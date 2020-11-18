19
Фоден
Фил
20
Сака
Букайо
16
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фоден ФилПолузащитник
-
20 Сака БукайоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Поуп НикВратарь
- Вратарь
-
12 Мингс ТайронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Уинкс ГарриПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Арнасон КариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скуласон АриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.2
|2.
|Стерлинг Рахим
|1 (1)
|0.2
|3.
|Рэшфорд Маркус
|1 (1)
|0.2
|4.
|Триппьер Киран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0.43
|2.
|Севарссон Биркир
|1
|0.14
|3.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.14
|4.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.14
|5.
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|6.
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|7.
|Скуласон Ари
|0
|0
|8.
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|9.
|Сигурьонссон Рунар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уокер Кайл
|1
|1
|2.
|Магуайр Гарри
|1
|1
|3.
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|4.
|Гомес Джо
|1
|0
|5.
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|6.
|Райс Деклан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|2
|1
|2.
|Магнуссон Хёрдур
|2
|0
|3.
|Скуласон Ари
|1
|0
|4.
|Севарссон Биркир
|1
|0
|5.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|6.
|Сигурдссон Рагнар
|1
|0
|7.
|Бедварссон Йоун Дади
|1
|0
|8.
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Англия
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Исландия
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Англия Последние 20 матчей: +15 =1 -4Бельгия 2:0 Англия Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия
Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия
Исландия Последние 20 матчей: +9 =2 -9Дания 2:1 Исландия Венгрия 2:1 Исландия Исландия 1:2 Бельгия Исландия 0:3 Дания
Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия
Последние игры между собой
Англия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Исландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Англия» – «Исландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Англия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Исландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Англия» – «Исландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|17.00
|0.00
|12.00
|1.01
|4.80
|1.16
|3.80
|1.23
|—
|—
|2.39
|1.62
|2.12
|1.77
|1.87
|2.00
|1.73
|2.18
|1.53
|2.50
|1.28
|3.70
|1.23
|4.00
|1.09
|7.10
|1.08
|7.80
|1.01
|12.50
|
|16.00
|1.01
|14.75
|1.02
|4.85
|1.19
|4.05
|1.25
|—
|—
|2.51
|1.62
|—
|—
|1.86
|1.96
|—
|—
|1.55
|2.58
|1.32
|3.45
|1.22
|4.15
|1.09
|7.70
|1.07
|8.70
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.86
|1.20
|—
|—
|2.83
|1.44
|2.46
|1.58
|2.17
|1.73
|1.88
|1.99
|1.66
|2.29
|1.53
|2.60
|—
|—
|1.21
|4.72
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Англия - Исландия
Исход игры
Англия
99.4% (154)
Ничья
0.6% (1)
Исландия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.08% (67)
Меньше
55.92% (85)
Обе команды забьют
Да
25% (38)
Нет
75% (114)
Популярный счёт
2:0 Англия
50.3% (78)
3:0 Англия
18.7% (29)
3:1 Англия
12.3% (19)
2:1 Англия
11.6% (18)
1:0 Англия
3.9% (6)
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