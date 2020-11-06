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Албания
 
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Стадион:
Беларусь

Бомбардиры внутри турнира

Албания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикалеши Сокол 2 0.4
2. Исмайли Ардиан 1 0.2
3. Баре Кейди 1 0.2
4. Манай Рею 1 (1) 0.2
5. Мемушай Ледиан 0 0
6. Роши Одисе 0 0
7. Хюсай Эльсейд 0 0
Беларусь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лисакович Виталий 2 (1) 0.33
2. Яблонский Евгений 2 0.33
3. Бордачёв Максим 1 0.17
4. Сачивко Александр 1 0.17
5. Эбонг Макс 1 0.17
6. Юзепчук Роман 1 0.17
7. Стасевич Игорь 0 0
8. Скавыш Максим 0 0

Карточки

Албания
# Игрок      
1. Хюсай Эльсейд 1 1
2. Абраши Амир 2 0
3. Ляци Казим 2 0
4. Дермаку Кастриот 1 0
5. Баре Кейди 1 0
6. Кумбулла Мараш 1 0
7. Броя Армандо 1 0
Беларусь
# Игрок      
1. Эбонг Макс 2 0
2. Драгун Станислав 1 0
3. Наумов Никита 1 0
4. Громыко Валерий 1 0
5. Юзепчук Роман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Албания 0 60% (3) 0 0 20% (1) 20% (1)
 Беларусь 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Албания Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Албания 3:1 Казахстан Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания
Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания
Беларусь Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Беларусь 2:0 Литва Румыния 5:3 Беларусь Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь
Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь

Последние игры между собой

Албания: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Беларусь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Беларусь 0:2 Албания Лига наций УЕФА Беларусь 0:0 Албания Товарищеские матчи Албания 1:0 Беларусь ЕВРО 2012 Беларусь 2:0 Албания ЕВРО 2012
Албания 2:4 Беларусь Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беларусь Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
2. Албания Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
3. Литва Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
4. Казахстан Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2020, осталось 2 дня 15 часов 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Албания 50.9% (28)
    X 30.9% (17)
    Беларусь 18.2% (10)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Албания - Беларусь онлайн

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    Прогнозы на матч Албания - Беларусь

    Исход игры
    Албания
    50.9% (28)
    Ничья
    30.9% (17)
    Беларусь
    18.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.08% (25)
    Меньше
    51.92% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (40)
    Нет
    23.08% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.3% (15)
    2:1 Албания
    25.5% (14)
    1:0 Албания
    16.4% (9)
    1:2 Беларусь
    14.5% (8)
    2:0 Албания
    3.6% (2)
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