Греция
0:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Словения
6' Желтая карточкаБохар Дамьян
21' Желтая карточкаКуртич Ясмин
56' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
56' Желтая карточкаИличич Йосип
81' Желтая карточкаВетрих Амедей
85' Желтая карточкаБакасетас Тасос
88' Желтая карточкаБалковец Юре
90' Красная карточкаХацидиакос Пантелис
90' Желтая карточкаКирьякопулос Георгиос
1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
14
Куртич
Ясмин
15
Бохар
Дамьян
18
Вучкич
Харис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
15 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
-
18 Вучкич ХарисНападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Зайц МихаНападающий
- Нападающий
-
11 Матавж ТимНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
Ход матча
6'
21'
56'
56'
81'
85'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
7 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакасетас Тасос
|2 (1)
|0.33
|2.
|Фортунис Костас
|1
|0.17
|3.
|Манталос Петрос
|1
|0.17
|4.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.17
|5.
|Лимниос Димитрис
|1
|0.17
|6.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вучкич Харис
|4 (2)
|0.67
|2.
|Бохар Дамьян
|1
|0.17
|3.
|Ловрич Санди
|1
|0.17
|4.
|Куртич Ясмин
|1
|0.17
|5.
|Иличич Йосип
|1 (1)
|0.17
|6.
|Стоянович Петар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|2.
|Хацидиакос Пантелис
|0
|1
|3.
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|4.
|Фортунис Костас
|1
|0
|5.
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|6.
|Харис Мавриас
|1
|0
|7.
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|8.
|Бакакис Михалис
|1
|0
|9.
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|10.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|11.
|Рота Лазарос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стоянович Петар
|2
|0
|2.
|Бийол Яка
|2
|0
|3.
|Иличич Йосип
|1
|0
|4.
|Ветрих Амедей
|1
|0
|5.
|Мевля Миха
|1
|0
|6.
|Куртич Ясмин
|1
|0
|7.
|Бохар Дамьян
|1
|0
|8.
|Блажич Миха
|1
|0
|9.
|Коутер Нино
|1
|0
|10.
|Зайц Миха
|1
|0
|11.
|Балковец Юре
|1
|0
|12.
|Ловрич Санди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Греция
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|33.33% (2)
|0
|0
|Словения
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Греция Последние 20 матчей: +9 =4 -7Молдова 0:2 Греция Греция 2:1 Кипр Греция 0:0 Косово Греция 2:0 Молдова
Австрия 2:1 Греция Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия
Словения Последние 20 матчей: +9 =7 -4Словения 2:1 Косово Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения
Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр
Последние игры между собой
Греция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Словения: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Греция» – «Словения» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Греция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Словения» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Греция» – «Словения», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|1.03
|12.00
|—
|—
|5.50
|1.15
|—
|—
|1.11
|6.50
|2.23
|1.66
|1.95
|1.85
|1.69
|2.17
|1.08
|7.77
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.02
|13.00
|1.03
|8.70
|1.03
|9.40
|1.01
|17.00
|
|6.70
|1.07
|—
|—
|5.50
|1.12
|—
|—
|2.57
|1.48
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.57
|2.56
|—
|—
|1.25
|3.95
|1.17
|4.80
|1.04
|8.90
|1.02
|9.50
|—
|—
|
|1.51
|2.66
|1.29
|3.72
|1.58
|2.47
|1.39
|3.14
|1.28
|3.80
|1.36
|3.25
|1.71
|2.21
|1.53
|2.59
|1.14
|6.29
|1.47
|2.81
|—
|—
|1.22
|4.53
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Греция 0:0 Словения
Исход игры
Греция
72.8% (115)
Ничья
22.2% (35)
Словения
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
25.81% (40)
Меньше
74.19% (115)
Обе команды забьют
Да
45.16% (70)
Нет
54.84% (85)
Популярный счёт
1:0 Греция
43% (68)
2:1 Греция
20.9% (33)
1:1 Ничья
19% (30)
2:0 Греция
7.6% (12)
1:2 Словения
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Словения
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!