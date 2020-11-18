Албания
Позже
Стадион: Arena Kombetare
Беларусь
15
Дока
Альби
14
Ляци
Казим
10
Манай
Рею
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дока АльбиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ляци КазимНападающий
- Нападающий
-
10 Манай РеюНападающий
- Запасные игроки
-
23 Ходжа АлбанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Узуни МюртоНападающий
-
19 Балай БекимНападающий
-
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Чичкан АнтонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бахар ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кендыш ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мархель Михаил
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикалеши Сокол
|2
|0.4
|2.
|Исмайли Ардиан
|1
|0.2
|3.
|Баре Кейди
|1
|0.2
|4.
|Манай Рею
|1 (1)
|0.2
|5.
|Мемушай Ледиан
|0
|0
|6.
|Роши Одисе
|0
|0
|7.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лисакович Виталий
|2 (1)
|0.33
|2.
|Яблонский Евгений
|2
|0.33
|3.
|Бордачёв Максим
|1
|0.17
|4.
|Сачивко Александр
|1
|0.17
|5.
|Эбонг Макс
|1
|0.17
|6.
|Юзепчук Роман
|1
|0.17
|7.
|Стасевич Игорь
|0
|0
|8.
|Скавыш Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хюсай Эльсейд
|1
|1
|2.
|Абраши Амир
|2
|0
|3.
|Ляци Казим
|2
|0
|4.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|5.
|Баре Кейди
|1
|0
|6.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|7.
|Броя Армандо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эбонг Макс
|2
|0
|2.
|Драгун Станислав
|1
|0
|3.
|Наумов Никита
|1
|0
|4.
|Громыко Валерий
|1
|0
|5.
|Юзепчук Роман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Албания
|0
|60% (3)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Беларусь
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Албания Последние 20 матчей: +8 =4 -8Албания 3:1 Казахстан Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания
Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания
Беларусь Последние 20 матчей: +7 =2 -11Беларусь 2:0 Литва Румыния 5:3 Беларусь Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь
Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь
Последние игры между собой
Албания: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Беларусь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Албания» – «Беларусь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Албания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беларусь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Албания» – «Беларусь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|6.10
|1.12
|4.75
|1.18
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.72
|2.08
|1.79
|2.02
|4.75
|1.18
|—
|—
|3.35
|1.31
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.27
|3.70
|—
|—
|1.08
|7.77
|1.07
|8.40
|
|7.20
|1.05
|6.05
|1.10
|2.70
|1.44
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|1.64
|2.39
|—
|—
|1.28
|3.68
|—
|—
|1.19
|4.50
|—
|—
|1.05
|8.20
|—
|—
|1.03
|8.70
|—
|—
|1.01
|10.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|6.59
|1.13
|2.63
|1.52
|2.23
|1.70
|2.94
|1.43
|2.29
|1.67
|2.00
|1.88
|1.68
|2.26
|1.51
|2.67
|4.24
|1.24
|3.55
|1.32
|2.85
|1.45
|2.05
|1.83
|1.72
|2.20
|1.50
|2.68
|—
|—
|1.19
|4.96
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.31
|3.35
|—
|—
|1.17
|4.90
|—
|—
|1.06
|7.70
|1.35
|3.15
|1.03
|12.00
|—
|—
|
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.32
|3.38
|—
|—
|1.08
|7.90
|1.06
|9.40
|—
|—
|—
|—
|
|2.64
|1.52
|2.16
|1.75
|1.67
|2.28
|1.43
|2.93
|1.79
|2.09
|1.49
|2.72
|1.19
|4.93
|—
|—
|—
|—
|1.19
|4.94
Прогнозы на матч Албания - Беларусь
Исход игры
Албания
67.1% (102)
Ничья
23.7% (36)
Беларусь
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
48.99% (73)
Меньше
51.01% (76)
Обе команды забьют
Да
69.13% (103)
Нет
30.87% (46)
Популярный счёт
2:1 Албания
36.8% (56)
1:0 Албания
21.7% (33)
1:1 Ничья
19.7% (30)
1:2 Беларусь
6.6% (10)
2:0 Албания
5.9% (9)
2:2 Ничья
2% (3)
0:1 Беларусь
1.3% (2)
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