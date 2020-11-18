Австрия
1:1
Конец матча
Стадион: Эрнст Хаппель
Норвегия
17' Желтая карточкаИльзанкер Штефан
49' Желтая карточкаДели Матс Мёллер
0:1
61' ГолЗахид Гайас
80' Желтая карточкаРюэрсон Юлиан
88' Желтая карточкаГранли Даниэль
1:1
90' ГолГрбич Адриан
12
Перван
Павао
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Шауб ЛуисНападающий
-
16 Грбич АдрианНападающий
-
17 Балик ГусейнНападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Захид ГайасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Leif Gunnar Smerud
Ход матча
17'
49'
61'
0:1
80'
88'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
10 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грбич Адриан
|2
|0.33
|2.
|Грегорич Михаэль
|2
|0.33
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.17
|4.
|Шауб Луис
|1
|0.17
|5.
|Онисиво Карим
|1
|0.17
|6.
|Шёпф Алессандро
|1
|0.17
|7.
|Забитцер Марсель
|1 (1)
|0.17
|8.
|Арнаутович Марко
|0
|0
|9.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|10.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|11.
|Хинтереггер Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|6
|1
|2.
|Сорлот Александр
|3
|0.5
|3.
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.17
|4.
|Захид Гайас
|1
|0.17
|5.
|Норманн Матиас
|1
|0.17
|6.
|Эдегор Мартин
|0
|0
|7.
|Йохансен Стефан
|0
|0
|8.
|Бериша Ветон
|0
|0
|9.
|Элабделлауи Омар
|0
|0
|10.
|Алеесами Хайтам
|0
|0
|11.
|Мелинг Биргер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Драгович Александр
|2
|0
|2.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|3.
|Алаба Давид
|1
|0
|4.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|5.
|Лайнер Штефан
|1
|0
|6.
|Забитцер Марсель
|1
|0
|7.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|8.
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|9.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|2
|0
|2.
|Кинг Джошуа
|1
|0
|3.
|Линнес Мартин
|1
|0
|4.
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|5.
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|6.
|Сорлот Александр
|1
|0
|7.
|Гранли Даниэль
|1
|0
|8.
|Мелинг Биргер
|1
|0
|9.
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|10.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|11.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Австрия
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|55.56% (5)
|Норвегия
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Австрия Последние 20 матчей: +13 =2 -5Австрия 2:1 Северная Ирландия Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия
Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия
Норвегия Последние 20 матчей: +10 =6 -4Норвегия 1:0 Северная Ирландия Норвегия 4:0 Румыния Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия
Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Болгария Норвегия 1:0 Словения Болгария 1:0 Норвегия
Последние игры между собой
Австрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Норвегия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Австрия» – «Норвегия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Австрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Норвегия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Австрия» – «Норвегия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|4.20
|1.22
|—
|—
|10.50
|1.04
|—
|—
|1.14
|5.55
|—
|—
|3.40
|1.31
|—
|—
|1.18
|4.75
|1.98
|1.88
|1.74
|2.17
|1.78
|2.11
|1.02
|13.00
|1.89
|1.97
|1.23
|4.20
|—
|—
|1.04
|10.00
|1.06
|8.10
|1.05
|12.00
|1.01
|15.00
|
|13.25
|1.03
|—
|—
|11.75
|1.04
|—
|—
|3.84
|1.22
|—
|—
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.24
|1.72
|—
|—
|1.74
|2.12
|—
|—
|1.48
|2.69
|—
|—
|1.24
|4.15
|—
|—
|1.19
|4.90
|1.07
|8.80
|1.09
|7.80
|1.02
|14.00
|
|—
|—
|3.29
|1.35
|2.62
|1.51
|1.93
|1.93
|1.94
|1.93
|1.57
|2.46
|1.47
|2.76
|1.52
|2.52
|1.88
|1.95
|1.66
|2.23
|1.44
|2.76
|1.56
|2.45
|1.45
|2.74
|1.47
|2.66
|1.44
|2.72
|1.51
|2.50
|1.19
|4.76
|—
|—
|1.10
|6.71
|—
|—
Прогнозы на матч Австрия 1:1 Норвегия
Исход игры
Австрия
76.6% (121)
Ничья
14.6% (23)
Норвегия
8.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
60% (93)
Меньше
40% (62)
Обе команды забьют
Да
68.39% (106)
Нет
31.61% (49)
Популярный счёт
2:1 Австрия
40.5% (64)
2:0 Австрия
15.8% (25)
1:1 Ничья
12% (19)
1:0 Австрия
10.1% (16)
1:2 Норвегия
5.7% (9)
3:0 Австрия
3.2% (5)
3:1 Австрия
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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