Бельгия
4:2
Конец матча
Стадион: King Power at Den Dreef
Дания
1:0
3' ГолТилеманс Юри
1:1
17' ГолВинд Жонас
50' Желтая карточкаМертенс Дрис
2:1
56' ГолЛукаку Ромелу
3:1
69' ГолЛукаку Ромелу
3:2
86' Гол в свои воротаШадли Насер
4:2
87' ГолДе Брёйне Кевин
10
Азар
Торган
22
Шадли
Насер
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шадли НасерПолузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куке ГетанВратарь
- Вратарь
-
16 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бачуайи МишиПолузащитник
-
17 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прает ДеннисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Винд ЖонасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лоссль ЙонасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
3'
1:0
17'
1:1
50'
56'
2:1
69'
3:1
86'
3:2
87'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|5 (2)
|0.83
|2.
|Мертенс Дрис
|3
|0.5
|3.
|Тилеманс Юри
|2
|0.33
|4.
|Бачуайи Миши
|2
|0.33
|5.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.17
|6.
|Витсель Аксель
|1
|0.17
|7.
|Денайер Джейсон
|1
|0.17
|8.
|Докю Жереми
|1
|0.17
|9.
|Азар Торган
|0
|0
|10.
|Фокет Томас
|0
|0
|11.
|Версхарен Яри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эриксен Кристиан
|4 (3)
|0.67
|2.
|Сков Роберт
|1
|0.17
|3.
|Винд Жонас
|1
|0.17
|4.
|Брайтвайт Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Витсель Аксель
|2
|0
|2.
|Мёнье Тома
|2
|0
|3.
|Мертенс Дрис
|1
|0
|4.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|5.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|2.
|Васс Даниэль
|1
|0
|3.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|4.
|Сков Роберт
|1
|0
|5.
|Кристенсен Андреас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бельгия
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|Дания
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Бельгия Последние 20 матчей: +16 =2 -2Бельгия 2:0 Англия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия
Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия
Дания Последние 20 матчей: +12 =7 -1Дания 2:1 Исландия Дания 2:0 Швеция Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания
Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия Уэльс 1:2 Дания Дания 2:0 Австрия
Последние игры между собой
Бельгия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Дания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бельгия» – «Дания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бельгия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бельгия» – «Дания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|10.00
|1.04
|7.00
|1.08
|7.20
|1.09
|—
|—
|5.55
|1.14
|2.04
|1.83
|2.90
|1.40
|1.72
|2.20
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.23
|4.05
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.16
|5.10
|1.09
|7.20
|0.00
|20.00
|
|8.80
|1.03
|7.70
|1.06
|3.10
|1.35
|—
|—
|2.45
|1.53
|—
|—
|1.83
|2.15
|—
|—
|1.38
|3.04
|—
|—
|1.27
|3.62
|—
|—
|1.08
|6.50
|—
|—
|1.06
|6.85
|—
|—
|1.00
|11.75
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|7.17
|1.11
|3.00
|1.44
|2.55
|1.57
|2.06
|1.85
|3.89
|1.27
|3.24
|1.37
|2.59
|1.53
|1.93
|1.95
|2.75
|1.48
|2.24
|1.69
|1.72
|2.19
|1.45
|2.84
|1.44
|2.89
|1.25
|4.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|1.86
|2.02
|—
|—
|2.20
|1.66
|—
|—
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.06
|8.80
|1.04
|10.00
|
|3.04
|1.38
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.39
|3.00
|—
|—
|1.11
|6.60
|—
|—
|1.08
|8.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|2.88
|1.47
|2.36
|1.65
|1.84
|2.08
|1.53
|2.66
|1.97
|1.92
|1.62
|2.39
|1.27
|3.89
|1.20
|4.88
|1.30
|3.68
|1.16
|5.64
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Бельгия 4:2 Дания
Исход игры
Бельгия
97.5% (155)
Ничья
1.9% (3)
Дания
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (104)
Меньше
33.33% (52)
Обе команды забьют
Да
64.1% (100)
Нет
35.9% (56)
Популярный счёт
2:1 Бельгия
45.9% (73)
2:0 Бельгия
19.5% (31)
3:1 Бельгия
12.6% (20)
1:0 Бельгия
11.9% (19)
3:0 Бельгия
3.1% (5)
3:2 Бельгия
1.3% (2)
4:1 Бельгия
1.3% (2)
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