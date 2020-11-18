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Чехия
1:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Словакия
0'
1:0
17' Гол
Соучек Томаш
22'
1
Вацлик
Томаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Брабец
Якуб
6
Калаш
Томаш
17
Матею
Алеш
15
Соучек
Томаш
21
Крал
Алекс
12
Масопуст
Лукаш
8
Дарида
Владимир
14
Янкто
Якуб
13
Ондрашек
Зденек
1
Родак
Марек
2
Пекарик
Петер
5
Дьомбер
Норберт
14
Шкриньяр
Милан
15
Губочан
Томаш
22
Лоботка
Станислав
10
Руснак
Альберт
19
Куцка
Юрай
17
Гамшик
Марек
20
Мак
Роберт
21
Дюриш
Михал
Чехия
4-2-3-1
Словакия
4-1-4-1

Ход матча

17'
Соучек Томаш
(Янкто Якуб)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дарида Владимир 1 0.17
2. Цоуфал Владимир 1 0.17
3. Выдра Матей 1 0.17
4. Крменчик Михал 1 0.17
5. Пешек Якуб 1 0.17
6. Дочкал Борек 1 (1) 0.17
7. Масопуст Лукаш 0 0
8. Тецл Станислав 0 0
Словакия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дюриш Михал 2 0.25
2. Куцка Юрай 1 0.13
3. Гамшик Марек 1 0.13
4. Грегуш Ян 1 0.13
5. Мак Роберт 1 0.13
6. Шранц Иван 1 0.13
7. Пекарик Петер 0 0
8. Дуда Ондрей 0 0
9. Беро Матуш 0 0

Карточки

Чехия
# Игрок      
1. Ондрашек Зденек 1 0
2. Боржил Ян 1 0
3. Дарида Владимир 1 0
4. Цоуфал Владимир 1 0
5. Малинский Томас 1 0
6. Янош Адам 1 0
7. Масопуст Лукаш 1 0
Словакия
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 4 0
2. Куцка Юрай 3 0
3. Гамшик Марек 2 0
4. Пекарик Петер 1 0
5. Шкриньяр Милан 1 0
6. Гараслин Лукаш 1 0
7. Руснак Альберт 1 0
8. Мазань Роберт 1 0
9. Родак Марек 1 0
10. Беро Матуш 1 0
11. Дьомбер Норберт 1 0
12. Боженик Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Чехия 33.33% (2) 0 0 50% (3) 0 16.67% (1) 0
 Словакия 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 0 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Чехия Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Чехия 1:0 Израиль Германия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Чехия Израиль 1:2 Чехия
Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия
Словакия Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Словакия 1:0 Шотландия Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия
Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия

Последние игры между собой

Чехия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Словакия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Словакия 1:3 Чехия Лига наций УЕФА Чехия 1:0 Словакия Лига наций УЕФА Словакия 1:2 Чехия Лига наций УЕФА Словакия 1:0 Чехия Товарищеские матчи
Чехия 3:0 Словакия Международные матчи Словакия 2:2 Чехия Чемпионат Мира Чехия 1:2 Словакия Чемпионат Мира Чехия 3:1 Словакия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия 1:0 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
2. Шотландия 0:0 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
3. Израиль 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
4. Словакия 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Чехия 88.6% (140)
X 8.2% (13)
Словакия 3.2% (5)
Все прогнозы
1.96 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Словакия
1.49
4.55
7.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.40 7.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.00 7.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.46 4.55 6.90
  1.50 4.03 7.94

Самый высокий коэффициент на матч «Чехия» – «Словакия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чехия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Словакия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чехия» – «Словакия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.20 1.05 9.50 1.04 3.25 1.33 3.15 1.36 2.15 1.75 1.80 2.00 1.87 2.00 1.64 2.35 1.30 3.50 1.19 4.70 1.14 6.80 1.04 9.20 1.02 13.00
10.75 1.01 9.90 1.03 3.88 1.24 3.12 1.36 2.10 1.81 1.62 2.30 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 8.90
4.19 1.25 2.64 1.51 2.26 1.68 1.90 1.98 1.68 2.26 1.51 2.66 1.64 2.35 1.51 2.68 1.42 2.99 1.15 6.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.47 2.07 1.76 1.33 3.25 1.16 5.30 1.06 8.80
3.26 1.34 2.15 1.70 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.25
2.17 1.74 1.78 2.11 1.39 3.14 1.66 2.32 1.47 2.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.93 1.37 2.95
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.72
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.50 1.31
Где смотреть матч Чехия 1:0 Словакия онлайн

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Прогнозы на матч Чехия 1:0 Словакия

Исход игры
Чехия
88.6% (140)
Ничья
8.2% (13)
Словакия
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.06% (90)
Меньше
41.94% (65)
Обе команды забьют
Да
64.52% (100)
Нет
35.48% (55)
Популярный счёт
2:1 Чехия
49.4% (78)
1:0 Чехия
20.9% (33)
2:0 Чехия
13.9% (22)
1:1 Ничья
6.3% (10)
1:2 Словакия
3.2% (5)
3:1 Чехия
1.9% (3)
3:2 Чехия
1.3% (2)
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