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Польша
 
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Стадион:
Голландия

Бомбардиры внутри турнира

Польша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 2 0.4
2. Гросицки Камил 1 0.2
3. Глик Камил 1 0.2
4. Линетти Кароль 1 0.2
5. Рыбус Мацей 0 0
6. Клих Матеуш 0 0
7. Юзвяк Камиль 0 0
Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вейналдум Джорджиньо 2 0.4
2. Депай Мемфис 1 0.2
3. Бергвейн Стевен 1 0.2
4. Ван де Бек Донни 1 0.2
5. Дюмфрис Дензел 0 0
6. Бергёйс Стивен 0 0
7. Хатебур Ханс 0 0

Карточки

Польша
# Игрок      
1. Беднарек Ян 3 0
2. Гуральски Яцек 1 1
3. Клих Матеуш 2 0
4. Глик Камил 1 0
5. Крыховяк Гжегож 1 0
6. Берешиньски Бартош 1 0
7. Милик Аркадиуш 1 0
8. Кедзёра Томаш 1 0
9. Пёнтек Кшиштоф 1 0
10. Юзвяк Камиль 1 0
Голландия
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 2 0
2. Депай Мемфис 2 0
3. Вейналдум Джорджиньо 1 0
4. Классен Дэви 1 0
5. Вельтман Йоел 1 0
6. Де Йонг Френки 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Польша 0 0 60% (3) 20% (1) 20% (1) 0
 Голландия 40% (2) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Польша Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия
Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия
Голландия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия
Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия

Последние игры между собой

Польша: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Голландия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Голландия 1:0 Польша Лига наций УЕФА Польша 1:2 Голландия Товарищеские матчи Голландия 0:0 Польша Международные матчи

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
2. Голландия Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
3. Польша Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
4. Босния и Герцеговина Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Голландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2020, осталось 2 дня 19 часов 46 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Польша 6.1% (3)
    X 38.8% (19)
    Голландия 55.1% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Польша
    Ничья
    Голландия
    3.38
    3.80
    2.26
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.30 3.50 2.15
    Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.70 2.18
    Бонус: 5 000 ₽ 3.38 3.80 2.26

    Самый высокий коэффициент на матч «Польша» – «Голландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Польша» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Голландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Польша» – «Голландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.60 1.04 4.00 1.25 3.15 1.36 2.10 1.79 1.87 1.99 1.64 2.35 1.41 2.90 1.19 4.60 1.14 5.20 1.04 9.00 1.04 9.60
    2.10 1.90
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.07 1.76 1.47 2.70 1.16 5.30
    2.09 1.74
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.05 1.35 1.80 1.94 1.36 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.21
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.38
    Где смотреть матч Польша - Голландия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Польша - Голландия

    Исход игры
    Польша
    6.1% (3)
    Ничья
    38.8% (19)
    Голландия
    55.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    97.83% (45)
    Нет
    2.17% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Голландия
    42.9% (21)
    1:1 Ничья
    32.7% (16)
    1:3 Голландия
    6.1% (3)
    2:1 Польша
    6.1% (3)
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