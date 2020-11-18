Уэльс
3:1
Конец матча
Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
Финляндия
12' Красная карточкаУронен Йере
1:0
29' ГолУилсон Гарри
2:0
46' ГолДжеймс Дэниэл
2:1
63' ГолПукки Теэму
76' Желтая карточкаАмпаду Этан
3:1
84' ГолМур Киффер
15
Ампаду
Этан
10
Уилсон
Гарри
11
Бэйл
Гарет
17
Алхо
Николай
18
Уронен
Йере
10
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Уилсон ГарриНападающий
-
11 Бэйл ГаретНападающий
- Запасные игроки
-
12 Кинг ТомасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лоуренс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Robert Page
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
-
19 Кауко ЙониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Канерва Маркку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
12'
29'
1:0
46'
2:0
63'
2:1
76'
84'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мур Киффер
|2
|0.33
|2.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.17
|3.
|Уильямс Джонатан
|1
|0.17
|4.
|Уильямс Неко
|1
|0.17
|5.
|Брукс Дэвид
|1
|0.17
|6.
|Уилсон Гарри
|1
|0.17
|7.
|Бэйл Гарет
|0
|0
|8.
|Моррелл Джозефф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йенсен Фредрик
|3
|0.5
|2.
|Пукки Теэму
|2
|0.33
|3.
|Тейлор Роберт
|1
|0.17
|4.
|Лод Робин
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мур Киффер
|3
|0
|2.
|Моррелл Джозефф
|3
|0
|3.
|Дэвис Бен
|2
|0
|4.
|Уилсон Гарри
|2
|0
|5.
|Уильямс Джонатан
|1
|0
|6.
|Робертс Коннор II
|1
|0
|7.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0
|8.
|Ампаду Этан
|1
|0
|9.
|Уильямс Неко
|1
|0
|10.
|Смит Мэттью II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Спарв Тим
|2
|0
|2.
|Уронен Йере
|0
|1
|3.
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|4.
|Пукки Теэму
|1
|0
|5.
|Шуллер Расмус
|1
|0
|6.
|Алхо Николай
|1
|0
|7.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|8.
|Вяйсянен Лео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэльс
|0
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|57.14% (4)
|Финляндия
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|57.14% (4)
|0
Предыдущие игры
Уэльс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Уэльс 1:0 Ирландия Уэльс 0:0 США Болгария 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс
Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс
Финляндия Последние 20 матчей: +12 =0 -8Болгария 1:2 Финляндия Франция 0:2 Финляндия Финляндия 1:0 Ирландия Финляндия 2:0 Болгария
Польша 5:1 Финляндия Ирландия 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия
Последние игры между собой
Уэльс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Финляндия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уэльс» – «Финляндия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэльс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Финляндия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэльс» – «Финляндия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|7.20
|1.09
|5.60
|1.17
|4.05
|1.23
|2.12
|1.77
|1.94
|1.92
|1.68
|2.26
|3.70
|1.27
|—
|—
|1.19
|4.10
|—
|—
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.03
|9.00
|1.11
|6.50
|1.01
|18.50
|1.01
|15.00
|
|6.20
|1.08
|5.00
|1.14
|2.41
|1.54
|—
|—
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.53
|2.67
|—
|—
|1.22
|4.30
|—
|—
|1.14
|5.30
|—
|—
|1.02
|10.00
|1.01
|10.25
|1.00
|11.00
|—
|—
|
|7.87
|1.10
|—
|—
|2.39
|1.60
|2.06
|1.81
|1.72
|2.17
|2.14
|1.74
|1.78
|2.09
|1.55
|2.51
|2.31
|1.65
|1.77
|2.10
|1.80
|2.07
|1.49
|2.68
|—
|—
|1.11
|7.40
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Уэльс 3:1 Финляндия
Исход игры
Уэльс
54.4% (86)
Ничья
31.6% (50)
Финляндия
13.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
33.55% (52)
Меньше
66.45% (103)
Обе команды забьют
Да
59.35% (92)
Нет
40.65% (63)
Популярный счёт
1:0 Уэльс
27.2% (43)
1:1 Ничья
25.3% (40)
2:1 Уэльс
20.3% (32)
1:2 Финляндия
8.2% (13)
0:1 Финляндия
4.4% (7)
2:0 Уэльс
3.8% (6)
0:0 Ничья
3.8% (6)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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