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Испания
 
Позже

Стадион:
Германия
23
Унай
Симон
20
Роберто
Серхи
15
Рамос
Серхио
2
Торрес
Пау
II
14
Гайя
Хосе
16
Родри
Эрнандес
6
Каналес
Серхио
19
Ольмо
Дани
8
Коке
Хорхе
18
Торрес
Ферран
7
Мората
Альваро
1
Нойер
Мануэль
4
Гинтер
Маттиас
15
Зюле
Никлас
2
Кох
Робин
13
Макс
Филипп
18
Горетцка
Леон
21
Гюндоган
Илкай
8
Кроос
Тони
19
Сане
Лерой
20
Гнабри
Серж
9
Вернер
Тимо
Испания
4-2-3-1
Германия
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Испания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамос Серхио 2 (1) 0.4
2. Гайя Хосе 1 0.2
3. Морено Херард 1 0.2
4. Оярсабаль Микель 1 0.2
5. Торрес Ферран 1 0.2
6. Фати Ансу 1 0.2
7. Морено Родриго 0 0
8. Мерино Микель 0 0
9. Ольмо Дани 0 0
10. Регилон Серхио 0 0
Германия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 4 0.8
2. Гинтер Маттиас 1 0.2
3. Горетцка Леон 1 0.2
4. Гюндоган Илкай 1 0.2
5. Гнабри Серж 1 0.2
6. Сане Лерой 1 0.2
7. Хаверц Кай 1 0.2
8. Рюдигер Антонио 0 0
9. Госенс Робин 0 0

Карточки

Испания
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 1 0
2. Мерино Микель 1 0
Германия
# Игрок      
1. Кроос Тони 2 0
2. Рюдигер Антонио 2 0
3. Дракслер Юлиан 1 0
4. Гинтер Маттиас 1 0
5. Зюле Никлас 1 0
6. Госенс Робин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Испания 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 0 42.86% (3)
 Германия 10% (1) 30% (3) 10% (1) 40% (4) 10% (1) 0

Предыдущие игры

Испания Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Швейцария 1:1 Испания Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария
Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия
Германия Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Германия 3:1 Украина Германия 1:0 Чехия Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия
Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия Германия 2:2 Голландия Германия 3:0 РОССИЯ Франция 2:1 Германия

Последние игры между собой

Испания: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Германия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Германия 1:1 Испания Лига наций УЕФА Германия 1:1 Испания Товарищеские матчи Испания 0:1 Германия Товарищеские матчи Германия 0:1 Испания Чемпионат мира
Испания 10:3 Германия Кубок Легенд Германия 0:1 Испания Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
2. Испания Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
3. Украина Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
4. Швейцария Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
  • До матча
  • Очень интересную зарубу мы сегодня также предвкушали между сборными Швейцарии и Украины за выживание в лиге A. Но матч представителей этой группы был отменён из-за эпидемии коронавируса в стане украинцев, которые, с большой вероятностью, получат теперь техническое поражение, и вернутся в лигу B.
  • Команды разыграют между собой первое место в группе A4. Немцев может устроить ничья, так как они на одно очко в данный момент опережают испанцев.
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция центрального матча последнего тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Испании сыграет дома со сборной Германии.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de La Cartuja. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Германия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2020, осталось 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.65 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.75 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.49 3.78 3.10
  2.34 3.79 3.03

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 11.00 1.02 4.50 1.18 3.70 1.28 2.35 1.64 2.08 1.79 1.83 2.04 1.52 2.55 1.27 3.80 1.20 4.50 1.07 7.40 1.06 8.00
15.25 1.00 13.50 1.01 4.20 1.21 3.52 1.31 2.32 1.75 1.74 2.12 1.44 2.70 1.20 4.15 1.18 4.75 1.03 8.30
4.91 1.21 3.15 1.40 2.81 1.49 2.32 1.67 2.07 1.85 1.80 2.11 1.63 2.41 1.51 2.70 1.20 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.30 1.62 1.55 2.44 1.20 4.50
3.64 1.28 2.38 1.58 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.70
3.39 1.36 2.84 1.48 2.23 1.72 1.75 2.20 1.53 2.66 1.36 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.45 2.60 1.28 3.45
4.65 1.20 3.26 1.34 1.83 1.97 1.37 3.10 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.50
Букмекер Да Нет
3.80 1.27
Букмекер Да Нет
2.75 1.45
Где смотреть матч Испания - Германия онлайн

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Прогнозы на матч Испания - Германия

Исход игры
Испания
31.6% (50)
Ничья
46.2% (73)
Германия
22.2% (35)
Тотал 2.5
Больше
53.9% (83)
Меньше
46.1% (71)
Обе команды забьют
Да
88.96% (137)
Нет
11.04% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (54)
2:1 Испания
20.9% (33)
1:2 Германия
16.5% (26)
2:2 Ничья
10.1% (16)
1:0 Испания
8.2% (13)
0:1 Германия
1.9% (3)
1:3 Германия
1.9% (3)
3:1 Испания
1.3% (2)
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