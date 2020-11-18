Бельгия
1:1
Первый тайм: 21'
Стадион: King Power at Den Dreef
Дания
1:0
3' ГолТилеманс Юри
1:1
17' ГолВинд Жонас
10
Азар
Торган
22
Шадли
Насер
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шадли НасерПолузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куке ГетанВратарь
- Вратарь
-
16 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бачуайи МишиПолузащитник
-
17 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прает ДеннисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Винд ЖонасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лоссль ЙонасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
3'
1:0
17'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мертенс Дрис
|3
|0.5
|2.
|Лукаку Ромелу
|3 (2)
|0.5
|3.
|Тилеманс Юри
|2
|0.33
|4.
|Бачуайи Миши
|2
|0.33
|5.
|Витсель Аксель
|1
|0.17
|6.
|Денайер Джейсон
|1
|0.17
|7.
|Докю Жереми
|1
|0.17
|8.
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|9.
|Версхарен Яри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эриксен Кристиан
|4 (3)
|0.67
|2.
|Сков Роберт
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Витсель Аксель
|2
|0
|2.
|Мёнье Тома
|2
|0
|3.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|2.
|Васс Даниэль
|1
|0
|3.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|4.
|Сков Роберт
|1
|0
|5.
|Кристенсен Андреас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бельгия
|33.33% (4)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|Дания
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Бельгия Последние 20 матчей: +16 =2 -2Бельгия 2:0 Англия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия
Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия
Дания Последние 20 матчей: +12 =7 -1Дания 2:1 Исландия Дания 2:0 Швеция Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания
Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия Уэльс 1:2 Дания Дания 2:0 Австрия
Последние игры между собой
Бельгия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Дания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бельгия» – «Дания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бельгия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бельгия» – «Дания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|10.00
|1.04
|7.00
|1.08
|7.20
|1.09
|—
|—
|5.55
|1.14
|2.04
|1.83
|2.55
|1.50
|1.72
|2.20
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.53
|2.50
|1.24
|4.00
|1.17
|4.90
|1.01
|13.50
|1.01
|12.50
|0.00
|20.00
|
|8.80
|1.03
|7.70
|1.06
|3.10
|1.35
|—
|—
|2.45
|1.53
|—
|—
|1.83
|2.15
|—
|—
|1.38
|3.04
|—
|—
|1.27
|3.62
|1.08
|6.50
|1.06
|6.85
|1.00
|11.75
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|7.17
|1.11
|3.00
|1.44
|2.55
|1.57
|2.06
|1.85
|2.47
|1.58
|2.14
|1.76
|1.81
|2.07
|1.59
|2.45
|1.46
|2.82
|—
|—
|1.14
|6.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Бельгия 1:1 Дания
Исход игры
Бельгия
97.5% (155)
Ничья
1.9% (3)
Дания
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (104)
Меньше
33.33% (52)
Обе команды забьют
Да
64.1% (100)
Нет
35.9% (56)
Популярный счёт
2:1 Бельгия
45.9% (73)
2:0 Бельгия
19.5% (31)
3:1 Бельгия
12.6% (20)
1:0 Бельгия
11.9% (19)
3:0 Бельгия
3.1% (5)
4:1 Бельгия
1.3% (2)
3:2 Бельгия
1.3% (2)
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