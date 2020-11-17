Хорватия
Позже
Стадион: Полюд
Португалия
17
Рог
Марко
10
Модрич
Лука
19
Руй
Мариу
23
Фелиш
Жоау
21
Жота
Диогу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Рог МаркоПолузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Грбич ИвоВратарь
-
23 Слуга СимонВратарь
-
22 Мелняк ДариоЗащитник
- Защитник
-
18 Оршич МиславПолузащитник
-
19 Бадель МиланПолузащитник
-
11 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Будимир АнтеНападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Руй МариуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фелиш ЖоауНападающий
- Нападающий
-
21 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
12 Лопеш АнтониВратарь
-
22 Силва РуиВратарь
- Защитник
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Нету ПедруНападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|2
|0.4
|2.
|Брекало Йосип
|1
|0.2
|3.
|Крамарич Андрей
|1
|0.2
|4.
|Ловрен Деян
|1
|0.2
|5.
|Петкович Бруно
|1
|0.2
|6.
|Перишич Иван
|0
|0
|7.
|Ковачич Матео
|0
|0
|8.
|Ребич Анте
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жота Диогу
|3
|0.6
|2.
|Роналду Криштиану
|2
|0.4
|3.
|Канселу Жоау
|1
|0.2
|4.
|Силва Бернарду
|1
|0.2
|5.
|Фелиш Жоау
|1
|0.2
|6.
|Андре Силва
|1
|0.2
|7.
|Пепе Кеплер
|0
|0
|8.
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|9.
|Геррейро Рафаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ловрен Деян
|2
|0
|2.
|Брозович Марсело
|2
|0
|3.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|4.
|Ковачич Матео
|1
|0
|5.
|Едвай Тин
|1
|0
|6.
|Баришич Борна
|1
|0
|7.
|Влашич Никола
|1
|0
|8.
|Брекало Йосип
|1
|0
|9.
|Уремович Филип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|2.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|3.
|Данилу Перейра
|1
|0
|4.
|Диаш Рубен
|1
|0
|5.
|Жота Диогу
|1
|0
|6.
|Фелиш Жоау
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорватия
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Португалия
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Хорватия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция
Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания
Португалия Последние 20 матчей: +12 =6 -2Португалия 0:1 Франция Португалия 7:0 Андорра Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия
Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия
Последние игры между собой
Хорватия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Португалия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хорватия» – «Португалия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорватия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Португалия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорватия» – «Португалия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.01
|9.80
|1.03
|4.10
|1.23
|3.20
|1.37
|2.20
|1.72
|2.12
|1.77
|1.89
|1.97
|1.66
|2.33
|—
|—
|1.42
|2.90
|1.20
|4.75
|1.15
|5.55
|1.05
|8.80
|1.04
|9.40
|
|13.00
|1.03
|11.50
|1.04
|4.15
|1.24
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.16
|1.77
|—
|—
|1.67
|2.24
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.21
|4.55
|1.16
|5.30
|1.06
|9.80
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.48
|1.23
|3.17
|1.40
|2.60
|1.55
|2.18
|1.75
|1.94
|1.96
|1.68
|2.29
|1.54
|2.63
|1.44
|2.94
|—
|—
|1.16
|5.84
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Хорватия - Португалия
Исход игры
Хорватия
12.3% (19)
Ничья
36.4% (56)
Португалия
51.3% (79)
Тотал 2.5
Больше
56.95% (86)
Меньше
43.05% (65)
Обе команды забьют
Да
88.08% (133)
Нет
11.92% (18)
Популярный счёт
1:2 Португалия
37% (57)
1:1 Ничья
30.5% (47)
2:1 Хорватия
10.4% (16)
0:1 Португалия
8.4% (13)
1:3 Португалия
3.2% (5)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:2 Португалия
1.3% (2)
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