Армения
Позже
Стадион: Джи Эс Пи
Северная Македония
17
Удо
Соломон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Удо СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ишханян АйкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 ВбеймарПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барсегян Тигран
|1 (1)
|0.2
|2.
|Карапетян Александр
|1
|0.2
|3.
|Казарян Геворг
|1
|0.2
|4.
|Байрамян Хорен
|1
|0.2
|5.
|Оганесян Камо
|1
|0.2
|6.
|Адамян Саркис
|1
|0.2
|7.
|Вбеймар
|1
|0.2
|8.
|Мхитарян Генрих
|1 (1)
|0.2
|9.
|Корян Аршак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|2
|0.29
|2.
|Алиоски Эгзиян
|2 (2)
|0.29
|3.
|Ристовски Стефан
|1
|0.14
|4.
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.14
|5.
|Тричковски Иван
|1
|0.14
|6.
|Велкоски Дарко
|1
|0.14
|7.
|Зайков Джоко
|1
|0.14
|8.
|Стояновски Влатко
|1
|0.14
|9.
|Спировски Стефан
|0
|0
|10.
|Барди Энис
|0
|0
|11.
|Элмас Элиф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амбарцумян Оганес
|2
|0
|2.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|3.
|Вбеймар
|2
|0
|4.
|Юрченко Давид
|1
|0
|5.
|Григорян Артак
|1
|0
|6.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|7.
|Оганесян Камо
|1
|0
|8.
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муслиу Визар
|2
|1
|2.
|Николов Бобан
|3
|0
|3.
|Алиоски Эгзиян
|3
|0
|4.
|Димитриевски Столе
|1
|1
|5.
|Спировски Стефан
|2
|0
|6.
|Ристовски Стефан
|2
|0
|7.
|Несторовски Илья
|2
|0
|8.
|Барди Энис
|2
|0
|9.
|Адеми Ариян
|1
|0
|10.
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0
|11.
|Стояновски Влатко
|1
|0
|12.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|13.
|Элмас Элиф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Армения
|25% (2)
|0
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Северная Македония
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Армения Последние 20 матчей: +7 =4 -9Грузия 1:2 Армения Эстония 1:1 Армения Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония
Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения
Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =5 -5Северная Македония 2:1 Эстония Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония
Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония
Последние игры между собой
Армения: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Северная Македония: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Армения» – «Северная Македония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Армения» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Северная Македония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Армения» – «Северная Македония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|10.00
|1.03
|7.40
|1.07
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.46
|1.55
|2.01
|1.80
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.39
|2.85
|1.27
|3.55
|1.11
|6.10
|1.09
|6.80
|1.02
|12.50
|
|8.50
|1.03
|7.40
|1.06
|3.14
|1.34
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.27
|3.62
|1.09
|6.25
|1.06
|6.80
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.35
|2.93
|1.44
|2.51
|1.57
|2.05
|1.85
|1.79
|2.10
|1.61
|2.43
|—
|—
|1.30
|3.74
|—
|—
|1.10
|7.81
|—
|—
Прогнозы на матч Армения - Северная Македония
Исход игры
Армения
35.3% (54)
Ничья
52.3% (80)
Северная Македония
12.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
30.46% (46)
Меньше
69.54% (105)
Обе команды забьют
Да
78.15% (118)
Нет
21.85% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.7% (73)
2:1 Армения
19% (29)
1:0 Армения
13.7% (21)
1:2 Северная Македония
7.2% (11)
0:1 Северная Македония
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:2 Северная Македония
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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