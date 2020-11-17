Люксембург
Позже
Стадион: Жози Бартель
Азербайджан
12
Щон
Ральф
18
Жанс
Лоран
17
Пинту
Мика
11
Тиль
Венсан
- Основной состав
-
12 Щон РальфВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Жанс ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пинту МикаПолузащитник
-
11 Тиль ВенсанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кипс ТимВратарь
-
22 Граца МарвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Хольц Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Сейдиев АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Челик МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джованни Де Биаси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Синани Данел
|3
|0.6
|2.
|Муратович Эдвин
|1
|0.2
|3.
|Родригес Жерсон
|1 (1)
|0.2
|4.
|Тиль Венсан
|0
|0
|5.
|Жанс Лоран
|0
|0
|6.
|Пинту Мика
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Медведев Максим
|1
|0.2
|2.
|Шейдаев Рамиль
|1
|0.2
|3.
|Алескеров Намик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селимович Вахид
|2
|1
|2.
|Мартинс Кристофер
|1
|1
|3.
|Карлсон Дирк
|2
|0
|4.
|Тилль Оливье
|0
|1
|5.
|Жанс Лоран
|1
|0
|6.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|7.
|Тиль Венсан
|1
|0
|8.
|Баррейро Леандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гусейнов Бадави
|3
|0
|2.
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|3.
|Мадатов Махир
|0
|1
|4.
|Медведев Максим
|1
|0
|5.
|Алескеров Намик
|1
|0
|6.
|Мустафаев Вугар
|1
|0
|7.
|Гараев Гара
|1
|0
|8.
|Диниев Джошгун
|1
|0
|9.
|Гусейнов Аббас
|1
|0
|10.
|Нагиев Адиль
|1
|0
|11.
|Сейдиев Амин
|1
|0
|12.
|Халилзаде Тамкин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люксембург
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Азербайджан
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Люксембург Последние 20 матчей: +4 =3 -13Кипр 2:1 Люксембург Люксембург 0:3 Австрия Черногория 1:2 Люксембург Люксембург 2:0 Кипр
Люксембург 1:2 Лихтенштейн Люксембург 0:1 Черногория Азербайджан 1:2 Люксембург Люксембург 0:2 Португалия Сербия 3:2 Люксембург Дания 4:0 Люксембург Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург Люксембург 0:2 Беларусь
Азербайджан Последние 20 матчей: +4 =6 -10Азербайджан 0:0 Черногория Словения 0:0 Азербайджан Азербайджан 0:0 Кипр Черногория 2:0 Азербайджан
Кипр 0:1 Азербайджан Азербайджан 1:2 Люксембург Словакия 2:0 Азербайджан Азербайджан 0:2 Уэльс Венгрия 1:0 Азербайджан Бахрейн 2:3 Азербайджан Азербайджан 1:1 Хорватия Уэльс 2:1 Азербайджан Азербайджан 1:5 Словакия Азербайджан 1:3 Венгрия Азербайджан 0:0 Литва Хорватия 2:1 Азербайджан Косово 4:0 Азербайджан Азербайджан 2:0 Фарерские острова Азербайджан 1:1 Мальта Фарерские острова 0:3 Азербайджан
Последние игры между собой
Люксембург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Азербайджан: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|Люксембург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|3.
|Азербайджан
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|4.
|Кипр
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Люксембург» – «Азербайджан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люксембург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Азербайджан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люксембург» – «Азербайджан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.60
|1.09
|5.00
|1.16
|2.41
|1.55
|2.15
|1.70
|1.84
|1.97
|1.66
|2.23
|1.45
|2.60
|—
|—
|1.19
|4.30
|1.14
|5.10
|1.03
|9.60
|1.03
|10.50
|0.00
|18.00
|
|5.85
|1.14
|4.70
|1.20
|2.49
|1.55
|—
|—
|1.81
|2.02
|—
|—
|1.50
|2.77
|—
|—
|1.22
|4.40
|1.17
|5.15
|1.05
|10.50
|1.04
|11.75
|1.00
|19.75
|
|6.92
|1.12
|—
|—
|2.53
|1.56
|2.20
|1.73
|1.87
|2.02
|1.63
|2.38
|1.50
|2.74
|1.50
|2.68
|—
|—
|1.16
|5.68
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Люксембург - Азербайджан
Исход игры
Люксембург
56.1% (87)
Ничья
31% (48)
Азербайджан
12.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
26.8% (41)
Меньше
73.2% (112)
Обе команды забьют
Да
55.56% (85)
Нет
44.44% (68)
Популярный счёт
1:0 Люксембург
31.6% (49)
1:1 Ничья
28.4% (44)
2:1 Люксембург
16.8% (26)
1:2 Азербайджан
7.7% (12)
2:0 Люксембург
6.5% (10)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:2 Азербайджан
1.9% (3)
1:3 Азербайджан
1.3% (2)
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