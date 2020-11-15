Польша
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Стадион: Stadium Slaski
Голландия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|2
|0.4
|2.
|Гросицки Камил
|1
|0.2
|3.
|Глик Камил
|1
|0.2
|4.
|Линетти Кароль
|1
|0.2
|5.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|6.
|Клих Матеуш
|0
|0
|7.
|Юзвяк Камиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.4
|2.
|Депай Мемфис
|1
|0.2
|3.
|Бергвейн Стевен
|1
|0.2
|4.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.2
|5.
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|6.
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|7.
|Хатебур Ханс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беднарек Ян
|3
|0
|2.
|Гуральски Яцек
|1
|1
|3.
|Клих Матеуш
|2
|0
|4.
|Глик Камил
|1
|0
|5.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|6.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|7.
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|8.
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|9.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|10.
|Юзвяк Камиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|2
|0
|2.
|Депай Мемфис
|2
|0
|3.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|4.
|Классен Дэви
|1
|0
|5.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|6.
|Де Йонг Френки
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Польша
|0
|0
|60% (3)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Голландия
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Польша Последние 20 матчей: +12 =3 -5Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия
Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия
Голландия Последние 20 матчей: +10 =6 -4Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия
Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия
Последние игры между собой
Польша: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Голландия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Польша - Голландия
Исход игры
Польша
6.1% (3)
Ничья
38.8% (19)
Голландия
55.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (29)
Меньше
36.96% (17)
Обе команды забьют
Да
97.83% (45)
Нет
2.17% (1)
Популярный счёт
1:2 Голландия
42.9% (21)
1:1 Ничья
32.7% (16)
1:3 Голландия
6.1% (3)
2:1 Польша
6.1% (3)
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