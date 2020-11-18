Греция
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Словения
6' Желтая карточкаБохар Дамьян
1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
14
Куртич
Ясмин
15
Бохар
Дамьян
18
Вучкич
Харис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
15 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
-
18 Вучкич ХарисНападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Зайц МихаНападающий
- Нападающий
-
11 Матавж ТимНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
Ход матча
6'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакасетас Тасос
|2 (1)
|0.33
|2.
|Фортунис Костас
|1
|0.17
|3.
|Манталос Петрос
|1
|0.17
|4.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.17
|5.
|Лимниос Димитрис
|1
|0.17
|6.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вучкич Харис
|4 (2)
|0.67
|2.
|Бохар Дамьян
|1
|0.17
|3.
|Ловрич Санди
|1
|0.17
|4.
|Куртич Ясмин
|1
|0.17
|5.
|Иличич Йосип
|1 (1)
|0.17
|6.
|Стоянович Петар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|2.
|Фортунис Костас
|1
|0
|3.
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|4.
|Харис Мавриас
|1
|0
|5.
|Бакакис Михалис
|1
|0
|6.
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|7.
|Рота Лазарос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стоянович Петар
|2
|0
|2.
|Бийол Яка
|2
|0
|3.
|Мевля Миха
|1
|0
|4.
|Бохар Дамьян
|1
|0
|5.
|Блажич Миха
|1
|0
|6.
|Коутер Нино
|1
|0
|7.
|Зайц Миха
|1
|0
|8.
|Ловрич Санди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Греция
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|33.33% (2)
|0
|0
|Словения
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Греция Последние 20 матчей: +9 =4 -7Молдова 0:2 Греция Греция 2:1 Кипр Греция 0:0 Косово Греция 2:0 Молдова
Австрия 2:1 Греция Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия
Словения Последние 20 матчей: +9 =7 -4Словения 2:1 Косово Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения
Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр
Последние игры между собой
Греция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Словения: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Греция» – «Словения» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Греция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Словения» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Греция» – «Словения», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.20
|1.11
|5.50
|1.15
|2.45
|1.47
|2.23
|1.66
|1.95
|1.85
|1.69
|2.17
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.16
|4.80
|1.03
|8.70
|1.03
|9.40
|1.01
|17.00
|
|6.70
|1.07
|5.50
|1.12
|2.57
|1.48
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.57
|2.56
|—
|—
|1.25
|3.95
|1.17
|4.80
|1.04
|8.90
|1.02
|9.50
|—
|—
|
|7.99
|1.10
|—
|—
|2.94
|1.43
|2.57
|1.55
|2.18
|1.74
|1.84
|2.06
|1.64
|2.36
|1.47
|2.81
|—
|—
|1.22
|4.53
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Греция 0:0 Словения
Исход игры
Греция
72.8% (115)
Ничья
22.2% (35)
Словения
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
25.81% (40)
Меньше
74.19% (115)
Обе команды забьют
Да
45.16% (70)
Нет
54.84% (85)
Популярный счёт
1:0 Греция
43% (68)
2:1 Греция
20.9% (33)
1:1 Ничья
19% (30)
2:0 Греция
7.6% (12)
1:2 Словения
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Словения
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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