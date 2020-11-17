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Черногория
4:0
Конец матча

Стадион:
Кипр
0'
1:0
14' Гол
Йоветич Стеван
14' Желтая карточка
Йоветич Стеван
2:0
25' Гол
Болевич Александар
3:0
28' Гол
Болевич Александар
35' Желтая карточка
Кастанос Григорис
48' Желтая карточка
Бакич Марко
4:0
60' Гол
Мугоша Стефан
64' Желтая карточка
Кусулос Янис
68' Желтая карточка
Вуячич Игор
90'+4
12
Миятович
Милан
4
Вукчевич
Марко
5
Вуячич
Игор
22
Симич
Марко
23
Марусич
Адам
21
Болевич
Александар
8
Бакич
Марко
19
Шчекич
Александар
17
Хакшабанович
Сеад
9
Мугоша
Стефан
10
Йоветич
Стеван
1
Деметриу
Деметрис
6
Кириаку
Харис
19
Лайфис
Константинос
3
Сиелис
Валентинос
16
Янну
Томас
13
Кусулос
Янис
18
Артиматас
Костакис
20
Кастанос
Григорис
23
Питтас
Яннис
14
Какулис
Андроникос
4
Иоанну
Николас
Черногория
4-4-2
Кипр
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 4 0.67
2. Иванович Игор 2 0.33
3. Болевич Александар 2 0.33
4. Мугоша Стефан 1 0.17
5. Бечирай Фатос 1 (1) 0.17
6. Хакшабанович Сеад 0 0
7. Вукчевич Марко 0 0
8. Распопович Момчило 0 0
Кипр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастанос Григорис 2 (1) 0.33
2. Marios Ilia 0 0

Карточки

Черногория
# Игрок      
1. Иванович Игор 2 1
2. Бакич Марко 3 0
3. Болевич Александар 3 0
4. Симич Марко 1 1
5. Савич Стефан 2 0
6. Распопович Момчило 2 0
7. Янкович Марко 0 1
8. Йоветич Стеван 1 0
9. Вукчевич Никола 1 0
10. Вуячич Игор 1 0
11. Шчекич Александар 1 0
Кипр
# Игрок      
1. Кусулос Янис 2 0
2. Кастанос Григорис 2 0
3. Антониу Минас 2 0
4. Элиа Мариос 1 0
5. Сиелис Валентинос 1 0
6. Сотириу Пиерос 1 0
7. Артиматас Костакис 1 0
8. Лайфис Константинос 1 0
9. Иоанну Николас 1 0
10. Кириаку Хараламбос 1 0
11. Питтас Яннис 1 0
12. Янну Томас 1 0
13. Каро Андреас 1 0
14. Marios Ilia 1 0
15. Лойзу Лойзос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Черногория 20% (2) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 10% (1)
 Кипр 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Черногория Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Азербайджан 0:0 Черногория Черногория 0:0 Казахстан Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан
Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория
Кипр Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Кипр 2:1 Люксембург Греция 2:1 Кипр Азербайджан 0:0 Кипр Люксембург 2:0 Кипр
Кипр 1:2 Чехия Кипр 0:1 Азербайджан Кипр 0:2 Черногория Бельгия 6:1 Кипр Кипр 1:2 Шотландия Кипр 0:5 РОССИЯ Казахстан 1:2 Кипр Сан-Марино 0:4 Кипр Кипр 1:1 Казахстан РОССИЯ 1:0 Кипр Шотландия 2:1 Кипр Кипр 0:2 Бельгия Кипр 5:0 Сан-Марино Кипр 0:2 Норвегия Кипр 1:1 Болгария Словения 1:1 Кипр

Последние игры между собой

Черногория: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Кипр: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Кипр 0:2 Черногория Лига наций УЕФА Кипр 0:0 Черногория Товарищеские матчи Черногория 1:1 Кипр Чемпионат Мира Кипр 2:2 Черногория Чемпионат Мира

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория Заявка 6 4 1 1 10 - 2 13
2. Люксембург Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
3. Азербайджан Заявка 6 1 3 2 2 - 4 6
4. Кипр Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Черногория 88.5% (138)
X 9.6% (15)
Кипр 1.9% (3)
Все прогнозы
1.64 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.15 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.75 5.20
  1.31 5.11 11.55

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
5.90 1.12 6.60 1.09 2.40 1.57 2.25 1.65 1.88 1.93 1.45 2.70 1.32 3.20 3.05 1.37 1.08 7.00 1.65 2.22 1.01 14.00 1.08 7.77 1.01 15.00 1.01 15.00
8.70 1.07 7.10 1.10 2.96 1.41 2.21 1.68 1.70 2.27 1.33 3.38 1.24 4.15 1.09 7.80 1.07 8.70 1.01 17.25
7.12 1.11 2.60 1.54 2.20 1.72 3.10 1.40 2.39 1.62 2.08 1.81 1.76 2.14 1.56 2.53 4.15 1.25 3.49 1.32 2.83 1.46 2.06 1.82 1.49 2.72 1.28 3.83 1.75 2.16 1.48 2.77 1.34 3.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
2.10 1.72 1.72 2.12 1.19 4.60 1.07 6.90 1.02 13.00 1.38 3.00 1.03 12.00
2.68 1.47 1.74 2.09 1.34 3.26 1.09 7.30 1.07 8.70
2.67 1.52 2.19 1.75 1.68 2.28 1.44 2.94 1.98 1.90 1.62 2.37 1.28 3.87 1.29 3.71 1.16 5.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Черногория 4:0 Кипр онлайн

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Прогнозы на матч Черногория 4:0 Кипр

Исход игры
Черногория
88.5% (138)
Ничья
9.6% (15)
Кипр
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.76% (44)
Меньше
71.24% (109)
Обе команды забьют
Да
35.29% (54)
Нет
64.71% (99)
Популярный счёт
1:0 Черногория
34.6% (54)
2:0 Черногория
25% (39)
2:1 Черногория
22.4% (35)
1:1 Ничья
8.3% (13)
3:1 Черногория
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:0 Черногория
1.3% (2)
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