  1. Футбол
  2. Матчи
Казахстан
 
Позже

Стадион:
Литва
1
Покатилов
Стас
22
Марочкин
Александр
23
Логвиненко
Юрий
3
Алип
Нуралы
11
Вороговский
Ян
8
Тагыберген
Асхат
6
Абикен
Айбол
4
Досмагамбетов
Тимур
5
Куат
Исламбек
7
Щёткин
Алексей
17
Аимбетов
Абат
12
Шведкаускас
Томас
13
Миколюнас
Салюнас
5
Бенета
Маркас
4
Гирдвайнис
Эдвинас
8
Вайткунас
Эгидиюс
20
Шимкус
Домантас
21
Воробьев
Модест
11
Новиковас
Арвидас
14
Сливка
Выкинтас
7
Сиргедас
Гратас
9
Лаукжемис
Каролис
Казахстан
3-4-3
Литва
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Казахстан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куат Исламбек 2 0.4
2. Аимбетов Абат 1 0.2
3. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.2
4. Исламхан Бауыржан 0 0
Литва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новиковас Арвидас 1 0.2
2. Лаукжемис Каролис 1 0.2
3. Казлаускас Донатас 1 0.2

Карточки

Казахстан
# Игрок      
1. Малый Сергей 3 0
2. Суюмбаев Гафуржан 3 0
3. Бейсебеков Абзал 1 0
4. Марочкин Александр 1 0
5. Быстров Марат 1 0
6. Алип Нуралы 1 0
7. Абикен Айбол 1 0
8. Керимжанов Олжас 1 0
Литва
# Игрок      
1. Дапкус Мартинас 2 0
2. Казлаускас Донатас 2 0
3. Воробьев Модест 2 0
4. Ласицкас Юстас 2 0
5. Миколюнас Салюнас 1 0
6. Палионис Маркус 1 0
7. Баравикас Роландас 1 0
8. Сиргедас Гратас 1 0
9. Гирдвайнис Эдвинас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Казахстан 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1)
 Литва 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Казахстан Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Албания 3:1 Казахстан Черногория 0:0 Казахстан Беларусь 2:0 Казахстан Казахстан 0:0 Албания
Казахстан 1:2 Беларусь Литва 0:2 Казахстан Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия Казахстан 4:0 Андорра
Литва Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Беларусь 2:0 Литва Литва 2:1 Фарерские острова Литва 0:0 Албания Литва 2:2 Беларусь
Эстония 1:3 Литва Албания 0:1 Литва Литва 0:2 Казахстан Литва 1:0 Новая Зеландия Португалия 6:0 Литва Литва 1:2 Сербия Украина 2:0 Литва Литва 1:5 Португалия Литва 0:3 Украина Сербия 4:1 Литва Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория

Последние игры между собой

Казахстан: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Литва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Литва 0:2 Казахстан Лига наций УЕФА Литва 1:1 Казахстан Товарищеские матчи

