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Хорватия
 
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Стадион:
Португалия
1
Ливакович
Доминик
21
Юранович
Йосип
6
Ловрен
Деян
5
Шкорич
Миле
16
Брадарич
Домагой
17
Рог
Марко
10
Модрич
Лука
8
Ковачич
Матео
15
Пашалич
Марио
13
Влашич
Никола
4
Перишич
Иван
1
Патрисиу
Руй
2
Семеду
Нелсон
4
Диаш
Рубен
3
Семеду
Рубен
19
Руй
Мариу
13
Данилу
Перейра
8
Моутинью
Жоау
11
Фернандеш
Бруну
23
Фелиш
Жоау
7
Роналду
Криштиану
21
Жота
Диогу
Хорватия
4-1-2-1-2
Португалия
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 2 0.4
2. Брекало Йосип 1 0.2
3. Крамарич Андрей 1 0.2
4. Ловрен Деян 1 0.2
5. Петкович Бруно 1 0.2
6. Перишич Иван 0 0
7. Ковачич Матео 0 0
8. Ребич Анте 0 0
Португалия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 3 0.6
2. Роналду Криштиану 2 0.4
3. Канселу Жоау 1 0.2
4. Силва Бернарду 1 0.2
5. Фелиш Жоау 1 0.2
6. Андре Силва 1 0.2
7. Пепе Кеплер 0 0
8. Карвалью Вилльям 0 0
9. Геррейро Рафаэль 0 0

Карточки

Хорватия
# Игрок      
1. Ловрен Деян 2 0
2. Брозович Марсело 2 0
3. Чалета-Цар Дуе 2 0
4. Ковачич Матео 1 0
5. Едвай Тин 1 0
6. Баришич Борна 1 0
7. Влашич Никола 1 0
8. Брекало Йосип 1 0
9. Уремович Филип 1 0
Португалия
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 1 0
2. Геррейро Рафаэль 1 0
3. Данилу Перейра 1 0
4. Диаш Рубен 1 0
5. Жота Диогу 1 0
6. Фелиш Жоау 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорватия 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Португалия 0 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Хорватия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция
Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания
Португалия Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Португалия 0:1 Франция Португалия 7:0 Андорра Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия
Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия

Последние игры между собой

Хорватия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Португалия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Португалия 4:1 Хорватия Лига наций УЕФА Португалия 1:1 Хорватия Товарищеские матчи Хорватия 0:1 Португалия ЕВРО 2016 Хорватия 0:1 Португалия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Португалия Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
3. Швеция Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
4. Хорватия Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча заключительного тура группы лиги А Лиги наций УЕФА, в котором сыграют сборные Хорватии и Португалии. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poljud. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2020, осталось 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.40 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.80 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.78 1.85
  4.30 3.80 1.89

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.80 1.03 4.10 1.23 3.20 1.37 2.20 1.72 2.12 1.77 1.89 1.97 1.66 2.33 1.42 2.90 1.20 4.75 1.15 5.55 1.05 8.80 1.04 9.40
13.00 1.03 11.50 1.04 4.15 1.24 3.26 1.35 2.16 1.77 1.67 2.24 1.44 2.83 1.21 4.55 1.16 5.30 1.06 9.80
4.48 1.23 3.17 1.40 2.60 1.55 2.18 1.75 1.94 1.96 1.68 2.29 1.54 2.63 1.44 2.94 1.16 5.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.11 1.72 1.48 2.63 1.17 5.10
3.32 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10
3.26 1.38 2.69 1.52 2.11 1.81 1.68 2.31 1.49 2.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00 1.22 4.20
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.17
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
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Прогнозы на матч Хорватия - Португалия

Исход игры
Хорватия
12.3% (19)
Ничья
36.4% (56)
Португалия
51.3% (79)
Тотал 2.5
Больше
56.95% (86)
Меньше
43.05% (65)
Обе команды забьют
Да
88.08% (133)
Нет
11.92% (18)
Популярный счёт
1:2 Португалия
37% (57)
1:1 Ничья
30.5% (47)
2:1 Хорватия
10.4% (16)
0:1 Португалия
8.4% (13)
1:3 Португалия
3.2% (5)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:2 Португалия
1.3% (2)
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