Игрок      
1. Эбонг Макс 2 0
2. Драгун Станислав 1 0
3. Наумов Никита 1 0
4. Громыко Валерий 1 0
5. Юзепчук Роман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Албания 0 60% (3) 0 0 20% (1) 20% (1)
 Беларусь 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Албания Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Албания 3:1 Казахстан Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания
Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания
Беларусь Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Беларусь 2:0 Литва Румыния 5:3 Беларусь Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь
Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь

Последние игры между собой

Албания: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Беларусь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Беларусь 0:2 Албания Лига наций УЕФА Беларусь 0:0 Албания Товарищеские матчи Албания 1:0 Беларусь ЕВРО 2012 Беларусь 2:0 Албания ЕВРО 2012
Албания 2:4 Беларусь Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беларусь Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
2. Албания Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
3. Литва Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
4. Казахстан Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Албании на своём поле уверенно переигрывает Беларусь со счётом 3:1. Команда Михаила Мархеля слабовато начала матч и заслуженно пропустила первый гол, но вот затем в ворота Хаткевича был поставлен довольно странный пенальти, который был также реализован. Беларусь после этого не сдалась и смогла отыграть важный гол до перерыва. Всё было не так уж и плохо для гостей, но затем Беларусь получила "гол в раздевалку" после суматохи в своей штрафной площади. Посмотрим, хватит ли сил команде Михаила Махеля спасти этот матч, повторимся, что Беларусь сегодня устроит и ничья, но пока у подопечных Эдуардо Рейя практически нет ошибок в обороне, что осложняет задачу по спасению встречи. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Раду Петреску к основному времени первого тайма. 
  • Описание гола
    45'
    ГОЛ! 3:1! Манай! Ляци с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, Манай сбросил мяч на Гьясулу, Клаус пробить сам по воротам с правого угла штрафной площади не смог, но отскок был в пользу всё того же Маная, который ушёл к правому углу вратарской и сильно пробил в левый угол ворот. 
  • 44'
    Гьясула из центра поля выполнил плохую передачу на ход Чикаллеши, мяч полетел слишком слабо и как-то в спину Соколу, Юзепчук его в итоге перехватил. 
  • 43'
    С левого фланга последовала довольно опасная подача в центр штрафной площади сборной Беларуси, повезло гостям, что Манай не смог зацепиться за мяч. 
  • 42'
    Маевский выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Эбонг в борьбе с защитниками сборной Албании не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    41'
    Угловой у ворот сборной Албании. Стасевич на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но хозяева поля смогли отвести угрозу от своих ворот и при этом стандарте. 
  • Угловой
    40'
    Стасевич с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Джимсити головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 39'
    Лисакович со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков сборной Албании, мяч ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Гьясула у своей штрафной площади нарушил правила против Маевского. Беларусь заработала неплохой стандарт. 
  • Описание гола
    37'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Скавыш!!! Юзепчук из аута удачно вбросил мяч к правому углу штрафной площади, Скавыш за счёт корпуса оттёр от мяча Исмайли, сместился к правому углу вратарской, а затем точно пробил в левый угол ворот между ног Берише. 
  • 36'
    Маевский вновь попытался пройти вперёд по правому флангу, но Гьясула месте с Мемолой смогли выбить мяч в аут. 
  • Желтая карточка
    35'
    Фланговый защитник сборной Беларуси Максим Бордачёв получил жёлтую карточку за грубую игру у штрафной площади сборной Албании против Ляци. 
  • 34'
    Бордачёв на левом фланге у штрафной площади сборной Албании выиграл борьбу за мяч у Дока, но прострел в штрафную площадь у Максима вышел неточным. 
  • 33'
    Игроки сборной Беларуси как раз перехватили сейчас контроль над мячом, но дальше центра поля им пройти довольно трудно. 
  • 32'
    Никак Беларусь не может найти свою игру по ходу первого тайма, а ведь команде Михаила Мархеля очень важно отыграть хотя бы один гол до перерыва. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Эбонг перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Албании, правила были нарушены против Джимсити. 
  • Пенальти
    30'
    ГОЛ! 2:0! Чикаллеши! Сокол Чикаллеши с "точки" пробил под левый угол ворот, но Хаткевич гадал и прыгнул в правый угол, а поэтому спасти свою команду Егор не смог. 
  • Пенальти!
    29'
    Пенальти назначается в ворота сборной Беларуси! Последовала подача в центр штрафной площади, Хаткевич сыграл на выходе, кулаком выбил мяч подальше от своих ворот, а затем влетел в Маная, Раду Петреску подумал и назначил довольно странный пенальти. 
  • Угловой
    28'
    Мемушай с углового на этот раз выполнил подачу к правому углу вратарской, игроки сборной Беларуси выбили мяч не очень далеко от своей штрафной площади, подбор был за албанцами. 
  • Угловой
    27'
    Мемушай с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, игроки сборной Беларуси в итоге выбили его на повторный корнер. 
  • 26'
    Мемушай с правого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Поляков не стал рисковать и выбил его на угловой. 
  • 25'
    Дока с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Беларуси сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
  • 24'
    Дока попытался пройти вперёд по правому флангу, но ответный пас от Маная получился слишком сильным, Сачивко также поставил корпус и дал мячу уйти в аут. 
  • 23'
    Лисакович прошёл к лицевой линии по правому флангу, затем Виталий выполнил прострел во вратарскую, от Мемолы случился небольшой рикошет, который помог Берише забрать мяч в руки. 
  • 22'
    Всё шло к тому, что сборная Албании откроет счёт в матче, команда Эдуардо Рейя была активнее, теперь уже в атаке нужно добавлять и Беларуси. 
  • Описание гола
    21'
    ГОЛ! 1:0! Чикаллеши! Мемола получил хорошую передачу на ход по левому флангу, затем Хюсен выполнил подачу в центр штрафной площади, Чикаллеши почему-то толком никто не опекал, Сокол спокойно выпрыгнул и головой отправил мяч в правый угол ворот. 
  • 20'
    Из центра поля последовала опасная передача к линии штрафной площади сборной Беларуси, совсем немного не хватило Манаю, чтобы зацепиться за мяч, его при игре на выходе в итоге перехватил Хаткевич. 
  • 19'
    Юзепчук с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Роман не поднял голову, в зоне подачи был только Дока. 
  • 18'
    Дока на правом фланге здорово обыграл Бордачёва, затем последовала подача в центр штрафной площади, где уже никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Маевский в центре поля жёстко встречи Мемолу. Пока Раду Петреску лишь устно предупредил игрока сборной Беларуси. 
  • 16'
    У линии штрафной площади сборной Беларуси вновь завязалась активная борьба за мяч, после нескольких отскоков Манай пробил в правый угол ворот, мяч задел Дока, который был в штрафной площади, а затем ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    15'
    Мемушай с углового на этот раз выполнил подачу к линии вратарской, на этот раз Сачивко головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Угловой
    14'
    Угловой у ворот сборной Беларуси. Мемушай выполнил подачу к левому углу вратарской, Яблонский в борьбе с соперником выбил мяч на повторный корнер. 
  • 13'
    Чикаллеши попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но переиграть Юзепчука Сокол не смог, пришлось ему делать пас назад в центр поля. 
  • 12'
    Стало в игре у нас немало мелких фолов, но к этому также стоит быть готовыми, желание у футболистов в этом матче большое, а вот техники не всегда может хватить. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Стасевич в центре поля нарушил правила против Чикаллеши. Игроки сборной Албании довольно быстро разыграли стандарт. 
  • 10'
    Ляци выполнил передачу на ход Дока по правому флангу, Альби спокойно прошёл вперёд и выполнил подачу в центр штрафной площади, где уже никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 9'
    Маевский попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Мемола и выбил мяч в аут. 
  • 8'
    Очень активно Албания начала этот матч, что на самом деле неудивительно, но Беларусь пока неплохо играет от обороны. 
  • 7'
    Мемола с левого фланга на этот раз выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Дока головой сбросил мяч в центр штрафной, Сачивко также грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч на правый фланг. 
  • Офсайд
    6'
    Мемола с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Чикаллеши вновь зацепился за мяч, но на этот раз Сокол оказался в офсайде. 
  • Опасный момент
    5'
    Манай прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, активный Чикаллеши зацепился за мяч, а затем пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 4'
    Мемола из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Сачивко за счёт грамотной позиции перехватил мяч. 
  • Опасный момент
    3'
    Мемушай со стандарта немного покатил мяч к центру, Чикаллеши в свою очередь пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Эбонг на левом фланге нарушил правила против Чикаллеши. Игроки сборной Албании заработали неплохой стандарт. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная битва на первое место в группе 4. Пока Беларусь находится в лучшем положении и она может заработать повышение из Лиги С, но для этого команде Михаила Мархеля главное не проиграть в Тиране. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Албании и Беларуси. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Рассудит этот матч румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску. Помогать ему на бровках будут Раду Гингуляк и Мирча Михаил Григориу. Резервным арбитром на этот матч назначен Марцел Бирсан. 
Прогнозы 152
Албания 67.1% (102)
X 23.7% (36)
Беларусь 9.2% (14)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Беларусь
1.86
5.36
5.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.35 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 18.00 37.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.44 4.50
  1.25 5.36 17.18

