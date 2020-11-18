Косово
Позже
Стадион: Фадиль Вокри
Молдова
14
Бериша
Валон
22
Жегрова
Эдон
18
Мурики
Ведат
15
Жардан
Ион
16
Спатару
Дану
10
Цуркан
Ясер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Раскай АнельПолузащитник
-
21 Нухиу АтдхиНападающий
-
19 Mirlind Daku
-
Главный тренер: Шалланд Бернар
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Спатару ДануПолузащитник
-
10 Цуркан ЯсерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фират Энгин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бернард
|1
|0.17
|2.
|Кололли Беньямин
|1
|0.17
|3.
|Хадергьонай Флорент
|1
|0.17
|4.
|Мурики Ведат
|1
|0.17
|5.
|Бериша Валон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Николаеску Йон
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шала Херолинд
|2
|0
|2.
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|3.
|Бериша Бернард
|2
|0
|4.
|Нухиу Атдхи
|1
|0
|5.
|Бериша Валон
|1
|0
|6.
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|7.
|Ррахмани Амир
|1
|0
|8.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|9.
|Войвода Мергим
|1
|0
|10.
|Хасани Флорент
|1
|0
|11.
|Жегрова Эдон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Посмак Вячеслав
|2
|1
|2.
|Плэтикэ Сергиу
|2
|0
|3.
|Николаеску Йон
|2
|0
|4.
|Раку Петр
|1
|0
|5.
|Армаш Игорь
|1
|0
|6.
|Ионице Артур
|1
|0
|7.
|Жардан Ион
|1
|0
|8.
|Раца Вадим
|1
|0
|9.
|Каймаков Михаил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Косово
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Молдова
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Косово Последние 20 матчей: +6 =5 -9Словения 2:1 Косово Албания 2:1 Косово Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения
Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово
Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова
Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург
Последние игры между собой
Косово: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Косово» – «Молдова» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Косово» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Молдова» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Косово» – «Молдова», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.60
|1.06
|6.20
|1.11
|2.80
|1.41
|—
|—
|2.12
|1.71
|1.80
|2.01
|1.62
|2.30
|1.74
|2.10
|1.29
|3.40
|1.19
|4.40
|1.06
|7.50
|1.05
|8.30
|1.01
|15.50
|
|7.30
|1.05
|6.10
|1.09
|2.70
|1.44
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|1.64
|2.39
|—
|—
|1.28
|3.64
|1.20
|4.40
|1.06
|7.90
|1.03
|8.40
|1.00
|11.25
|
|—
|—
|—
|—
|2.97
|1.43
|2.61
|1.54
|2.22
|1.71
|1.88
|2.02
|1.67
|2.30
|1.50
|2.73
|1.44
|2.95
|1.24
|4.38
|—
|—
|1.11
|7.71
|—
|—
Прогнозы на матч Косово - Молдова
Исход игры
Косово
85.8% (133)
Ничья
10.3% (16)
Молдова
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
20.92% (32)
Меньше
79.08% (121)
Обе команды забьют
Да
27.45% (42)
Нет
72.55% (111)
Популярный счёт
1:0 Косово
40.6% (63)
2:0 Косово
26.5% (41)
2:1 Косово
15.5% (24)
1:1 Ничья
8.4% (13)
3:0 Косово
1.9% (3)
1:2 Молдова
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:1 Молдова
1.3% (2)
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