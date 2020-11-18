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Уэльс
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Финляндия
0'
13' Красная карточка
Уронен Йере
18'
1
Уорд
Дэнни
II
4
Мефам
Крис
6
Родон
Джо
18
Лоуренс
Джеймс
14
Робертс
Коннор
II
16
Моррелл
Джозефф
15
Ампаду
Этан
17
Норрингтон-Дэвис
Рис
20
Джеймс
Дэниэл
10
Уилсон
Гарри
11
Бэйл
Гарет
1
Градецки
Лукаш
17
Алхо
Николай
4
Тойвио
Йоона
2
Араюури
Паулус
18
Уронен
Йере
8
Лод
Робин
6
Камара
Глен
15
О'Шоунесси
Даниэль
16
Тейлор
Роберт
10
Пукки
Теэму
11
Шуллер
Расмус
Уэльс
3-4-3
Финляндия
4-4-2

Ход матча

13'
 
Уронен Йере

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Джонатан 1 0.17
2. Уильямс Неко 1 0.17
3. Брукс Дэвид 1 0.17
4. Мур Киффер 1 0.17
5. Бэйл Гарет 0 0
6. Джеймс Дэниэл 0 0
Финляндия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йенсен Фредрик 3 0.5
2. Пукки Теэму 1 0.17
3. Тейлор Роберт 1 0.17
4. Лод Робин 1 0.17

Карточки

Уэльс
# Игрок      
1. Мур Киффер 3 0
2. Моррелл Джозефф 3 0
3. Дэвис Бен 2 0
4. Уилсон Гарри 2 0
5. Уильямс Джонатан 1 0
6. Робертс Коннор II 1 0
7. Джеймс Дэниэл 1 0
8. Уильямс Неко 1 0
9. Смит Мэттью II 1 0
Финляндия
# Игрок      
1. Спарв Тим 2 0
2. Йенсен Фредрик 1 0
3. Пукки Теэму 1 0
4. Шуллер Расмус 1 0
5. Алхо Николай 1 0
6. О'Шоунесси Даниэль 1 0
7. Вяйсянен Лео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэльс 0 0 0 0 25% (1) 75% (3)
 Финляндия 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 0

Предыдущие игры

Уэльс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Уэльс 1:0 Ирландия Уэльс 0:0 США Болгария 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс
Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс
Финляндия Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Болгария 1:2 Финляндия Франция 0:2 Финляндия Финляндия 1:0 Ирландия Финляндия 2:0 Болгария
Польша 5:1 Финляндия Ирландия 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия

Последние игры между собой

Уэльс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Финляндия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Финляндия 0:1 Уэльс Лига наций УЕФА Уэльс 1:1 Финляндия Международные матчи Финляндия 2:1 Уэльс Чемпионат Мира Уэльс 0:2 Финляндия Чемпионат Мира

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уэльс 0:0 Заявка 6 4 2 0 4 - 0 14
2. Финляндия 0:0 Заявка 6 4 1 1 6 - 2 13
3. Ирландия 0:0 Заявка 6 0 3 3 1 - 4 3
4. Болгария 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 7 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Уэльс 54.4% (86)
X 31.6% (50)
Финляндия 13.9% (22)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Финляндия
2.09
3.20
4.27
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.10 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.05 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.09 3.15 3.94
  1.37 4.34 10.91

Самый высокий коэффициент на матч «Уэльс» – «Финляндия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэльс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Финляндия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэльс» – «Финляндия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.20 1.09 5.60 1.17 2.44 1.51 2.12 1.77 1.94 1.92 1.68 2.26 1.53 2.75 1.19 4.10 1.14 5.60 1.03 9.00 1.02 9.70 1.01 18.50
6.20 1.08 5.00 1.14 2.41 1.54 1.82 1.99 1.53 2.67 1.22 4.30 1.14 5.30 1.02 10.00 1.01 10.25 1.00 11.00
7.87 1.10 2.70 1.50 2.45 1.57 2.07 1.79 1.75 2.13 1.52 2.65 1.44 2.89 1.45 2.84 1.19 5.02 1.11 7.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.46 1.25 3.85 1.05 9.60
2.40 1.57 1.54 2.48 1.27 3.76 1.06 9.40 1.04 11.00
2.43 1.61 1.77 2.11 1.55 2.56 1.37 3.27 1.33 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.40 2.80 1.12 5.70
2.91 1.41 1.92 1.88 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.21 1.66
Букмекер Да Нет
6.30 1.11
Букмекер Да Нет
4.80 1.20
Где смотреть матч Уэльс 0:0 Финляндия онлайн

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Прогнозы на матч Уэльс 0:0 Финляндия

Исход игры
Уэльс
54.4% (86)
Ничья
31.6% (50)
Финляндия
13.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
33.55% (52)
Меньше
66.45% (103)
Обе команды забьют
Да
59.35% (92)
Нет
40.65% (63)
Популярный счёт
1:0 Уэльс
27.2% (43)
1:1 Ничья
25.3% (40)
2:1 Уэльс
20.3% (32)
1:2 Финляндия
8.2% (13)
0:1 Финляндия
4.4% (7)
0:0 Ничья
3.8% (6)
2:0 Уэльс
3.8% (6)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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