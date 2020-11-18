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Косово
 
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Стадион:
Молдова
1
Уйкани
Самир
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
20
Дрешевич
Ибрахим
2
Хадергьонай
Флорент
14
Бериша
Валон
5
Шала
Херолинд
22
Жегрова
Эдон
9
Целина
Берсант
7
Кастрати
Лирим
18
Мурики
Ведат
1
Намашко
Станислав
15
Жардан
Ион
5
Эфрос
Штефан
4
Армаш
Игорь
20
Плэтикэ
Сергиу
7
Ионице
Артур
9
Чеботару
Евгений
16
Спатару
Дану
10
Цуркан
Ясер
2
Рябчук
Олег
19
Николаеску
Йон
Косово
4-2-3-1
Молдова
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Косово
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 1 0.17
2. Кололли Беньямин 1 0.17
3. Хадергьонай Флорент 1 0.17
4. Мурики Ведат 1 0.17
5. Бериша Валон 0 0
Молдова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Николаеску Йон 1 0.2

Карточки

Косово
# Игрок      
1. Шала Херолинд 2 0
2. Рашани Эльбасан 2 0
3. Бериша Бернард 2 0
4. Нухиу Атдхи 1 0
5. Бериша Валон 1 0
6. Хадергьонай Флорент 1 0
7. Ррахмани Амир 1 0
8. Пакарада Леарт 1 0
9. Войвода Мергим 1 0
10. Хасани Флорент 1 0
11. Жегрова Эдон 1 0
Молдова
# Игрок      
1. Посмак Вячеслав 2 1
2. Плэтикэ Сергиу 2 0
3. Николаеску Йон 2 0
4. Раку Петр 1 0
5. Армаш Игорь 1 0
6. Ионице Артур 1 0
7. Жардан Ион 1 0
8. Раца Вадим 1 0
9. Каймаков Михаил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Косово 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Молдова 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Косово Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Словения 2:1 Косово Албания 2:1 Косово Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения
Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово
Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16
Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова
Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург

Последние игры между собой

Косово: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Молдова 1:1 Косово Лига наций УЕФА

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Греция Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
3. Косово Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
4. Молдова Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Косово - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2020, осталось 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 155
    Косово 85.8% (133)
    X 10.3% (16)
    Молдова 3.9% (6)
    Все прогнозы
    1.92 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Косово
    Ничья
    Молдова
    1.48
    4.20
    9.09
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.05 8.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.48 3.90 9.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.46 4.15 7.90
      1.46 4.20 9.09

    Самый высокий коэффициент на матч «Косово» – «Молдова» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Косово» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Молдова» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Косово» – «Молдова», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.60 1.06 6.20 1.11 2.80 1.41 2.12 1.71 1.80 2.01 1.62 2.30 1.74 2.10 1.29 3.40 1.19 4.40 1.06 7.50 1.05 8.30 1.01 15.50
    7.30 1.05 6.10 1.09 2.70 1.44 2.08 1.75 1.64 2.39 1.28 3.64 1.20 4.40 1.06 7.90 1.03 8.40 1.00 11.25
    2.97 1.43 2.61 1.54 2.22 1.71 1.88 2.02 1.67 2.30 1.50 2.73 1.44 2.95 1.24 4.38 1.11 7.71
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.69 2.17 1.29 3.40 1.07 7.10
    2.59 1.50 1.68 2.19 1.33 3.30 1.08 7.90 1.06 9.30
    2.73 1.50 2.24 1.70 1.74 2.19 1.48 2.81 1.35 3.42
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.15 1.65 1.52 2.48 1.16 4.70
    3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.18 5.00 1.12 6.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.44 1.48
    Букмекер Да Нет
    6.40 1.09
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.15
    Где смотреть матч Косово - Молдова онлайн

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    Прогнозы на матч Косово - Молдова

    Исход игры
    Косово
    85.8% (133)
    Ничья
    10.3% (16)
    Молдова
    3.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.92% (32)
    Меньше
    79.08% (121)
    Обе команды забьют
    Да
    27.45% (42)
    Нет
    72.55% (111)
    Популярный счёт
    1:0 Косово
    40.6% (63)
    2:0 Косово
    26.5% (41)
    2:1 Косово
    15.5% (24)
    1:1 Ничья
    8.4% (13)
    3:0 Косово
    1.9% (3)
    1:2 Молдова
    1.9% (3)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
    0:1 Молдова
    1.3% (2)
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