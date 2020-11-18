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Греция
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Словения
0'
6' Желтая карточка
Бохар Дамьян
21'
1
Влаходимос
Одиссей
7
Харис
Мавриас
17
Хацидиакос
Пантелис
3
Цавелас
Георгиос
22
Цимикас
Костас
8
Зека
Карлос
21
Курбелис
Димитрис
18
Лимниос
Димитрис
11
Бакасетас
Тасос
10
Фортунис
Костас
9
Якумакис
Георгиос
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
4
Блажич
Миха
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
8
Ловрич
Санди
6
Бийол
Яка
14
Куртич
Ясмин
15
Бохар
Дамьян
7
Иличич
Йосип
18
Вучкич
Харис
Греция
4-2-3-1
Словения
4-4-2

Ход матча

6'
 
Бохар Дамьян

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Греция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакасетас Тасос 2 (1) 0.33
2. Фортунис Костас 1 0.17
3. Манталос Петрос 1 0.17
4. Сиовас Димитрис 1 0.17
5. Лимниос Димитрис 1 0.17
6. Яннулис Димитрис 0 0
Словения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вучкич Харис 4 (2) 0.67
2. Бохар Дамьян 1 0.17
3. Ловрич Санди 1 0.17
4. Куртич Ясмин 1 0.17
5. Иличич Йосип 1 (1) 0.17
6. Стоянович Петар 0 0

Карточки

Греция
# Игрок      
1. Курбелис Димитрис 2 0
2. Фортунис Костас 1 0
3. Бухалакис Андреас 1 0
4. Харис Мавриас 1 0
5. Бакакис Михалис 1 0
6. Кулурис Эфтимос 1 0
7. Рота Лазарос 1 0
Словения
# Игрок      
1. Стоянович Петар 2 0
2. Бийол Яка 2 0
3. Мевля Миха 1 0
4. Бохар Дамьян 1 0
5. Блажич Миха 1 0
6. Коутер Нино 1 0
7. Зайц Миха 1 0
8. Ловрич Санди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Греция 16.67% (1) 0 50% (3) 33.33% (2) 0 0
 Словения 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Греция Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Молдова 0:2 Греция Греция 2:1 Кипр Греция 0:0 Косово Греция 2:0 Молдова
Австрия 2:1 Греция Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия
Словения Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Словения 2:1 Косово Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения
Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр

Последние игры между собой

Греция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Словения: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Словения 0:0 Греция Лига наций УЕФА Греция 1:1 Словения Международные матчи

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения 0:0 Заявка 6 4 2 0 8 - 1 14
2. Греция 0:0 Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
3. Косово 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
4. Молдова 0:0 Заявка 6 0 2 4 1 - 10 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Греция 72.8% (115)
X 22.2% (35)
Словения 5.1% (8)
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Греция
Ничья
Словения
2.05
3.12
4.94
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.05 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.05 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.02 4.35
  2.08 3.26 4.16

Самый высокий коэффициент на матч «Греция» – «Словения» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Греция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Словения» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Греция» – «Словения», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.20 1.11 5.50 1.15 2.45 1.47 2.23 1.66 1.95 1.85 1.69 2.17 1.48 2.63 1.22 4.00 1.16 4.80 1.03 8.70 1.03 9.40 1.01 17.00
6.70 1.07 5.50 1.12 2.57 1.48 1.94 1.86 1.57 2.56 1.25 3.95 1.17 4.80 1.04 8.90 1.02 9.50
7.99 1.10 2.94 1.43 2.57 1.55 2.18 1.74 1.84 2.06 1.64 2.36 1.47 2.81 1.22 4.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.58 2.39 1.20 4.44 1.04 8.20 1.03 12.00
2.48 1.54 1.61 2.32 1.28 3.68 1.07 8.90 1.05 10.00
2.57 1.55 2.11 1.80 1.64 2.36 1.42 3.02 1.34 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.70 1.44 2.75 1.13 4.90
3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.15 5.95 1.10 6.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.64
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
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Прогнозы на матч Греция 0:0 Словения

Исход игры
Греция
72.8% (115)
Ничья
22.2% (35)
Словения
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
25.81% (40)
Меньше
74.19% (115)
Обе команды забьют
Да
45.16% (70)
Нет
54.84% (85)
Популярный счёт
1:0 Греция
43% (68)
2:1 Греция
20.9% (33)
1:1 Ничья
19% (30)
2:0 Греция
7.6% (12)
1:2 Словения
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Словения
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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