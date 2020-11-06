Албания
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Стадион: Arena Kombetare
Беларусь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикалеши Сокол
|2
|0.4
|2.
|Исмайли Ардиан
|1
|0.2
|3.
|Баре Кейди
|1
|0.2
|4.
|Манай Рею
|1 (1)
|0.2
|5.
|Мемушай Ледиан
|0
|0
|6.
|Роши Одисе
|0
|0
|7.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лисакович Виталий
|2 (1)
|0.33
|2.
|Яблонский Евгений
|2
|0.33
|3.
|Бордачёв Максим
|1
|0.17
|4.
|Сачивко Александр
|1
|0.17
|5.
|Эбонг Макс
|1
|0.17
|6.
|Юзепчук Роман
|1
|0.17
|7.
|Стасевич Игорь
|0
|0
|8.
|Скавыш Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хюсай Эльсейд
|1
|1
|2.
|Абраши Амир
|2
|0
|3.
|Ляци Казим
|2
|0
|4.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|5.
|Баре Кейди
|1
|0
|6.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|7.
|Броя Армандо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эбонг Макс
|2
|0
|2.
|Драгун Станислав
|1
|0
|3.
|Наумов Никита
|1
|0
|4.
|Громыко Валерий
|1
|0
|5.
|Юзепчук Роман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Албания
|0
|60% (3)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Беларусь
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Албания Последние 20 матчей: +8 =4 -8Албания 3:1 Казахстан Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания
Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания
Беларусь Последние 20 матчей: +7 =2 -11Беларусь 2:0 Литва Румыния 5:3 Беларусь Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь
Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь
Последние игры между собой
Албания: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Беларусь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Прогнозы на матч Албания - Беларусь
Исход игры
Албания
50.9% (28)
Ничья
30.9% (17)
Беларусь
18.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
48.08% (25)
Меньше
51.92% (27)
Обе команды забьют
Да
76.92% (40)
Нет
23.08% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (15)
2:1 Албания
25.5% (14)
1:0 Албания
16.4% (9)
1:2 Беларусь
14.5% (8)
2:0 Албания
3.6% (2)
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