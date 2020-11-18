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Польша
 
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Стадион:
Голландия
22
Фабьянски
Лукаш
4
Кедзёра
Томаш
15
Глик
Камил
5
Беднарек
Ян
16
Реца
Аркадиуш
14
Клих
Матеуш
10
Крыховяк
Гжегож
6
Плахета
Пшемыслав
20
Зелиньски
Петр
21
Юзвяк
Камиль
9
Левандовски
Роберт
1
Крул
Тим
2
Хатебур
Ханс
6
Де
Врей
Стефан
17
Блинд
Дэйли
5
Ван
Анхольт
Патрик
15
Классен
Дэви
8
Вейналдум
Джорджиньо
21
Де
Йонг
Френки
16
Стенгс
Келвин
10
Депай
Мемфис
9
Мален
Дониэлл
Польша
4-2-3-1
Голландия
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Польша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 2 0.4
2. Гросицки Камил 1 0.2
3. Глик Камил 1 0.2
4. Линетти Кароль 1 0.2
5. Рыбус Мацей 0 0
6. Клих Матеуш 0 0
7. Юзвяк Камиль 0 0
Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вейналдум Джорджиньо 2 0.4
2. Депай Мемфис 1 0.2
3. Бергвейн Стевен 1 0.2
4. Ван де Бек Донни 1 0.2
5. Дюмфрис Дензел 0 0
6. Бергёйс Стивен 0 0
7. Хатебур Ханс 0 0

Карточки

Польша
# Игрок      
1. Беднарек Ян 3 0
2. Гуральски Яцек 1 1
3. Клих Матеуш 2 0
4. Глик Камил 1 0
5. Крыховяк Гжегож 1 0
6. Берешиньски Бартош 1 0
7. Милик Аркадиуш 1 0
8. Кедзёра Томаш 1 0
9. Пёнтек Кшиштоф 1 0
10. Юзвяк Камиль 1 0
Голландия
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 2 0
2. Депай Мемфис 2 0
3. Вейналдум Джорджиньо 1 0
4. Классен Дэви 1 0
5. Вельтман Йоел 1 0
6. Де Йонг Френки 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Польша 0 0 60% (3) 20% (1) 20% (1) 0
 Голландия 40% (2) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Польша Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия
Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия
Голландия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия
Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия

Последние игры между собой

Польша: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Голландия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Голландия 1:0 Польша Лига наций УЕФА Польша 1:2 Голландия Товарищеские матчи Голландия 0:0 Польша Международные матчи

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
2. Голландия Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
3. Польша Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
4. Босния и Герцеговина Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В рамках заключительного тура Лиги наций нас ждет интереснейшее противостояние сборных Польши и Голландии. Обе команды претендуют на первое место в группе, но победа сегодня никому не гарантирует его, все будет решаться в матче сборной Италии. В любом случае, победа нужна сегодня обеим сборным, потому нас ждет интересная игра. Текстовую трансляцию для Вас проведет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Голландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2020, осталось 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 155
Польша 7.7% (12)
X 33.5% (52)
Голландия 58.7% (91)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Голландия
3.75
3.78
2.22
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.75 3.55 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.75 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.48 3.78 2.22
  3.36 3.71 2.20

Самый высокий коэффициент на матч «Польша» – «Голландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Польша» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Голландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Польша» – «Голландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.02 9.30 1.05 3.65 1.29 3.05 1.45 2.06 1.81 1.84 2.03 1.62 2.40 1.40 2.95 1.15 4.80 1.11 5.30 1.03 9.30 1.03 9.90 0.00 17.00
10.50 1.01 9.70 1.03 3.62 1.27 3.04 1.38 2.12 1.88 1.55 2.45 1.35 3.10 1.16 4.65 1.11 5.25 1.02 9.60
4.37 1.24 3.19 1.40 2.55 1.57 2.14 1.78 1.91 2.00 1.66 2.34 1.52 2.68 1.43 2.99 1.16 5.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.99 1.82 1.44 2.80 1.14 5.90
3.20 1.35 2.12 1.72 1.47 2.68 1.17 5.15 1.11 6.40
3.36 1.37 2.77 1.50 2.18 1.77 1.70 2.26 1.50 2.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.78 1.97 1.28 3.45
3.95 1.25 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.20
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Букмекер Да Нет
3.10 1.37
Где смотреть матч Польша - Голландия онлайн

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Прогнозы на матч Польша - Голландия

Исход игры
Польша
7.7% (12)
Ничья
33.5% (52)
Голландия
58.7% (91)
Тотал 2.5
Больше
62.91% (95)
Меньше
37.09% (56)
Обе команды забьют
Да
88.08% (133)
Нет
11.92% (18)
Популярный счёт
1:2 Голландия
42.6% (66)
1:1 Ничья
25.2% (39)
0:1 Голландия
8.4% (13)
2:2 Ничья
6.5% (10)
2:1 Польша
5.8% (9)
1:3 Голландия
4.5% (7)
0:2 Голландия
1.3% (2)
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