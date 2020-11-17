Испания
Позже
Стадион: Де Ла-Картуха
Германия
23
Унай
Симон
15
Рамос
Серхио
14
Гайя
Хосе
19
Ольмо
Дани
15
Зюле
Никлас
13
Макс
Филипп
19
Сане
Лерой
20
Гнабри
Серж
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
-
15 Рамос СерхиоЗащитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гарсия ЭрикЗащитник
-
17 Фабиан РуисПолузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
-
13 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сане ЛеройНападающий
-
20 Гнабри СержНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Трапп КевинВратарь
-
12 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Штарк НикласПолузащитник
-
23 Дауд МахмудПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брандт ЮлианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лёв Йоахим
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамос Серхио
|2 (1)
|0.4
|2.
|Гайя Хосе
|1
|0.2
|3.
|Морено Херард
|1
|0.2
|4.
|Оярсабаль Микель
|1
|0.2
|5.
|Торрес Ферран
|1
|0.2
|6.
|Фати Ансу
|1
|0.2
|7.
|Морено Родриго
|0
|0
|8.
|Мерино Микель
|0
|0
|9.
|Ольмо Дани
|0
|0
|10.
|Регилон Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|4
|0.8
|2.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.2
|3.
|Горетцка Леон
|1
|0.2
|4.
|Гюндоган Илкай
|1
|0.2
|5.
|Гнабри Серж
|1
|0.2
|6.
|Сане Лерой
|1
|0.2
|7.
|Хаверц Кай
|1
|0.2
|8.
|Рюдигер Антонио
|0
|0
|9.
|Госенс Робин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родри Эрнандес
|1
|0
|2.
|Мерино Микель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кроос Тони
|2
|0
|2.
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|3.
|Дракслер Юлиан
|1
|0
|4.
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|5.
|Зюле Никлас
|1
|0
|6.
|Госенс Робин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Испания
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|0
|42.86% (3)
|Германия
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|40% (4)
|10% (1)
|0
Предыдущие игры
Испания Последние 20 матчей: +11 =6 -3Швейцария 1:1 Испания Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария
Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия
Германия Последние 20 матчей: +11 =7 -2Германия 3:1 Украина Германия 1:0 Чехия Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия
Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия Германия 2:2 Голландия Германия 3:0 РОССИЯ Франция 2:1 Германия
Последние игры между собой
Испания: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Германия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Испания» – «Германия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Испания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Германия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Испания» – «Германия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.01
|11.00
|1.02
|4.50
|1.18
|3.70
|1.28
|—
|—
|2.35
|1.64
|2.08
|1.79
|1.83
|2.04
|—
|—
|1.52
|2.55
|1.27
|3.80
|1.20
|4.50
|1.07
|7.40
|1.06
|8.00
|
|15.25
|1.00
|13.50
|1.01
|4.20
|1.21
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.32
|1.75
|—
|—
|1.74
|2.12
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.20
|4.15
|1.18
|4.75
|1.03
|8.30
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.91
|1.21
|3.15
|1.40
|2.81
|1.49
|2.32
|1.67
|2.07
|1.85
|1.80
|2.11
|1.63
|2.41
|1.51
|2.70
|—
|—
|1.20
|5.08
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Испания - Германия
Исход игры
Испания
31.6% (50)
Ничья
46.2% (73)
Германия
22.2% (35)
Тотал 2.5
Больше
53.9% (83)
Меньше
46.1% (71)
Обе команды забьют
Да
88.96% (137)
Нет
11.04% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (54)
2:1 Испания
20.9% (33)
1:2 Германия
16.5% (26)
2:2 Ничья
10.1% (16)
1:0 Испания
8.2% (13)
0:1 Германия
1.9% (3)
1:3 Германия
1.9% (3)
3:1 Испания
1.3% (2)
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