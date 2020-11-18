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  2. Матчи
Греция
0:0
Конец матча

Стадион:
Словения
0'
6' Желтая карточка
Бохар Дамьян
21' Желтая карточка
Куртич Ясмин
56' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
56' Желтая карточка
Иличич Йосип
81' Желтая карточка
Ветрих Амедей
85' Желтая карточка
Бакасетас Тасос
88' Желтая карточка
Балковец Юре
90' Красная карточка
Хацидиакос Пантелис
90' Желтая карточка
Кирьякопулос Георгиос
90'+6
1
Влаходимос
Одиссей
7
Харис
Мавриас
17
Хацидиакос
Пантелис
3
Цавелас
Георгиос
22
Цимикас
Костас
8
Зека
Карлос
21
Курбелис
Димитрис
18
Лимниос
Димитрис
11
Бакасетас
Тасос
10
Фортунис
Костас
9
Якумакис
Георгиос
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
4
Блажич
Миха
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
8
Ловрич
Санди
6
Бийол
Яка
14
Куртич
Ясмин
15
Бохар
Дамьян
7
Иличич
Йосип
18
Вучкич
Харис
Греция
4-2-3-1
Словения
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Греция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакасетас Тасос 2 (1) 0.33
2. Фортунис Костас 1 0.17
3. Манталос Петрос 1 0.17
4. Сиовас Димитрис 1 0.17
5. Лимниос Димитрис 1 0.17
6. Яннулис Димитрис 0 0
Словения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вучкич Харис 4 (2) 0.67
2. Бохар Дамьян 1 0.17
3. Ловрич Санди 1 0.17
4. Куртич Ясмин 1 0.17
5. Иличич Йосип 1 (1) 0.17
6. Стоянович Петар 0 0

Карточки

Греция
# Игрок      
1. Курбелис Димитрис 2 0
2. Хацидиакос Пантелис 0 1
3. Цавелас Георгиос 1 0
4. Фортунис Костас 1 0
5. Бухалакис Андреас 1 0
6. Харис Мавриас 1 0
7. Бакасетас Тасос 1 0
8. Бакакис Михалис 1 0
9. Кулурис Эфтимос 1 0
10. Кирьякопулос Георгиос 1 0
11. Рота Лазарос 1 0
Словения
# Игрок      
1. Стоянович Петар 2 0
2. Бийол Яка 2 0
3. Иличич Йосип 1 0
4. Ветрих Амедей 1 0
5. Мевля Миха 1 0
6. Куртич Ясмин 1 0
7. Бохар Дамьян 1 0
8. Блажич Миха 1 0
9. Коутер Нино 1 0
10. Зайц Миха 1 0
11. Балковец Юре 1 0
12. Ловрич Санди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Греция 16.67% (1) 0 50% (3) 33.33% (2) 0 0
 Словения 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Греция Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Молдова 0:2 Греция Греция 2:1 Кипр Греция 0:0 Косово Греция 2:0 Молдова
Австрия 2:1 Греция Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия
Словения Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Словения 2:1 Косово Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения
Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр

Последние игры между собой

Греция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Словения: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Словения 0:0 Греция Лига наций УЕФА Греция 1:1 Словения Международные матчи

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 6 4 2 0 8 - 1 14
2. Греция Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
3. Косово Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
4. Молдова Заявка 6 0 1 5 1 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Куртич Ясмин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Греция 72.8% (115)
X 22.2% (35)
Словения 5.1% (8)
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.70 1.16 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 1.03 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.02 4.35
  4.38 1.44 8.20

Самый высокий коэффициент на матч «Греция» – «Словения» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Греция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Словения» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Греция» – «Словения», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.03 12.00 5.50 1.15 1.11 6.50 2.23 1.66 1.95 1.85 1.69 2.17 1.08 7.77 1.22 4.00 1.02 13.00 1.03 8.70 1.03 9.40 1.01 17.00
6.70 1.07 5.50 1.12 2.57 1.48 1.94 1.86 1.57 2.56 1.25 3.95 1.17 4.80 1.04 8.90 1.02 9.50
1.51 2.66 1.29 3.72 1.58 2.47 1.39 3.14 1.28 3.80 1.36 3.25 1.71 2.21 1.53 2.59 1.14 6.29 1.47 2.81 1.22 4.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 3.00 1.58 2.39 1.03 12.00 1.04 8.20 1.03 12.00
2.48 1.54 1.61 2.32 1.28 3.68 1.07 8.90 1.05 10.00
1.25 4.10 1.13 6.40 1.25 4.11 1.42 3.02 1.34 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.70 1.44 2.75 1.13 4.90
3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.15 5.95 1.10 6.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Где смотреть матч Греция 0:0 Словения онлайн

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Прогнозы на матч Греция 0:0 Словения

Исход игры
Греция
72.8% (115)
Ничья
22.2% (35)
Словения
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
25.81% (40)
Меньше
74.19% (115)
Обе команды забьют
Да
45.16% (70)
Нет
54.84% (85)
Популярный счёт
1:0 Греция
43% (68)
2:1 Греция
20.9% (33)
1:1 Ничья
19% (30)
2:0 Греция
7.6% (12)
1:2 Словения
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Словения
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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