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  2. Матчи
Австрия
1:1
Конец матча

Стадион:
Норвегия
0'
17' Желтая карточка
Ильзанкер Штефан
49' Желтая карточка
Дели Матс Мёллер
0:1
61' Гол
Захид Гайас
80' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
88' Желтая карточка
Гранли Даниэль
1:1
90' Гол
Грбич Адриан
90'+6
12
Перван
Павао
21
Лайнер
Штефан
6
Ильзанкер
Штефан
4
Хинтереггер
Мартин
2
Ульмер
Андреас
15
Ранфтль
Райнхольд
14
Баумгартлингер
Юлиан
23
Шлагер
Ксавер
8
Алаба
Давид
9
Забитцер
Марсель
7
Арнаутович
Марко
1
Бротвейт
Пер
6
Рюэрсон
Юлиан
4
Габриэльсен
Рубен
3
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Шельвик
Йорген
10
Захид
Гайас
8
Тронстад
Сондре
7
Ульвестад
Фредрик
20
Дели
Матс
Мёллер
9
Ларсен
Йорген
14
Бериша
Ветон
Австрия
4-4-2
Норвегия
4-4-2

Ход матча

17'
Ильзанкер Штефан
 
49'
 
Дели Матс Мёллер
61'
0:1
Захид Гайас
(Бериша Ветон)
64'
Грбич Адриан
Шлагер Ксавер
 
67'
 
Торстведт Кристиан
Дели Матс Мёллер
80'
 
Рюэрсон Юлиан
81'
 
Аскилдсен Кристоффер
Захид Гайас
81'
 
Гранли Даниэль
Рюэрсон Юлиан
81'
Траунер Гернот
Ильзанкер Штефан
 
86'
 
Виннхейм Андреас
Бериша Ветон
86'
 
Эвьен Хэкон
Ларсен Йорген
88'
 
Гранли Даниэль
90'
Грбич Адриан
(Арнаутович Марко)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грбич Адриан 2 0.33
2. Грегорич Михаэль 2 0.33
3. Баумгартнер Кристоф 1 0.17
4. Шауб Луис 1 0.17
5. Онисиво Карим 1 0.17
6. Шёпф Алессандро 1 0.17
7. Забитцер Марсель 1 (1) 0.17
8. Арнаутович Марко 0 0
9. Ульмер Андреас 0 0
10. Лайнер Штефан 0 0
11. Хинтереггер Мартин 0 0
Норвегия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 6 1
2. Сорлот Александр 3 0.5
3. Эльюнусси Мохамед 1 0.17
4. Захид Гайас 1 0.17
5. Норманн Матиас 1 0.17
6. Эдегор Мартин 0 0
7. Йохансен Стефан 0 0
8. Бериша Ветон 0 0
9. Элабделлауи Омар 0 0
10. Алеесами Хайтам 0 0
11. Мелинг Биргер 0 0

Карточки

Австрия
# Игрок      
1. Драгович Александр 2 0
2. Ильзанкер Штефан 1 0
3. Алаба Давид 1 0
4. Грегорич Михаэль 1 0
5. Лайнер Штефан 1 0
6. Забитцер Марсель 1 0
7. Хинтереггер Мартин 1 0
8. Шлагер Ксавер 1 0
9. Баумгартнер Кристоф 1 0
Норвегия
# Игрок      
1. Норманн Матиас 2 0
2. Кинг Джошуа 1 0
3. Линнес Мартин 1 0
4. Элабделлауи Омар 1 0
5. Эльюнусси Мохамед 1 0
6. Сорлот Александр 1 0
7. Гранли Даниэль 1 0
8. Мелинг Биргер 1 0
9. Дели Матс Мёллер 1 0
10. Рюэрсон Юлиан 1 0
11. Холанн Эрлинг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Австрия 0 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 55.56% (5)
 Норвегия 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Австрия Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Австрия 2:1 Северная Ирландия Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия
Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия
Норвегия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Норвегия 1:0 Северная Ирландия Норвегия 4:0 Румыния Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия
Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Болгария Норвегия 1:0 Словения Болгария 1:0 Норвегия

Последние игры между собой

Австрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Норвегия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Норвегия 1:2 Австрия Лига наций УЕФА

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австрия Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
2. Норвегия Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
3. Румыния Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
4. Северная Ирландия Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Австрия 76.6% (121)
X 14.6% (23)
Норвегия 8.9% (14)
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1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 52.00 5.20 1.19
Бонус: 5 000 ₽ 83.00 7.77 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 5.55 8.30
  13.58 3.31 1.49

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.22 10.50 1.04 1.14 5.55 3.40 1.31 1.18 4.75 1.98 1.88 1.74 2.17 1.78 2.11 1.02 13.00 1.89 1.97 1.23 4.20 1.04 10.00 1.06 8.10 1.05 12.00 1.01 15.00
13.25 1.03 11.75 1.04 3.84 1.22 3.45 1.32 2.24 1.72 1.74 2.12 1.48 2.69 1.24 4.15 1.19 4.90 1.07 8.80 1.09 7.80 1.02 14.00
3.29 1.35 2.62 1.51 1.93 1.93 1.94 1.93 1.57 2.46 1.47 2.76 1.52 2.52 1.88 1.95 1.66 2.23 1.44 2.76 1.56 2.45 1.45 2.74 1.47 2.66 1.44 2.72 1.51 2.50 1.19 4.76 1.10 6.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.60 2.33 2.31 1.62 1.07 8.40 1.21 4.50 1.06 8.80
3.12 1.36 2.24 1.65 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
1.37 3.04 1.20 4.45 1.56 2.42 1.81 2.03 1.56 2.45 1.38 3.08 1.30 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.10 1.33 1.82 1.93 1.37 2.95 1.32 3.20
4.60 1.20 3.26 1.34 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Где смотреть матч Австрия 1:1 Норвегия онлайн

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Прогнозы на матч Австрия 1:1 Норвегия

Исход игры
Австрия
76.6% (121)
Ничья
14.6% (23)
Норвегия
8.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
60% (93)
Меньше
40% (62)
Обе команды забьют
Да
68.39% (106)
Нет
31.61% (49)
Популярный счёт
2:1 Австрия
40.5% (64)
2:0 Австрия
15.8% (25)
1:1 Ничья
12% (19)
1:0 Австрия
10.1% (16)
1:2 Норвегия
5.7% (9)
3:0 Австрия
3.2% (5)
3:1 Австрия
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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