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беларусь Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
2. Албания Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
3. Литва Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
4. Казахстан Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Все, в две добавленные минуты ничего не случилось. Перерыв. 
  • Опасный момент
    45'
    Новиковас пробил со штрафного, Покатилов выручил, но Литва первая на подборе, последовал прострел в штрафную, но голкипер и тут спас свою команду. 
  • Желтая карточка
    44'
    Желтую карточку получил Исламбек Куат. 
  • 43'
    Казахстан в атаке. Щеткин с правого фланга навесил в штрафную на Аимбетова, который головой пробил выше ворот. 
  • Описание гола
    41'
    ГОЛ!!!! 1:1!!! Передача с левого фланга от Вайткунаса точно в ноги Модестасу Воробьёву, который, оставшись почти в одиночестве в штрафной, пробил Покатилова!
  • 40'
    Литва сразу же пошла в атаку. Нужно сравнивать литовцам, причем срочно. 
  • Описание гола
    38'
    ГОЛ!!! 1:0!!! Тагыберген с углового отлично подает на ближнюю штангу, где Аимбетов, выпрыгнув из-за спины соперника, головой послал мяч в сетку!
  • 37'
    Казахстан подает в штрафную с левого фланга на Вороговского, но Вейткунас своего визави опередил и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Новиковас атаковал правым флангом и подскользнулся, а, упав, зажал мяч между ног, чем и заслужил свисток арбитра. 
  • Офсайд
    35'
    И спустя, буквально, минуту игрок Казахстан, получив навесную передачу, также оказался в офсайде. 
  • Офсайд
    34'
    Между тем Литва в своей атаке закралась в положение вне игры. 
  • 33'
    Пожалуй, именно моментов не хватает  сегодняшней игре, хотя тут игроков упрекнуть трудно, погода совсем не футбольная. 
  • 32'
    Казахстан чуть увереннее смотрится на поле в первые полчаса матча, но, несмотря на это, главный опасный момент был у Литвы. 
  • Желтая карточка
    31'
    Желтую карточку получает Шимкус за фол в центре поля. 
  • 29'
    Каролис Лаукжемис подошел к штрафной соперника, упал после контакта с защитником, но не фола арбитр не углядел. 
  • Угловой
    27'
    С очередного углового Тагыберген закрутил не к вооротам, а наоборот от них на Абикена, который издали пробил мимо створа. 
  • 26'
    Полузащитник довольно быстро восстановился после оказанной ему медицинской помощи.
  • Травма, повреждение
    25'
    Шимкус получил по голове мячом, и чуть ли в нокаут упал. Пауза. 
  • Угловой
    24'
    Меж тем первый угловой в матче подала сборная Казахстана. Опасного момента, как и просто удара, не получилось. 
  • 23'
    Абат Аймбетов заработал штрафной, тут же разыграл его и тут же его партнер мяч потерял. 
  • 22'
    Вороговский попытался один в один обыграть Вайткунаса на фланге, но тот его не пустил. После, Литва чуть не убежала в контратаку, но была остановлена при помощи фола. 
  • 20'
    Новиковас подал в штрафную, после чего Казахстанцы отбились, но Шимкусу все же удалось пробить, пусть и выше ворот. 
  • 18'
    Сливка сам заработал штрафной, сам же его исполнил, правда опасности этот штрафной не принес. 
  • 17'
    Гратас Сиргедас прошёл по левому флангу и выполнял обостряющий пас на Каролиса Лаукжемиса, но он не успел первым к мячу. 
  • 15'
    Очень холодно на Центральном стадионе города Алматы, это видно и по пару, выходящему изо рта игроков. На игру это тоже явно повлияет, все таки в стыки идти в такой холод хочется еще меньше. 
  • 13'
    Вновь Литва в атаке, однако Миколюнас ошибся с передачей и Казахстан мог быть развить уже свою атаку, но Воробьев, нарушив правила, не пустил оппонента.
  • Опасный момент
    12'
    Моментище! Защитники хозяев довольно глупо ошиблись при подборе мяча, в итоге Сиргедас мяч перехватил, отдал передачу в центр на Сиргедаса, который с убойной позиции не смог попасть в створ!
  • 10'
    В результате фола капитана гостей Казахстан получает право на штрафной удар. Тагыберген подает на ближнюю, откуда Алексей Щеткин пробил чуть ли не затылком, мяч прошел чуть выше цели. 
  • Желтая карточка
    9'
    А вот и гости получают желтую. Миколюнас нарушил правила не правом фланге обороны. 
  • 8'
    Литва зарабатывает штрафной удар на левом фланге. После подачи в штрафную площадь мяч пролетел мимо всех игроков и Казахстан спокойно отбивается. 
  • 7'
    Напомню, что проигравшая сегодня команда покинет лигу C "Лиги Наций". Так что определенный турнирный интерес в этой игре пристутствует. 
  • 6'
    Салюнас Миколюнас - капитан Литвы - попытался издали пробить по воротам. Мимо цели. 
  • 5'
    Вновь Казахстан нарушает правила, на этот раз почти в центре поля Досмагамбетов сфолил на сопернике. 
  • 4'
    Игра наконец возобновилась, Вайткунас игру продолжил.
  • 3'
    Вайткунас получил по ноге от Вороговского и небольшая пауза в матче. Игрок кое как дохромал до бровки, не понятно даже сможет ли продолжить игру. 
  • Желтая карточка
    2'
    Первый фол в матче и сразу же первая желтая. Вороговский ее получил за накладку. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую вас на матче Казахстан - Литва. Работать для вас будет Константин Лицин. 
Прогнозы 150
Казахстан 83.3% (125)
X 13.3% (20)
Литва 3.3% (5)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Казахстан
Ничья
Литва
2.49
3.18
4.19
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.10 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 2.55 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.18 4.05
  2.49 2.50 4.19

Самый высокий коэффициент на матч «Казахстан» – «Литва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Казахстан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Литва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Казахстан» – «Литва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.70 1.27 2.55 1.50 1.65 2.22 2.18 1.68 1.25 3.90 1.68 2.18 1.17 4.90 1.04 10.00 1.03 12.00 1.04 9.40 1.03 10.00 1.01 17.50
6.45 1.07 5.25 1.13 2.46 1.52 1.87 1.93 1.53 2.67 1.22 4.30 1.15 5.10 1.03 9.50 1.02 10.25
3.68 1.30 3.06 1.40 2.42 1.60 1.84 2.04 1.58 2.46 1.40 3.09 1.45 2.87 1.64 2.34 1.15 5.98 1.47 2.81 1.16 5.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.30 3.50 1.22 4.20 1.12 6.10 1.05 8.50
2.40 1.57 1.57 2.40 1.28 3.68 1.06 9.00 1.04 10.50
1.20 4.85 1.38 3.16 1.13 6.32 1.34 3.39 1.34 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.42 1.85 1.95 1.38 3.00 1.13 5.40
3.00 1.39 1.97 1.83 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Где смотреть матч Казахстан - Литва онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Казахстан - Литва

Исход игры
Казахстан
83.3% (125)
Ничья
13.3% (20)
Литва
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
40.14% (59)
Меньше
59.86% (88)
Обе команды забьют
Да
48.98% (72)
Нет
51.02% (75)
Популярный счёт
2:1 Казахстан
33.3% (50)
1:0 Казахстан
31.3% (47)
2:0 Казахстан
15.3% (23)
1:1 Ничья
8.7% (13)
0:0 Ничья
3.3% (5)
3:1 Казахстан
2% (3)
1:2 Литва
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный