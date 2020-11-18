Казахстан
Позже
Стадион: Центральный стадион Алматы
Литва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Федин МаксимПолузащитник
-
14 Перцух ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Билек Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбонас Вальдас
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куат Исламбек
|2
|0.4
|2.
|Аимбетов Абат
|1
|0.2
|3.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.2
|4.
|Исламхан Бауыржан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новиковас Арвидас
|1
|0.2
|2.
|Лаукжемис Каролис
|1
|0.2
|3.
|Казлаускас Донатас
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малый Сергей
|3
|0
|2.
|Суюмбаев Гафуржан
|3
|0
|3.
|Бейсебеков Абзал
|1
|0
|4.
|Марочкин Александр
|1
|0
|5.
|Быстров Марат
|1
|0
|6.
|Алип Нуралы
|1
|0
|7.
|Абикен Айбол
|1
|0
|8.
|Керимжанов Олжас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дапкус Мартинас
|2
|0
|2.
|Казлаускас Донатас
|2
|0
|3.
|Воробьев Модест
|2
|0
|4.
|Ласицкас Юстас
|2
|0
|5.
|Миколюнас Салюнас
|1
|0
|6.
|Палионис Маркус
|1
|0
|7.
|Баравикас Роландас
|1
|0
|8.
|Сиргедас Гратас
|1
|0
|9.
|Гирдвайнис Эдвинас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Казахстан
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Литва
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Казахстан Последние 20 матчей: +6 =4 -10Албания 3:1 Казахстан Черногория 0:0 Казахстан Беларусь 2:0 Казахстан Казахстан 0:0 Албания
Казахстан 1:2 Беларусь Литва 0:2 Казахстан Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия Казахстан 4:0 Андорра
Литва Последние 20 матчей: +4 =4 -12Беларусь 2:0 Литва Литва 2:1 Фарерские острова Литва 0:0 Албания Литва 2:2 Беларусь
Эстония 1:3 Литва Албания 0:1 Литва Литва 0:2 Казахстан Литва 1:0 Новая Зеландия Португалия 6:0 Литва Литва 1:2 Сербия Украина 2:0 Литва Литва 1:5 Португалия Литва 0:3 Украина Сербия 4:1 Литва Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория
Последние игры между собой
Казахстан: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Литва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Казахстан» – «Литва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Казахстан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Литва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Казахстан» – «Литва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|3.70
|1.27
|—
|—
|2.55
|1.50
|—
|—
|1.65
|2.22
|2.18
|1.68
|1.25
|3.90
|1.68
|2.18
|1.17
|4.90
|—
|—
|1.04
|10.00
|1.03
|12.00
|1.04
|9.40
|1.03
|10.00
|1.01
|17.50
|
|6.45
|1.07
|—
|—
|5.25
|1.13
|—
|—
|2.46
|1.52
|—
|—
|1.87
|1.93
|—
|—
|1.53
|2.67
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.15
|5.10
|1.03
|9.50
|1.02
|10.25
|—
|—
|
|3.68
|1.30
|3.06
|1.40
|2.42
|1.60
|1.84
|2.04
|1.58
|2.46
|1.40
|3.09
|1.45
|2.87
|1.64
|2.34
|1.15
|5.98
|1.47
|2.81
|—
|—
|1.16
|5.54
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Казахстан - Литва
Исход игры
Казахстан
83.3% (125)
Ничья
13.3% (20)
Литва
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
40.14% (59)
Меньше
59.86% (88)
Обе команды забьют
Да
48.98% (72)
Нет
51.02% (75)
Популярный счёт
2:1 Казахстан
33.3% (50)
1:0 Казахстан
31.3% (47)
2:0 Казахстан
15.3% (23)
1:1 Ничья
8.7% (13)
0:0 Ничья
3.3% (5)
3:1 Казахстан
2% (3)
1:2 Литва
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!