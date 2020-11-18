  1. Футбол
  2. Матчи
Бельгия
1:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
Дания
0'
1:0
3' Гол
Тилеманс Юри
1:1
17' Гол
Винд Жонас
21'
1
Куртуа
Тибо
2
Алдервейрельд
Тоби
3
Денайер
Джейсон
5
Вертонген
Ян
10
Азар
Торган
8
Тилеманс
Юри
6
Дендонкер
Леандер
22
Шадли
Насер
14
Мертенс
Дрис
9
Лукаку
Ромелу
7
Де
Брёйне
Кевин
1
Шмейхель
Каспер
18
Васс
Даниэль
4
Кьяер
Симон
6
Кристенсен
Андреас
5
Меле
Йоаким
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Эриксен
Кристиан
8
Делани
Томас
20
Поульсен
Юссуф
21
Винд
Жонас
9
Брайтвайт Мартин
Бельгия
3-4-3
Дания
4-3-3

Ход матча

3'
Тилеманс Юри
1:0
17'
1:1
Винд Жонас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мертенс Дрис 3 0.5
2. Лукаку Ромелу 3 (2) 0.5
3. Тилеманс Юри 2 0.33
4. Бачуайи Миши 2 0.33
5. Витсель Аксель 1 0.17
6. Денайер Джейсон 1 0.17
7. Докю Жереми 1 0.17
8. Де Брёйне Кевин 0 0
9. Версхарен Яри 0 0
Дания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эриксен Кристиан 4 (3) 0.67
2. Сков Роберт 1 0.17

Карточки

Бельгия
# Игрок      
1. Витсель Аксель 2 0
2. Мёнье Тома 2 0
3. Алдервейрельд Тоби 1 0
4. Тилеманс Юри 1 0
Дания
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
2. Васс Даниэль 1 0
3. Брайтвайт Мартин 1 0
4. Сков Роберт 1 0
5. Кристенсен Андреас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бельгия 33.33% (4) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2)
 Дания 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Бельгия Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Бельгия 2:0 Англия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия
Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия
Дания Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Дания 2:1 Исландия Дания 2:0 Швеция Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания
Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия Уэльс 1:2 Дания Дания 2:0 Австрия

Последние игры между собой

Бельгия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Дания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Дания 0:2 Бельгия Лига наций УЕФА

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 1:1 Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Дания 1:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
3. Англия 0:0 Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
4. Исландия 0:0 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power at Den Dreef. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Бельгия 97.5% (155)
X 1.9% (3)
Дания 0.6% (1)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Дания
1.81
5.70
5.40
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.72 3.65 5.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 5.70 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.92 5.40
  1.27 5.59 13.35

Самый высокий коэффициент на матч «Бельгия» – «Дания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бельгия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бельгия» – «Дания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.04 7.00 1.08 7.20 1.09 5.55 1.14 2.04 1.83 2.55 1.50 1.72 2.20 1.95 1.85 1.53 2.50 1.24 4.00 1.17 4.90 1.01 13.50 1.01 12.50 0.00 20.00
8.80 1.03 7.70 1.06 3.10 1.35 2.45 1.53 1.83 2.15 1.38 3.04 1.27 3.62 1.08 6.50 1.06 6.85 1.00 11.75
7.17 1.11 3.00 1.44 2.55 1.57 2.06 1.85 2.47 1.58 2.14 1.76 1.81 2.07 1.59 2.45 1.46 2.82 1.14 6.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.86 2.02 2.20 1.66 1.42 2.85 1.22 4.20
3.04 1.38 1.86 1.94 1.39 3.00 1.11 6.60 1.08 8.00
2.88 1.47 2.36 1.65 1.84 2.08 1.53 2.66 1.97 1.92 1.62 2.39 1.27 3.89 1.20 4.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.33 1.60 1.55 2.45 1.22 3.75
3.52 1.30 2.45 1.55 1.61 2.32 1.22 4.30 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 2.00
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Где смотреть матч Бельгия 1:1 Дания онлайн

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Прогнозы на матч Бельгия 1:1 Дания

Исход игры
Бельгия
97.5% (155)
Ничья
1.9% (3)
Дания
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (104)
Меньше
33.33% (52)
Обе команды забьют
Да
64.1% (100)
Нет
35.9% (56)
Популярный счёт
2:1 Бельгия
45.9% (73)
2:0 Бельгия
19.5% (31)
3:1 Бельгия
12.6% (20)
1:0 Бельгия
11.9% (19)
3:0 Бельгия
3.1% (5)
4:1 Бельгия
1.3% (2)
3:2 Бельгия
1.3% (2)
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