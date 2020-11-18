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Армения
 
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Стадион:
Северная Македония
1
Юрченко
Давид
19
Амбарцумян
Оганес
3
Ароян
Вараздат
4
Восканян
Тарон
13
Оганесян
Камо
5
Григорян
Артак
17
Удо
Соломон
11
Барсегян
Тигран
8
Корян
Аршак
9
Акопян
Акоп
20
Карапетян
Александр
22
Шишковски
Дамьян
15
Зайков
Джоко
6
Муслиу
Визар
14
Велкоски
Дарко
2
Бейтулаи
Эгзон
11
Костадинов
Тихомир
3
Тотре
Эннур
13
Ристовски
Стефан
9
Трайковски
Александар
18
Стояновски
Влатко
7
Тричковски
Иван
Армения
4-2-3-1
Северная Македония
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барсегян Тигран 1 (1) 0.2
2. Карапетян Александр 1 0.2
3. Казарян Геворг 1 0.2
4. Байрамян Хорен 1 0.2
5. Оганесян Камо 1 0.2
6. Адамян Саркис 1 0.2
7. Вбеймар 1 0.2
8. Мхитарян Генрих 1 (1) 0.2
9. Корян Аршак 0 0
Северная Македония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 2 0.29
2. Алиоски Эгзиян 2 (2) 0.29
3. Ристовски Стефан 1 0.14
4. Несторовски Илья 1 (1) 0.14
5. Тричковски Иван 1 0.14
6. Велкоски Дарко 1 0.14
7. Зайков Джоко 1 0.14
8. Стояновски Влатко 1 0.14
9. Спировски Стефан 0 0
10. Барди Энис 0 0
11. Элмас Элиф 0 0

Карточки

Армения
# Игрок      
1. Амбарцумян Оганес 2 0
2. Ароян Вараздат 2 0
3. Вбеймар 2 0
4. Юрченко Давид 1 0
5. Григорян Артак 1 0
6. Байрамян Хорен 1 0
7. Оганесян Камо 1 0
8. Бабаян Эдгар 1 0
Северная Македония
# Игрок      
1. Муслиу Визар 2 1
2. Николов Бобан 3 0
3. Алиоски Эгзиян 3 0
4. Димитриевски Столе 1 1
5. Спировски Стефан 2 0
6. Ристовски Стефан 2 0
7. Несторовски Илья 2 0
8. Барди Энис 2 0
9. Адеми Ариян 1 0
10. Бейтулаи Эгзон 1 0
11. Стояновски Влатко 1 0
12. Костадинов Тихомир 1 0
13. Элмас Элиф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Армения 25% (2) 0 25% (2) 0 12.5% (1) 37.5% (3)
 Северная Македония 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Армения Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Грузия 1:2 Армения Эстония 1:1 Армения Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония
Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения
Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Северная Македония 2:1 Эстония Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония
Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония

Последние игры между собой

Армения: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Северная Македония: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Северная Македония 2:1 Армения Лига наций УЕФА Армения 4:0 Северная Македония Лига наций УЕФА Северная Македония 2:0 Армения Лига наций УЕФА Армения 4:1 Северная Македония ЕВРО 2012
Северная Македония 2:2 Армения ЕВРО 2012

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Северная Македония Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
2. Армения Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
3. Грузия Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
4. Эстония Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
  • Первый тайм
  • 3'
    Начало осторожное, к быстрому голу ни одна из команд не стремится.
  • 2'
    Расклад сегодня простой, Северная Македония поднимется лигой выше, если не проиграет Армении. Армения же поднимется лигой выше, если победит Северную Македонию.
  • 1'
    Армения проводит матч в комплекте формы красного цвета, в белой футболисты Северной Македонии. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался в Никосии! Первыми с центра поля встречу начали игроки сборной Армении.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 6-го тура Лиги наций между сборными Армении и Северной Македонии в группе 2 лиги С. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
    • Прогнозы 153
    Армения 35.3% (54)
    X 52.3% (80)
    Северная Македония 12.4% (19)
    Все прогнозы
    1.92 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Северная Македония
    3.33
    3.38
    2.40
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.25 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.35 2.28
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.38 2.31
  3.33 3.37 2.32

Самый высокий коэффициент на матч «Армения» – «Северная Македония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Армения» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Северная Македония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Армения» – «Северная Македония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.00 1.03 7.40 1.07 3.15 1.33 2.46 1.55 2.01 1.80 1.77 2.05 1.39 2.85 1.27 3.55 1.11 6.10 1.09 6.80 1.02 12.50
8.50 1.03 7.40 1.06 3.14 1.34 2.43 1.56 1.80 2.12 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.25 1.06 6.80
3.32 1.35 2.93 1.44 2.51 1.57 2.05 1.85 1.79 2.10 1.61 2.43 1.30 3.74 1.10 7.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.78 2.04 1.38 2.90 1.11 6.50
2.83 1.43 1.85 1.95 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90
2.84 1.47 2.33 1.65 1.82 2.09 1.51 2.67 1.38 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Армения - Северная Македония онлайн

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Прогнозы на матч Армения - Северная Македония

Исход игры
Армения
35.3% (54)
Ничья
52.3% (80)
Северная Македония
12.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
30.46% (46)
Меньше
69.54% (105)
Обе команды забьют
Да
78.15% (118)
Нет
21.85% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.7% (73)
2:1 Армения
19% (29)
1:0 Армения
13.7% (21)
1:2 Северная Македония
7.2% (11)
0:1 Северная Македония
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:2 Северная Македония
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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