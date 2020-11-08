Армения
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Стадион: Джи Эс Пи
Северная Македония
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барсегян Тигран
|1 (1)
|0.2
|2.
|Карапетян Александр
|1
|0.2
|3.
|Казарян Геворг
|1
|0.2
|4.
|Байрамян Хорен
|1
|0.2
|5.
|Оганесян Камо
|1
|0.2
|6.
|Адамян Саркис
|1
|0.2
|7.
|Вбеймар
|1
|0.2
|8.
|Мхитарян Генрих
|1 (1)
|0.2
|9.
|Корян Аршак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|2
|0.29
|2.
|Алиоски Эгзиян
|2 (2)
|0.29
|3.
|Ристовски Стефан
|1
|0.14
|4.
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.14
|5.
|Тричковски Иван
|1
|0.14
|6.
|Велкоски Дарко
|1
|0.14
|7.
|Зайков Джоко
|1
|0.14
|8.
|Стояновски Влатко
|1
|0.14
|9.
|Спировски Стефан
|0
|0
|10.
|Барди Энис
|0
|0
|11.
|Элмас Элиф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амбарцумян Оганес
|2
|0
|2.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|3.
|Вбеймар
|2
|0
|4.
|Юрченко Давид
|1
|0
|5.
|Григорян Артак
|1
|0
|6.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|7.
|Оганесян Камо
|1
|0
|8.
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муслиу Визар
|2
|1
|2.
|Николов Бобан
|3
|0
|3.
|Алиоски Эгзиян
|3
|0
|4.
|Димитриевски Столе
|1
|1
|5.
|Спировски Стефан
|2
|0
|6.
|Ристовски Стефан
|2
|0
|7.
|Несторовски Илья
|2
|0
|8.
|Барди Энис
|2
|0
|9.
|Адеми Ариян
|1
|0
|10.
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0
|11.
|Стояновски Влатко
|1
|0
|12.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|13.
|Элмас Элиф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Армения
|25% (2)
|0
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Северная Македония
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Армения Последние 20 матчей: +7 =4 -9Грузия 1:2 Армения Эстония 1:1 Армения Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония
Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения
Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =5 -5Северная Македония 2:1 Эстония Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония
Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония
Последние игры между собой
Армения: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Северная Македония: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Прогнозы на матч Армения - Северная Македония
Исход игры
Армения
39.2% (20)
Ничья
43.1% (22)
Северная Македония
17.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (14)
Меньше
71.43% (35)
Обе команды забьют
Да
71.43% (35)
Нет
28.57% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (21)
1:0 Армения
19.6% (10)
2:1 Армения
17.6% (9)
1:2 Северная Македония
9.8% (5)
0:1 Северная Македония
5.9% (3)
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