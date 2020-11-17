Черногория
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Под Горицом
Кипр
22
Симич
Марко
23
Марусич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Симич МаркоЗащитник
-
23 Марусич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарук Хаджибегич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Янну ТомасЗащитник
-
13 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Лойзу ЛойзосНападающий
-
Главный тренер: Валем Йохан
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|3
|0.6
|2.
|Иванович Игор
|2
|0.4
|3.
|Бечирай Фатос
|1 (1)
|0.2
|4.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|5.
|Распопович Момчило
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастанос Григорис
|2 (1)
|0.4
|2.
|Marios Ilia
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иванович Игор
|2
|1
|2.
|Болевич Александар
|3
|0
|3.
|Симич Марко
|1
|1
|4.
|Савич Стефан
|2
|0
|5.
|Бакич Марко
|2
|0
|6.
|Распопович Момчило
|2
|0
|7.
|Янкович Марко
|0
|1
|8.
|Вукчевич Никола
|1
|0
|9.
|Шчекич Александар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Антониу Минас
|2
|0
|2.
|Элиа Мариос
|1
|0
|3.
|Сиелис Валентинос
|1
|0
|4.
|Сотириу Пиерос
|1
|0
|5.
|Артиматас Костакис
|1
|0
|6.
|Лайфис Константинос
|1
|0
|7.
|Иоанну Николас
|1
|0
|8.
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|9.
|Кусулос Янис
|1
|0
|10.
|Питтас Яннис
|1
|0
|11.
|Янну Томас
|1
|0
|12.
|Кастанос Григорис
|1
|0
|13.
|Каро Андреас
|1
|0
|14.
|Marios Ilia
|1
|0
|15.
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Черногория
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Кипр
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Черногория Последние 20 матчей: +6 =6 -8Азербайджан 0:0 Черногория Черногория 0:0 Казахстан Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан
Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория
Кипр Последние 20 матчей: +4 =4 -12Кипр 2:1 Люксембург Греция 2:1 Кипр Азербайджан 0:0 Кипр Люксембург 2:0 Кипр
Последние игры между собой
Черногория: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Кипр: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|Люксембург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|3.
|Азербайджан
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|4.
|Кипр
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Черногория» – «Кипр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Черногория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кипр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Черногория» – «Кипр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.90
|1.04
|6.60
|1.09
|2.90
|1.38
|—
|—
|2.25
|1.65
|1.88
|1.93
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.32
|3.20
|1.23
|3.95
|1.08
|7.00
|1.05
|7.70
|1.01
|14.00
|
|8.70
|1.07
|7.10
|1.10
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.21
|1.68
|—
|—
|1.70
|2.27
|—
|—
|1.33
|3.38
|1.24
|4.15
|1.09
|7.80
|1.07
|8.70
|1.01
|17.25
|
|—
|—
|—
|—
|2.98
|1.42
|2.60
|1.54
|2.20
|1.72
|1.85
|2.05
|1.64
|2.36
|1.48
|2.80
|—
|—
|1.23
|4.48
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Черногория 0:0 Кипр
Исход игры
Черногория
88.5% (138)
Ничья
9.6% (15)
Кипр
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.76% (44)
Меньше
71.24% (109)
Обе команды забьют
Да
35.29% (54)
Нет
64.71% (99)
Популярный счёт
1:0 Черногория
34.6% (54)
2:0 Черногория
25% (39)
2:1 Черногория
22.4% (35)
1:1 Ничья
8.3% (13)
3:1 Черногория
3.2% (5)
3:0 Черногория
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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