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Люксембург
 
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Стадион:
Азербайджан
12
Щон
Ральф
19
Скендерович
Алдин
7
Герсон
Ларс
3
Махмутович
Энес
18
Жанс
Лоран
16
Баррейро
Леандро
9
Синани
Данел
17
Пинту
Мика
11
Тиль
Венсан
21
Девилль
Морис
20
Муратович
Эдвин
12
Магомедалиев
Шахрудин
21
Сейдиев
Амин
15
Гусейнов
Бадави
14
Бадалов
Эльвин
18
Кривоцюк
Антон
7
Муталлимов
Теллур
20
Иббрахимли
Исмаил
2
Гараев
Гара
3
Салахлы
Азер
10
Мадатов
Махир
9
Шейдаев
Рамиль
Люксембург
3-4-1-2
Азербайджан
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Синани Данел 3 0.6
2. Муратович Эдвин 1 0.2
3. Родригес Жерсон 1 (1) 0.2
4. Тиль Венсан 0 0
5. Жанс Лоран 0 0
6. Пинту Мика 0 0
Азербайджан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медведев Максим 1 0.2
2. Шейдаев Рамиль 1 0.2
3. Алескеров Намик 0 0

Карточки

Люксембург
# Игрок      
1. Селимович Вахид 2 1
2. Мартинс Кристофер 1 1
3. Карлсон Дирк 2 0
4. Тилль Оливье 0 1
5. Жанс Лоран 1 0
6. Родригес Жерсон 1 0
7. Тиль Венсан 1 0
8. Баррейро Леандро 1 0
Азербайджан
# Игрок      
1. Гусейнов Бадави 3 0
2. Кривоцюк Антон 2 0
3. Мадатов Махир 0 1
4. Медведев Максим 1 0
5. Алескеров Намик 1 0
6. Мустафаев Вугар 1 0
7. Гараев Гара 1 0
8. Диниев Джошгун 1 0
9. Гусейнов Аббас 1 0
10. Нагиев Адиль 1 0
11. Сейдиев Амин 1 0
12. Халилзаде Тамкин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люксембург 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)
 Азербайджан 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Люксембург Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Кипр 2:1 Люксембург Люксембург 0:3 Австрия Черногория 1:2 Люксембург Люксембург 2:0 Кипр
Люксембург 1:2 Лихтенштейн Люксембург 0:1 Черногория Азербайджан 1:2 Люксембург Люксембург 0:2 Португалия Сербия 3:2 Люксембург Дания 4:0 Люксембург Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург Люксембург 0:2 Беларусь
Азербайджан Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Азербайджан 0:0 Черногория Словения 0:0 Азербайджан Азербайджан 0:0 Кипр Черногория 2:0 Азербайджан
Кипр 0:1 Азербайджан Азербайджан 1:2 Люксембург Словакия 2:0 Азербайджан Азербайджан 0:2 Уэльс Венгрия 1:0 Азербайджан Бахрейн 2:3 Азербайджан Азербайджан 1:1 Хорватия Уэльс 2:1 Азербайджан Азербайджан 1:5 Словакия Азербайджан 1:3 Венгрия Азербайджан 0:0 Литва Хорватия 2:1 Азербайджан Косово 4:0 Азербайджан Азербайджан 2:0 Фарерские острова Азербайджан 1:1 Мальта Фарерские острова 0:3 Азербайджан

Последние игры между собой

Люксембург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Азербайджан: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Азербайджан 1:2 Люксембург Лига наций УЕФА Азербайджан 1:1 Люксембург Чемпионат Мира Люксембург 0:0 Азербайджан Чемпионат Мира Люксембург 1:2 Азербайджан Товарищеские матчи

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
2. Люксембург Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
3. Азербайджан Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
4. Кипр Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сайт LiveResult.ru готов представить Вашему вниманию текстовую трансляцию матча сборных Люксембурга и Азербайджана. Вместе с Вами за всеми перипетиями отчетного поединка будет следить Иван Терентьев. Рады скрасить ваш просмотр своими емкими и объективными комментариями. Добро пожаловать на матч, дорогие друзья!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Люксембург - Азербайджан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2020, осталось 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 155
Люксембург 56.1% (87)
X 31% (48)
Азербайджан 12.9% (20)
Все прогнозы
1.59 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Люксембург
Ничья
Азербайджан
2.25
3.10
3.94
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.05 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.00 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 2.88 3.94
  2.22 3.10 3.93

Самый высокий коэффициент на матч «Люксембург» – «Азербайджан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люксембург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Азербайджан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люксембург» – «Азербайджан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.60 1.09 5.00 1.16 2.41 1.55 2.15 1.70 1.84 1.97 1.66 2.23 1.45 2.60 1.19 4.30 1.14 5.10 1.03 9.60 1.03 10.50 0.00 18.00
5.85 1.14 4.70 1.20 2.49 1.55 1.81 2.02 1.50 2.77 1.22 4.40 1.17 5.15 1.05 10.50 1.04 11.75 1.00 19.75
6.92 1.12 2.53 1.56 2.20 1.73 1.87 2.02 1.63 2.38 1.50 2.74 1.50 2.68 1.16 5.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.49 2.60 1.23 3.85 1.04 9.00
2.20 1.67 1.49 2.62 1.27 3.76 1.06 9.60 1.04 11.00
2.36 1.64 1.94 1.94 1.50 2.70 1.34 3.45 1.33 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.78 1.42 2.75 1.13 5.50
2.91 1.41 1.93 1.87 1.44 2.77 1.14 5.75 1.10 7.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.64
Букмекер Да Нет
6.20 1.10
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Где смотреть матч Люксембург - Азербайджан онлайн

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Прогнозы на матч Люксембург - Азербайджан

Исход игры
Люксембург
56.1% (87)
Ничья
31% (48)
Азербайджан
12.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
26.8% (41)
Меньше
73.2% (112)
Обе команды забьют
Да
55.56% (85)
Нет
44.44% (68)
Популярный счёт
1:0 Люксембург
31.6% (49)
1:1 Ничья
28.4% (44)
2:1 Люксембург
16.8% (26)
1:2 Азербайджан
7.7% (12)
2:0 Люксембург
6.5% (10)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:2 Азербайджан
1.9% (3)
1:3 Азербайджан
1.3% (2)
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