1:0
44' ГолМанор Соломон
85' Желтая карточкаДжек Райан
87' Желтая карточкаАбу-Фани Мохаммад
90' Желтая карточкаМарсиано Офир
90' Желтая карточкаОгани Орель
12
Йейни
Ширан
21
Тиби
Эйтан
15
Лави
Нета
14
Вайссман
Шон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Йейни ШиранЗащитник
-
21 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лави НетаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Вайссман ШонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ницан ИтамарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Тавата ТалебПолузащитник
-
22 Голаса ЭйялПолузащитник
-
11 Коэн ЙонатанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Дадья Ор
-
-
Главный тренер: Willibald Ruttensteiner
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кристи РайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Гордон КрейгВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Купер ЛиамЗащитник
-
14 Маклин КенниПолузащитник
-
22 Палмер ЛиамПолузащитник
-
13 Тэйлор ГрэгПолузащитник
-
20 Гриффитс ЛейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Бёрк ОливерНападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
Ход матча
44'
1:0
85'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 6
-
2 Угловые 12
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|5
|0.71
|2.
|Манор Соломон
|1
|0.14
|3.
|Эльмкис Илай
|1
|0.14
|4.
|Голаса Эйял
|0
|0
|5.
|Даббур Мунас
|0
|0
|6.
|Коэн Йонатан
|0
|0
|7.
|Даса Элазар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кристи Райан
|3 (2)
|0.38
|2.
|Дайкс Линдон
|2
|0.25
|3.
|Фрейзер Райан
|1
|0.13
|4.
|Палмер Лиам
|0
|0
|5.
|Макгрегор Каллум
|0
|0
|6.
|О'Доннелл Стивен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Огани Орель
|2
|0
|2.
|Перец Дор
|2
|0
|3.
|Абу-Фани Мохаммад
|2
|0
|4.
|Эль-Хамид Хатем Абд
|0
|1
|5.
|Захави Эран
|1
|0
|6.
|Голаса Эйял
|1
|0
|7.
|Битон Нир
|1
|0
|8.
|Натхо Бибрас
|1
|0
|9.
|Марсиано Офир
|1
|0
|10.
|Менахем Сун
|1
|0
|11.
|Вайссман Шон
|1
|0
|12.
|Даса Элазар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Армстронг Стюарт
|2
|0
|2.
|Макгинн Джон
|2
|0
|3.
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|4.
|Дайкс Линдон
|2
|0
|5.
|Маршалл Дэвид
|1
|0
|6.
|Флек Джон
|1
|0
|7.
|Форрест Джеймс
|1
|0
|8.
|Джек Райан
|1
|0
|9.
|Фрейзер Райан
|1
|0
|10.
|Палмер Лиам
|1
|0
|11.
|Галлахер Деклан
|1
|0
|12.
|Патерсон Каллум
|1
|0
|13.
|Кристи Райан
|1
|0
|14.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|15.
|Маккена Скотт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Израиль
|0
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|Шотландия
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
Израиль Последние 20 матчей: +7 =4 -9Чехия 1:0 Израиль Словакия 2:3 Израиль Израиль 1:2 Чехия Шотландия 0:0 Израиль
Израиль 1:1 Словакия Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия
Шотландия Последние 20 матчей: +12 =1 -7Словакия 1:0 Шотландия Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия
Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия
Последние игры между собой
Израиль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Шотландия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Израиль» – «Шотландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Израиль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шотландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Израиль» – «Шотландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|4.75
|1.18
|6.90
|1.10
|—
|—
|1.11
|6.50
|—
|—
|2.28
|1.68
|1.90
|1.97
|1.13
|5.80
|—
|—
|1.33
|3.30
|1.16
|5.10
|1.08
|7.00
|1.03
|12.00
|1.02
|14.00
|1.01
|22.00
|0.00
|21.00
|
|7.90
|1.04
|6.75
|1.08
|—
|—
|2.94
|1.38
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.72
|2.24
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.24
|3.88
|1.07
|6.95
|1.05
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|4.60
|1.21
|3.24
|1.37
|2.28
|1.68
|1.75
|2.15
|1.47
|2.79
|2.22
|1.71
|1.74
|2.17
|1.52
|2.62
|1.35
|3.35
|1.33
|3.47
|1.16
|5.72
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Израиль 1:0 Шотландия
Исход игры
Израиль
24.8% (39)
Ничья
50.3% (79)
Шотландия
24.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
32.9% (51)
Меньше
67.1% (104)
Обе команды забьют
Да
79.35% (123)
Нет
20.65% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.5% (73)
1:2 Шотландия
14% (22)
2:1 Израиль
14% (22)
1:0 Израиль
8.9% (14)
0:1 Шотландия
6.4% (10)
0:2 Шотландия
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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