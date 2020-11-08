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Армения
 
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Стадион:
Северная Македония

Бомбардиры внутри турнира

Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барсегян Тигран 1 (1) 0.2
2. Карапетян Александр 1 0.2
3. Казарян Геворг 1 0.2
4. Байрамян Хорен 1 0.2
5. Оганесян Камо 1 0.2
6. Адамян Саркис 1 0.2
7. Вбеймар 1 0.2
8. Мхитарян Генрих 1 (1) 0.2
9. Корян Аршак 0 0
Северная Македония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 2 0.29
2. Алиоски Эгзиян 2 (2) 0.29
3. Ристовски Стефан 1 0.14
4. Несторовски Илья 1 (1) 0.14
5. Тричковски Иван 1 0.14
6. Велкоски Дарко 1 0.14
7. Зайков Джоко 1 0.14
8. Стояновски Влатко 1 0.14
9. Спировски Стефан 0 0
10. Барди Энис 0 0
11. Элмас Элиф 0 0

Карточки

Армения
# Игрок      
1. Амбарцумян Оганес 2 0
2. Ароян Вараздат 2 0
3. Вбеймар 2 0
4. Юрченко Давид 1 0
5. Григорян Артак 1 0
6. Байрамян Хорен 1 0
7. Оганесян Камо 1 0
8. Бабаян Эдгар 1 0
Северная Македония
# Игрок      
1. Муслиу Визар 2 1
2. Николов Бобан 3 0
3. Алиоски Эгзиян 3 0
4. Димитриевски Столе 1 1
5. Спировски Стефан 2 0
6. Ристовски Стефан 2 0
7. Несторовски Илья 2 0
8. Барди Энис 2 0
9. Адеми Ариян 1 0
10. Бейтулаи Эгзон 1 0
11. Стояновски Влатко 1 0
12. Костадинов Тихомир 1 0
13. Элмас Элиф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Армения 25% (2) 0 25% (2) 0 12.5% (1) 37.5% (3)
 Северная Македония 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Армения Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Грузия 1:2 Армения Эстония 1:1 Армения Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония
Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения
Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Северная Македония 2:1 Эстония Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония
Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония

Последние игры между собой

Армения: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Северная Македония: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Северная Македония 2:1 Армения Лига наций УЕФА Армения 4:0 Северная Македония Лига наций УЕФА Северная Македония 2:0 Армения Лига наций УЕФА Армения 4:1 Северная Македония ЕВРО 2012
Северная Македония 2:2 Армения ЕВРО 2012

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Северная Македония Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
2. Армения Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
3. Грузия Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
4. Эстония Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Северная Македония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2020, осталось 2 дня 17 часов 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Армения 39.2% (20)
    X 43.1% (22)
    Северная Македония 17.6% (9)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Армения - Северная Македония онлайн

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    Прогнозы на матч Армения - Северная Македония

    Исход игры
    Армения
    39.2% (20)
    Ничья
    43.1% (22)
    Северная Македония
    17.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (14)
    Меньше
    71.43% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (35)
    Нет
    28.57% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.2% (21)
    1:0 Армения
    19.6% (10)
    2:1 Армения
    17.6% (9)
    1:2 Северная Македония
    9.8% (5)
    0:1 Северная Македония
    5.9% (3)
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