Хорватия
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Стадион: Полюд
Португалия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|2
|0.4
|2.
|Брекало Йосип
|1
|0.2
|3.
|Крамарич Андрей
|1
|0.2
|4.
|Ловрен Деян
|1
|0.2
|5.
|Петкович Бруно
|1
|0.2
|6.
|Перишич Иван
|0
|0
|7.
|Ковачич Матео
|0
|0
|8.
|Ребич Анте
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жота Диогу
|3
|0.6
|2.
|Роналду Криштиану
|2
|0.4
|3.
|Канселу Жоау
|1
|0.2
|4.
|Силва Бернарду
|1
|0.2
|5.
|Фелиш Жоау
|1
|0.2
|6.
|Андре Силва
|1
|0.2
|7.
|Пепе Кеплер
|0
|0
|8.
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|9.
|Геррейро Рафаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ловрен Деян
|2
|0
|2.
|Брозович Марсело
|2
|0
|3.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|4.
|Ковачич Матео
|1
|0
|5.
|Едвай Тин
|1
|0
|6.
|Баришич Борна
|1
|0
|7.
|Влашич Никола
|1
|0
|8.
|Брекало Йосип
|1
|0
|9.
|Уремович Филип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|2.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|3.
|Данилу Перейра
|1
|0
|4.
|Диаш Рубен
|1
|0
|5.
|Жота Диогу
|1
|0
|6.
|Фелиш Жоау
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорватия
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Португалия
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Хорватия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция
Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания
Португалия Последние 20 матчей: +12 =6 -2Португалия 0:1 Франция Португалия 7:0 Андорра Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия
Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия
Последние игры между собой
Хорватия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Португалия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хорватия» – «Португалия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорватия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Португалия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорватия» – «Португалия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хорватия - Португалия
Исход игры
Хорватия
32.6% (15)
Ничья
34.8% (16)
Португалия
32.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
67.44% (29)
Меньше
32.56% (14)
Обе команды забьют
Да
97.67% (42)
Нет
2.33% (1)
Популярный счёт
1:2 Португалия
30.4% (14)
1:1 Ничья
28.3% (13)
2:1 Хорватия
26.1% (12)
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