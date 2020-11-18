Польша
Позже
Стадион: Stadium Slaski
Голландия
15
Глик
Камил
14
Клих
Матеуш
21
Юзвяк
Камиль
1
Крул
Тим
17
Блинд
Дэйли
15
Классен
Дэви
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Юзвяк КамильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Рыбус МацейЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
15 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бизот МаркоВратарь
-
23 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
12 Вайндал ОуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Де Бур Франк
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|2
|0.4
|2.
|Гросицки Камил
|1
|0.2
|3.
|Глик Камил
|1
|0.2
|4.
|Линетти Кароль
|1
|0.2
|5.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|6.
|Клих Матеуш
|0
|0
|7.
|Юзвяк Камиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.4
|2.
|Депай Мемфис
|1
|0.2
|3.
|Бергвейн Стевен
|1
|0.2
|4.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.2
|5.
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|6.
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|7.
|Хатебур Ханс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беднарек Ян
|3
|0
|2.
|Гуральски Яцек
|1
|1
|3.
|Клих Матеуш
|2
|0
|4.
|Глик Камил
|1
|0
|5.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|6.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|7.
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|8.
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|9.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|10.
|Юзвяк Камиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|2
|0
|2.
|Депай Мемфис
|2
|0
|3.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|4.
|Классен Дэви
|1
|0
|5.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|6.
|Де Йонг Френки
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Польша
|0
|0
|60% (3)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Голландия
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Польша Последние 20 матчей: +12 =3 -5Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия
Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия
Голландия Последние 20 матчей: +10 =6 -4Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия
Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия
Последние игры между собой
Польша: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Голландия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Польша» – «Голландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Польша» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Голландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Польша» – «Голландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|13.00
|1.02
|9.30
|1.05
|3.65
|1.29
|3.05
|1.45
|—
|—
|2.06
|1.81
|1.84
|2.03
|1.62
|2.40
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.15
|4.80
|1.11
|5.30
|1.03
|9.30
|1.03
|9.90
|0.00
|17.00
|
|10.50
|1.01
|9.70
|1.03
|3.62
|1.27
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.12
|1.88
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.35
|3.10
|1.16
|4.65
|1.11
|5.25
|1.02
|9.60
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.37
|1.24
|3.19
|1.40
|2.55
|1.57
|2.14
|1.78
|1.91
|2.00
|1.66
|2.34
|1.52
|2.68
|1.43
|2.99
|—
|—
|1.16
|5.94
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Польша - Голландия
Исход игры
Польша
7.7% (12)
Ничья
33.5% (52)
Голландия
58.7% (91)
Тотал 2.5
Больше
62.91% (95)
Меньше
37.09% (56)
Обе команды забьют
Да
88.08% (133)
Нет
11.92% (18)
Популярный счёт
1:2 Голландия
42.6% (66)
1:1 Ничья
25.2% (39)
0:1 Голландия
8.4% (13)
2:2 Ничья
6.5% (10)
2:1 Польша
5.8% (9)
1:3 Голландия
4.5% (7)
0:2 Голландия
1.3% (2)
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