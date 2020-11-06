Косово
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Стадион: Фадиль Вокри
Молдова
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бернард
|1
|0.17
|2.
|Кололли Беньямин
|1
|0.17
|3.
|Хадергьонай Флорент
|1
|0.17
|4.
|Мурики Ведат
|1
|0.17
|5.
|Бериша Валон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Николаеску Йон
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шала Херолинд
|2
|0
|2.
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|3.
|Бериша Бернард
|2
|0
|4.
|Нухиу Атдхи
|1
|0
|5.
|Бериша Валон
|1
|0
|6.
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|7.
|Ррахмани Амир
|1
|0
|8.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|9.
|Войвода Мергим
|1
|0
|10.
|Хасани Флорент
|1
|0
|11.
|Жегрова Эдон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Посмак Вячеслав
|2
|1
|2.
|Плэтикэ Сергиу
|2
|0
|3.
|Николаеску Йон
|2
|0
|4.
|Раку Петр
|1
|0
|5.
|Армаш Игорь
|1
|0
|6.
|Ионице Артур
|1
|0
|7.
|Жардан Ион
|1
|0
|8.
|Раца Вадим
|1
|0
|9.
|Каймаков Михаил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Косово
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Молдова
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Косово Последние 20 матчей: +6 =5 -9Словения 2:1 Косово Албания 2:1 Косово Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения
Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово
Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова
Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург
Последние игры между собой
Косово: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Прогнозы на матч Косово - Молдова
Исход игры
Косово
72.9% (35)
Ничья
16.7% (8)
Молдова
10.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
36.17% (17)
Меньше
63.83% (30)
Обе команды забьют
Да
51.06% (24)
Нет
48.94% (23)
Популярный счёт
1:0 Косово
33.3% (16)
2:1 Косово
29.2% (14)
1:1 Ничья
14.6% (7)
2:0 Косово
10.4% (5)
1:2 Молдова
4.2% (2)
0:1 Молдова
4.2% (2)
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