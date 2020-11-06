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Косово
 
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Стадион:
Молдова

Бомбардиры внутри турнира

Косово
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 1 0.17
2. Кололли Беньямин 1 0.17
3. Хадергьонай Флорент 1 0.17
4. Мурики Ведат 1 0.17
5. Бериша Валон 0 0
Молдова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Николаеску Йон 1 0.2

Карточки

Косово
# Игрок      
1. Шала Херолинд 2 0
2. Рашани Эльбасан 2 0
3. Бериша Бернард 2 0
4. Нухиу Атдхи 1 0
5. Бериша Валон 1 0
6. Хадергьонай Флорент 1 0
7. Ррахмани Амир 1 0
8. Пакарада Леарт 1 0
9. Войвода Мергим 1 0
10. Хасани Флорент 1 0
11. Жегрова Эдон 1 0
Молдова
# Игрок      
1. Посмак Вячеслав 2 1
2. Плэтикэ Сергиу 2 0
3. Николаеску Йон 2 0
4. Раку Петр 1 0
5. Армаш Игорь 1 0
6. Ионице Артур 1 0
7. Жардан Ион 1 0
8. Раца Вадим 1 0
9. Каймаков Михаил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Косово 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Молдова 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Косово Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Словения 2:1 Косово Албания 2:1 Косово Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения
Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово
Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16
Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова
Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург

Последние игры между собой

Косово: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Молдова 1:1 Косово Лига наций УЕФА

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Греция Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
3. Косово Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
4. Молдова Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Косово - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2020, осталось 2 дня 19 часов 46 минут.


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    • Прогнозы 48
    Косово 72.9% (35)
    X 16.7% (8)
    Молдова 10.4% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Косово - Молдова онлайн

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    Прогнозы на матч Косово - Молдова

    Исход игры
    Косово
    72.9% (35)
    Ничья
    16.7% (8)
    Молдова
    10.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.17% (17)
    Меньше
    63.83% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    51.06% (24)
    Нет
    48.94% (23)
    Популярный счёт
    1:0 Косово
    33.3% (16)
    2:1 Косово
    29.2% (14)
    1:1 Ничья
    14.6% (7)
    2:0 Косово
    10.4% (5)
    1:2 Молдова
    4.2% (2)
    0:1 Молдова
    4.2% (2)
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