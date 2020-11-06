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Хорватия
 
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Стадион:
Португалия

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 2 0.4
2. Брекало Йосип 1 0.2
3. Крамарич Андрей 1 0.2
4. Ловрен Деян 1 0.2
5. Петкович Бруно 1 0.2
6. Перишич Иван 0 0
7. Ковачич Матео 0 0
8. Ребич Анте 0 0
Португалия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 3 0.6
2. Роналду Криштиану 2 0.4
3. Канселу Жоау 1 0.2
4. Силва Бернарду 1 0.2
5. Фелиш Жоау 1 0.2
6. Андре Силва 1 0.2
7. Пепе Кеплер 0 0
8. Карвалью Вилльям 0 0
9. Геррейро Рафаэль 0 0

Карточки

Хорватия
# Игрок      
1. Ловрен Деян 2 0
2. Брозович Марсело 2 0
3. Чалета-Цар Дуе 2 0
4. Ковачич Матео 1 0
5. Едвай Тин 1 0
6. Баришич Борна 1 0
7. Влашич Никола 1 0
8. Брекало Йосип 1 0
9. Уремович Филип 1 0
Португалия
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 1 0
2. Геррейро Рафаэль 1 0
3. Данилу Перейра 1 0
4. Диаш Рубен 1 0
5. Жота Диогу 1 0
6. Фелиш Жоау 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорватия 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Португалия 0 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Хорватия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция
Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания
Португалия Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Португалия 0:1 Франция Португалия 7:0 Андорра Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия
Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия

Последние игры между собой

Хорватия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Португалия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Португалия 4:1 Хорватия Лига наций УЕФА Португалия 1:1 Хорватия Товарищеские матчи Хорватия 0:1 Португалия ЕВРО 2016 Хорватия 0:1 Португалия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Португалия Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
3. Швеция Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
4. Хорватия Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Хорватия 32.6% (15)
    X 34.8% (16)
    Португалия 32.6% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Португалия
    3.10
    3.45
    2.52
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.45 2.37
    Бонус: 5 000 ₽ 2.78 3.42 2.52

    Самый высокий коэффициент на матч «Хорватия» – «Португалия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорватия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Португалия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорватия» – «Португалия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.50 1.03 7.80 1.06 3.35 1.32 2.65 1.52 2.12 1.77 1.85 2.02 1.44 2.80 1.31 3.50 1.13 6.00 1.09 6.50 1.02 11.50
    10.50 1.05 8.70 1.07 3.38 1.33 2.60 1.51 1.88 2.02 1.46 2.76 1.32 3.45 1.13 6.10 1.11 6.95 1.03 13.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.84 1.97 1.39 3.00 1.11 6.50
    2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.45 1.66 2.14 1.27 3.60
    3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 2.03
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.32
    Где смотреть матч Хорватия - Португалия онлайн

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    Прогнозы на матч Хорватия - Португалия

    Исход игры
    Хорватия
    32.6% (15)
    Ничья
    34.8% (16)
    Португалия
    32.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.44% (29)
    Меньше
    32.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    97.67% (42)
    Нет
    2.33% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Португалия
    30.4% (14)
    1:1 Ничья
    28.3% (13)
    2:1 Хорватия
    26.1% (12)
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