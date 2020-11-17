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Франция
 
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Стадион:
Швеция
1
Льорис
Уго
2
Павар
Бенджамин
4
Варан
Рафаэль
3
Кимпембе
Преснел
21
Эрнандес
Люка
17
Сиссоко
Мусса
6
Погба
Поль
14
Рабио
Адриен
22
Тюрам
Маркус
9
Жиру
Оливье
7
Гризманн
Антуан
1
Ольсен
Робин
2
Люстиг
Микаэль
3
Линделоф
Виктор
4
Даниэльссон
Маркус
5
Бенгтссон
Пьер
7
Ларссон
Себастьян
20
Олссон
Кристоффер
17
Классон
Виктор
10
Форсберг
Эмиль
15
Кулушевски
Деян
9
Берг
Маркус
Франция
4-4-2
Швеция
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Франция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 2 0.4
2. Мбаппе Килиан 2 0.4
3. Канте Н'Голо 1 0.2
4. Юпамекано Део 1 0.2
5. Жиру Оливье 1 (1) 0.2
6. Динь Люка 0 0
7. Марсьяль Антони 0 0
Швеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 1 0.2
2. Даниэльссон Маркус 1 0.2
3. Кулушевски Деян 1 0.2
4. Ларссон Себастьян 0 0
5. Люстиг Микаэль 0 0
6. Форсберг Эмиль 0 0

Карточки

Франция
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 2 0
2. Льорис Уго 1 0
3. Н'Зонзи Стивен 1 0
4. Погба Поль 1 0
5. Динь Люка 1 0
6. Ленгле Клеман 1 0
7. Эрнандес Люка 1 0
8. Юпамекано Део 1 0
Швеция
# Игрок      
1. Свенссон Густаф 1 1
2. Экдаль Олбин 2 0
3. Берг Маркус 1 0
4. Ларссон Себастьян 1 0
5. Янссон Понтус 1 0
6. Олссон Кристоффер 1 0
7. Линделоф Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Франция 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Швеция 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Франция Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Португалия 0:1 Франция Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия
Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция
Швеция Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Швеция 2:1 Хорватия Дания 2:0 Швеция Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция
РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия

Последние игры между собой

Франция: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Швеция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Швеция 0:1 Франция Лига наций УЕФА Швеция 2:1 Франция Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Франция 2:1 Швеция Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Франция 1:0 Швеция Товарищеские матчи
Швеция 2:0 Франция ЕВРО 2012 Швеция 2:3 Франция Товарищеские матчи

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Португалия Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
3. Швеция Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
4. Хорватия Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Франции и Швеции. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Рассудит этот матч белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервным арбитром на этот матч назначен Денис Щербаков. 
Прогнозы 160
Франция 95% (152)
X 4.4% (7)
Швеция 0.6% (1)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Швеция
1.57
4.20
6.88
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.52 3.80 6.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.20 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.05 6.40
  1.56 4.17 6.88

Самый высокий коэффициент на матч «Франция» – «Швеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Франция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Швеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Франция» – «Швеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
11.00 1.02 7.80 1.06 3.40 1.32 2.65 1.52 2.12 1.77 1.85 2.01 1.45 2.80 1.31 3.50 1.13 6.00 1.10 6.40 1.02 11.50
9.20 1.02 8.20 1.05 3.32 1.31 2.56 1.51 1.92 2.07 1.44 2.79 1.29 3.46 1.10 5.85 1.07 6.45 1.01 16.75
3.59 1.32 3.06 1.42 2.73 1.51 2.18 1.76 1.89 2.01 1.68 2.31 1.47 2.88 1.31 3.66 1.11 7.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.88 1.92 1.40 2.95 1.12 6.20
3.00 1.39 1.93 1.87 1.42 2.88 1.13 6.10 1.09 7.50
3.01 1.43 2.46 1.60 1.92 1.99 1.57 2.55 1.41 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.03 1.82
Букмекер Да Нет
5.40 1.16
Букмекер Да Нет
3.75 1.27
Где смотреть матч Франция - Швеция онлайн

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Прогнозы на матч Франция - Швеция

Исход игры
Франция
95% (152)
Ничья
4.4% (7)
Швеция
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.21% (83)
Меньше
46.79% (73)
Обе команды забьют
Да
53.85% (84)
Нет
46.15% (72)
Популярный счёт
2:1 Франция
36.3% (58)
2:0 Франция
31.9% (51)
3:1 Франция
11.3% (18)
1:0 Франция
10.6% (17)
1:1 Ничья
3.1% (5)
3:0 Франция
2.5% (4)
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