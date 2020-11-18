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Израиль
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Шотландия
0' 21'
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элазар
12
Йейни
Ширан
21
Тиби
Эйтан
4
Битон
Нир
3
Менахем
Сун
15
Лави
Нета
10
Манор
Соломон
6
Натхо
Бибрас
14
Вайссман
Шон
7
Захави
Эран
1
Маршалл
Дэвид
2
О'Доннелл
Стивен
5
Галлахер
Деклан
4
Мактоминай
Скотт
3
Робертсон
Эндрю
10
Макгрегор
Каллум
8
Джек
Райан
6
Тирни
Киран
11
Кристи
Райан
9
Дайкс
Линдон
7
Макгинн
Джон
Израиль
5-3-2
Шотландия
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 5 0.71
2. Эльмкис Илай 1 0.14
3. Голаса Эйял 0 0
4. Даббур Мунас 0 0
5. Коэн Йонатан 0 0
6. Манор Соломон 0 0
7. Даса Элазар 0 0
Шотландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кристи Райан 3 (2) 0.38
2. Дайкс Линдон 2 0.25
3. Фрейзер Райан 1 0.13
4. Палмер Лиам 0 0
5. Макгрегор Каллум 0 0
6. О'Доннелл Стивен 0 0

Карточки

Израиль
# Игрок      
1. Перец Дор 2 0
2. Эль-Хамид Хатем Абд 0 1
3. Захави Эран 1 0
4. Голаса Эйял 1 0
5. Огани Орель 1 0
6. Битон Нир 1 0
7. Натхо Бибрас 1 0
8. Менахем Сун 1 0
9. Вайссман Шон 1 0
10. Абу-Фани Мохаммад 1 0
11. Даса Элазар 1 0
Шотландия
# Игрок      
1. Армстронг Стюарт 2 0
2. Макгинн Джон 2 0
3. Робертсон Эндрю 2 0
4. Дайкс Линдон 2 0
5. Маршалл Дэвид 1 0
6. Флек Джон 1 0
7. Форрест Джеймс 1 0
8. Фрейзер Райан 1 0
9. Палмер Лиам 1 0
10. Галлахер Деклан 1 0
11. Патерсон Каллум 1 0
12. Кристи Райан 1 0
13. Макбарни Оливер 1 0
14. Маккена Скотт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Израиль 0 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 50% (3)
 Шотландия 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 0 0

Предыдущие игры

Израиль Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Чехия 1:0 Израиль Словакия 2:3 Израиль Израиль 1:2 Чехия Шотландия 0:0 Израиль
Израиль 1:1 Словакия Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия
Шотландия Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Словакия 1:0 Шотландия Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия
Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия

Последние игры между собой

Израиль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Шотландия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Шотландия 0:0 Израиль Лига наций УЕФА Шотландия 1:1 Израиль Лига наций УЕФА Шотландия 3:2 Израиль Лига наций УЕФА Израиль 2:1 Шотландия Лига наций УЕФА

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия 1:0 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
2. Шотландия 0:0 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
3. Израиль 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
4. Словакия 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Netanya Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Израиль 24.8% (39)
X 50.3% (79)
Шотландия 24.8% (39)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Израиль
Ничья
Шотландия
3.17
3.40
2.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.40 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.20 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.92 3.30 2.47
  3.17 3.03 2.54

Самый высокий коэффициент на матч «Израиль» – «Шотландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Израиль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шотландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Израиль» – «Шотландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.07 6.90 1.10 2.75 1.44 2.28 1.68 1.90 1.97 1.60 2.33 1.33 3.30 1.20 4.44 1.08 7.00 1.06 8.80 1.02 14.00 1.01 22.00 0.00 21.00
7.90 1.04 6.75 1.08 2.94 1.38 2.26 1.64 1.72 2.24 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.95 1.05 7.50
6.88 1.12 2.52 1.56 2.19 1.72 1.87 2.01 1.63 2.36 1.49 2.71 1.52 2.67 1.41 3.05 1.16 5.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.22 1.65 1.71 2.14 1.20 4.44 1.09 7.40 1.03 12.00
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.40
1.99 1.89 1.64 2.35 1.29 3.77 1.47 2.82 1.35 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 1.55 2.35 1.20 4.20
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.75 1.27
Где смотреть матч Израиль 0:0 Шотландия онлайн

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Прогнозы на матч Израиль 0:0 Шотландия

Исход игры
Израиль
24.8% (39)
Ничья
50.3% (79)
Шотландия
24.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
32.9% (51)
Меньше
67.1% (104)
Обе команды забьют
Да
79.35% (123)
Нет
20.65% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.5% (73)
1:2 Шотландия
14% (22)
2:1 Израиль
14% (22)
1:0 Израиль
8.9% (14)
0:1 Шотландия
6.4% (10)
0:2 Шотландия
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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