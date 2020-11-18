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Австрия
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Норвегия
0'
17' Желтая карточка
Ильзанкер Штефан
22'
12
Перван
Павао
21
Лайнер
Штефан
6
Ильзанкер
Штефан
4
Хинтереггер
Мартин
2
Ульмер
Андреас
15
Ранфтль
Райнхольд
14
Баумгартлингер
Юлиан
23
Шлагер
Ксавер
8
Алаба
Давид
9
Забитцер
Марсель
7
Арнаутович
Марко
1
Бротвейт
Пер
6
Рюэрсон
Юлиан
4
Габриэльсен
Рубен
3
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Шельвик
Йорген
10
Захид
Гайас
8
Тронстад
Сондре
7
Ульвестад
Фредрик
20
Дели
Матс
Мёллер
9
Ларсен
Йорген
14
Бериша
Ветон
Австрия
4-4-2
Норвегия
4-4-2

Ход матча

17'
Ильзанкер Штефан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грегорич Михаэль 2 0.33
2. Баумгартнер Кристоф 1 0.17
3. Грбич Адриан 1 0.17
4. Шауб Луис 1 0.17
5. Онисиво Карим 1 0.17
6. Шёпф Алессандро 1 0.17
7. Забитцер Марсель 1 (1) 0.17
8. Арнаутович Марко 0 0
9. Ульмер Андреас 0 0
10. Лайнер Штефан 0 0
11. Хинтереггер Мартин 0 0
Норвегия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 6 1
2. Сорлот Александр 3 0.5
3. Эльюнусси Мохамед 1 0.17
4. Норманн Матиас 1 0.17
5. Эдегор Мартин 0 0
6. Йохансен Стефан 0 0
7. Элабделлауи Омар 0 0
8. Алеесами Хайтам 0 0
9. Мелинг Биргер 0 0

Карточки

Австрия
# Игрок      
1. Драгович Александр 2 0
2. Алаба Давид 1 0
3. Грегорич Михаэль 1 0
4. Лайнер Штефан 1 0
5. Забитцер Марсель 1 0
6. Хинтереггер Мартин 1 0
7. Шлагер Ксавер 1 0
8. Баумгартнер Кристоф 1 0
Норвегия
# Игрок      
1. Норманн Матиас 2 0
2. Кинг Джошуа 1 0
3. Линнес Мартин 1 0
4. Элабделлауи Омар 1 0
5. Эльюнусси Мохамед 1 0
6. Сорлот Александр 1 0
7. Мелинг Биргер 1 0
8. Холанн Эрлинг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Австрия 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 0 50% (4)
 Норвегия 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Австрия Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Австрия 2:1 Северная Ирландия Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия
Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия
Норвегия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Норвегия 1:0 Северная Ирландия Норвегия 4:0 Румыния Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия
Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Болгария Норвегия 1:0 Словения Болгария 1:0 Норвегия

Последние игры между собой

Австрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Норвегия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Норвегия 1:2 Австрия Лига наций УЕФА

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австрия 0:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Норвегия 0:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 3 10
3. Румыния 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
4. Северная Ирландия 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Австрия 76.6% (121)
X 14.6% (23)
Норвегия 8.9% (14)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Норвегия
1.37
5.86
9.78
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.00 8.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 4.60 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 5.55 8.30
  1.32 5.03 9.12

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.04 10.50 1.04 3.50 1.30 3.40 1.31 1.90 1.90 1.98 1.88 1.74 2.17 1.78 2.11 1.33 3.25 1.89 1.97 1.23 4.20 1.11 6.50 1.06 8.10 1.05 12.00 1.01 15.00
13.25 1.03 11.75 1.04 3.84 1.22 3.45 1.32 2.24 1.72 1.74 2.12 1.48 2.69 1.24 4.15 1.19 4.90 1.07 8.80 1.09 7.80 1.02 14.00
4.84 1.19 2.78 1.44 2.17 1.69 1.88 1.95 1.66 2.23 1.44 2.76 1.56 2.45 1.45 2.74 1.47 2.66 1.44 2.72 1.51 2.50 1.19 4.76 1.10 6.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.47 2.31 1.62 1.33 3.25 1.21 4.50 1.06 8.80
3.12 1.36 2.24 1.65 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
2.47 1.54 2.03 1.80 1.56 2.42 1.81 2.03 1.56 2.45 1.38 3.08 1.30 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.10 1.33 1.82 1.93 1.37 2.95 1.32 3.20
4.60 1.20 3.26 1.34 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.70
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Где смотреть матч Австрия 0:0 Норвегия онлайн

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Прогнозы на матч Австрия 0:0 Норвегия

Исход игры
Австрия
76.6% (121)
Ничья
14.6% (23)
Норвегия
8.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
60% (93)
Меньше
40% (62)
Обе команды забьют
Да
68.39% (106)
Нет
31.61% (49)
Популярный счёт
2:1 Австрия
40.5% (64)
2:0 Австрия
15.8% (25)
1:1 Ничья
12% (19)
1:0 Австрия
10.1% (16)
1:2 Норвегия
5.7% (9)
3:0 Австрия
3.2% (5)
3:1 Австрия
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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