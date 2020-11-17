Франция
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Стадион: Стад де Франс
Швеция
14
Рабио
Адриен
22
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рабио АдриенПолузащитник
-
22 Тюрам МаркусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Меньян МайкВратарь
-
20 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
13 Зума КуртЗащитник
- Защитник
-
19 Динь ЛюкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Крафт ЭмильЗащитник
-
21 Сема КенПолузащитник
-
18 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кайсон РобинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гризманн Антуан
|2
|0.4
|2.
|Мбаппе Килиан
|2
|0.4
|3.
|Канте Н'Голо
|1
|0.2
|4.
|Юпамекано Део
|1
|0.2
|5.
|Жиру Оливье
|1 (1)
|0.2
|6.
|Динь Люка
|0
|0
|7.
|Марсьяль Антони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|1
|0.2
|2.
|Даниэльссон Маркус
|1
|0.2
|3.
|Кулушевски Деян
|1
|0.2
|4.
|Ларссон Себастьян
|0
|0
|5.
|Люстиг Микаэль
|0
|0
|6.
|Форсберг Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|2
|0
|2.
|Льорис Уго
|1
|0
|3.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0
|4.
|Погба Поль
|1
|0
|5.
|Динь Люка
|1
|0
|6.
|Ленгле Клеман
|1
|0
|7.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|8.
|Юпамекано Део
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Густаф
|1
|1
|2.
|Экдаль Олбин
|2
|0
|3.
|Берг Маркус
|1
|0
|4.
|Ларссон Себастьян
|1
|0
|5.
|Янссон Понтус
|1
|0
|6.
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|7.
|Линделоф Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Франция
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Швеция
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Франция Последние 20 матчей: +15 =2 -3Португалия 0:1 Франция Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия
Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция
Швеция Последние 20 матчей: +10 =4 -6Швеция 2:1 Хорватия Дания 2:0 Швеция Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция
РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия
Последние игры между собой
Франция: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Швеция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Франция» – «Швеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Франция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Швеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Франция» – «Швеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|11.00
|1.02
|7.80
|1.06
|3.40
|1.32
|—
|—
|2.65
|1.52
|2.12
|1.77
|1.85
|2.01
|—
|—
|1.45
|2.80
|1.31
|3.50
|1.13
|6.00
|1.10
|6.40
|1.02
|11.50
|
|9.20
|1.02
|8.20
|1.05
|3.32
|1.31
|—
|—
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.92
|2.07
|—
|—
|1.44
|2.79
|1.29
|3.46
|1.10
|5.85
|1.07
|6.45
|1.01
|16.75
|
|—
|—
|—
|—
|3.59
|1.32
|3.06
|1.42
|2.73
|1.51
|2.18
|1.76
|1.89
|2.01
|1.68
|2.31
|1.47
|2.88
|1.31
|3.66
|—
|—
|1.11
|7.75
|—
|—
Прогнозы на матч Франция - Швеция
Исход игры
Франция
95% (152)
Ничья
4.4% (7)
Швеция
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.21% (83)
Меньше
46.79% (73)
Обе команды забьют
Да
53.85% (84)
Нет
46.15% (72)
Популярный счёт
2:1 Франция
36.3% (58)
2:0 Франция
31.9% (51)
3:1 Франция
11.3% (18)
1:0 Франция
10.6% (17)
1:1 Ничья
3.1% (5)
3:0 Франция
2.5% (4)
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