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
6.10 1.12 4.75 1.18 2.33 1.60 1.72 2.08 1.79 2.02 4.75 1.18 3.35 1.31 1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70 1.08 7.77 1.07 8.40
7.20 1.05 6.05 1.10 2.70 1.44 2.08 1.75 1.64 2.39 1.28 3.68 1.19 4.50 1.05 8.20 1.03 8.70 1.01 10.50
6.59 1.13 2.63 1.52 2.23 1.70 2.94 1.43 2.29 1.67 2.00 1.88 1.68 2.26 1.51 2.67 4.24 1.24 3.55 1.32 2.85 1.45 2.05 1.83 1.72 2.20 1.50 2.68 1.19 4.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.00 1.80 1.31 3.35 1.17 4.90 1.06 7.70 1.35 3.15 1.03 12.00
2.50 1.53 1.67 2.21 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.40
2.64 1.52 2.16 1.75 1.67 2.28 1.43 2.93 1.79 2.09 1.49 2.72 1.19 4.93 1.19 4.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.22 1.64 1.51 2.52 1.16 4.80
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
4.05 1.20
Где смотреть матч Албания - Беларусь онлайн

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Прогнозы на матч Албания - Беларусь

Исход игры
Албания
67.1% (102)
Ничья
23.7% (36)
Беларусь
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
48.99% (73)
Меньше
51.01% (76)
Обе команды забьют
Да
69.13% (103)
Нет
30.87% (46)
Популярный счёт
2:1 Албания
36.8% (56)
1:0 Албания
21.7% (33)
1:1 Ничья
19.7% (30)
1:2 Беларусь
6.6% (10)
2:0 Албания
5.9% (9)
2:2 Ничья
2% (3)
0:1 Беларусь
1.3% (2)
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