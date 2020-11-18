ГОЛ!!!! 1:1!!! Передача с левого фланга от Вайткунаса точно в ноги Модестасу Воробьёву, который, оставшись почти в одиночестве в штрафной, пробил Покатилова!

Казахстан в атаке. Щеткин с правого фланга навесил в штрафную на Аимбетова, который головой пробил выше ворот.

Новиковас пробил со штрафного, Покатилов выручил, но Литва первая на подборе, последовал прострел в штрафную, но голкипер и тут спас свою команду.

Все, в две добавленные минуты ничего не случилось. Перерыв.

40' Литва сразу же пошла в атаку. Нужно сравнивать литовцам, причем срочно.

38' ГОЛ!!! 1:0!!! Тагыберген с углового отлично подает на ближнюю штангу, где Аимбетов, выпрыгнув из-за спины соперника, головой послал мяч в сетку!

37' Казахстан подает в штрафную с левого фланга на Вороговского, но Вейткунас своего визави опередил и выбил мяч на угловой.

36' Новиковас атаковал правым флангом и подскользнулся, а, упав, зажал мяч между ног, чем и заслужил свисток арбитра.

35' И спустя, буквально, минуту игрок Казахстан, получив навесную передачу, также оказался в офсайде.

34' Между тем Литва в своей атаке закралась в положение вне игры.

33' Пожалуй, именно моментов не хватает сегодняшней игре, хотя тут игроков упрекнуть трудно, погода совсем не футбольная.

32' Казахстан чуть увереннее смотрится на поле в первые полчаса матча, но, несмотря на это, главный опасный момент был у Литвы.

31' Желтую карточку получает Шимкус за фол в центре поля.

29' Каролис Лаукжемис подошел к штрафной соперника, упал после контакта с защитником, но не фола арбитр не углядел.

27' С очередного углового Тагыберген закрутил не к вооротам, а наоборот от них на Абикена, который издали пробил мимо створа.

26' Полузащитник довольно быстро восстановился после оказанной ему медицинской помощи.

25' Шимкус получил по голове мячом, и чуть ли в нокаут упал. Пауза.

24' Меж тем первый угловой в матче подала сборная Казахстана. Опасного момента, как и просто удара, не получилось.

23' Абат Аймбетов заработал штрафной, тут же разыграл его и тут же его партнер мяч потерял.

22' Вороговский попытался один в один обыграть Вайткунаса на фланге, но тот его не пустил. После, Литва чуть не убежала в контратаку, но была остановлена при помощи фола.

20' Новиковас подал в штрафную, после чего Казахстанцы отбились, но Шимкусу все же удалось пробить, пусть и выше ворот.

18' Сливка сам заработал штрафной, сам же его исполнил, правда опасности этот штрафной не принес.

17' Гратас Сиргедас прошёл по левому флангу и выполнял обостряющий пас на Каролиса Лаукжемиса, но он не успел первым к мячу.

15' Очень холодно на Центральном стадионе города Алматы, это видно и по пару, выходящему изо рта игроков. На игру это тоже явно повлияет, все таки в стыки идти в такой холод хочется еще меньше.

13' Вновь Литва в атаке, однако Миколюнас ошибся с передачей и Казахстан мог быть развить уже свою атаку, но Воробьев, нарушив правила, не пустил оппонента.

12' Моментище! Защитники хозяев довольно глупо ошиблись при подборе мяча, в итоге Сиргедас мяч перехватил, отдал передачу в центр на Сиргедаса, который с убойной позиции не смог попасть в створ!

10' В результате фола капитана гостей Казахстан получает право на штрафной удар. Тагыберген подает на ближнюю, откуда Алексей Щеткин пробил чуть ли не затылком, мяч прошел чуть выше цели.

9' А вот и гости получают желтую. Миколюнас нарушил правила не правом фланге обороны.

8' Литва зарабатывает штрафной удар на левом фланге. После подачи в штрафную площадь мяч пролетел мимо всех игроков и Казахстан спокойно отбивается.

7' Напомню, что проигравшая сегодня команда покинет лигу C "Лиги Наций". Так что определенный турнирный интерес в этой игре пристутствует.

6' Салюнас Миколюнас - капитан Литвы - попытался издали пробить по воротам. Мимо цели.

5' Вновь Казахстан нарушает правила, на этот раз почти в центре поля Досмагамбетов сфолил на сопернике.

4' Игра наконец возобновилась, Вайткунас игру продолжил.

3' Вайткунас получил по ноге от Вороговского и небольшая пауза в матче. Игрок кое как дохромал до бровки, не понятно даже сможет ли продолжить игру.

2' Первый фол в матче и сразу же первая желтая. Вороговский ее получил за накладку.