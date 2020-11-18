  1. Футбол
  2. Матчи
Чехия
2:0
Конец матча

Стадион:
Словакия
0'
1:0
17' Гол
Соучек Томаш
2:0
55' Гол
Ондрашек Зденек
90' Желтая карточка
Грошовски Патрик
90'+4
1
Вацлик
Томаш
5
Цоуфал
Владимир
6
Калаш
Томаш
4
Брабец
Якуб
17
Матею
Алеш
15
Соучек
Томаш
21
Крал
Алекс
12
Масопуст
Лукаш
8
Дарида
Владимир
14
Янкто
Якуб
13
Ондрашек
Зденек
1
Родак
Марек
2
Пекарик
Петер
5
Дьомбер
Норберт
14
Шкриньяр
Милан
15
Губочан
Томаш
22
Лоботка
Станислав
10
Руснак
Альберт
19
Куцка
Юрай
17
Гамшик
Марек
20
Мак
Роберт
21
Дюриш
Михал
Чехия
4-2-3-1
Словакия
4-1-4-1

Ход матча

17'
Соучек Томаш
(Янкто Якуб)
1:0
46'
Коубек Томаш
Вацлик Томаш
 
46'
Черны Вацлав
Масопуст Лукаш
 
55'
Ондрашек Зденек
(Черны Вацлав)
2:0
62'
 
Суслов Томаш
Руснак Альберт
62'
 
Шафранко Павол
Мак Роберт
62'
 
Грошовски Патрик
Лоботка Станислав
66'
Выдра Матей
Ондрашек Зденек
 
67'
 
Грегуш Ян
Куцка Юрай
74'
Копич Ян
Янкто Якуб
 
81'
 
Шранц Иван
Дюриш Михал
88'
Барак Антонин
Дарида Владимир
 
90'
 
Грошовски Патрик

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 21 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дарида Владимир 1 0.17
2. Цоуфал Владимир 1 0.17
3. Ондрашек Зденек 1 0.17
4. Выдра Матей 1 0.17
5. Крменчик Михал 1 0.17
6. Пешек Якуб 1 0.17
7. Соучек Томаш 1 0.17
8. Дочкал Борек 1 (1) 0.17
9. Масопуст Лукаш 0 0
10. Тецл Станислав 0 0
11. Янкто Якуб 0 0
12. Черны Вацлав 0 0
Словакия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дюриш Михал 2 0.25
2. Куцка Юрай 1 0.13
3. Гамшик Марек 1 0.13
4. Грегуш Ян 1 0.13
5. Мак Роберт 1 0.13
6. Шранц Иван 1 0.13
7. Пекарик Петер 0 0
8. Дуда Ондрей 0 0
9. Беро Матуш 0 0

Карточки

Чехия
# Игрок      
1. Ондрашек Зденек 1 0
2. Боржил Ян 1 0
3. Дарида Владимир 1 0
4. Цоуфал Владимир 1 0
5. Малинский Томас 1 0
6. Янош Адам 1 0
7. Масопуст Лукаш 1 0
Словакия
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 4 0
2. Куцка Юрай 3 0
3. Гамшик Марек 2 0
4. Пекарик Петер 1 0
5. Грошовски Патрик 1 0
6. Шкриньяр Милан 1 0
7. Гараслин Лукаш 1 0
8. Руснак Альберт 1 0
9. Мазань Роберт 1 0
10. Родак Марек 1 0
11. Беро Матуш 1 0
12. Дьомбер Норберт 1 0
13. Боженик Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Чехия 25% (2) 12.5% (1) 0 50% (4) 0 12.5% (1) 0
 Словакия 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 0 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Чехия Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Чехия 1:0 Израиль Германия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Чехия Израиль 1:2 Чехия
Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия
Словакия Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Словакия 1:0 Шотландия Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия
Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия

Последние игры между собой

Чехия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Словакия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Словакия 1:3 Чехия Лига наций УЕФА Чехия 1:0 Словакия Лига наций УЕФА Словакия 1:2 Чехия Лига наций УЕФА Словакия 1:0 Чехия Товарищеские матчи
Чехия 3:0 Словакия Международные матчи Словакия 2:2 Чехия Чемпионат Мира Чехия 1:2 Словакия Чемпионат Мира Чехия 3:1 Словакия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
2. Шотландия Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
3. Израиль Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
4. Словакия Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Чехия 88.6% (140)
X 8.2% (13)
Словакия 3.2% (5)
Все прогнозы
1.96 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 7.00 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.46 4.55 6.90
  1.19 6.31 24.42

Самый высокий коэффициент на матч «Чехия» – «Словакия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чехия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Словакия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чехия» – «Словакия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.20 1.05 9.50 1.04 4.05 1.23 3.15 1.36 2.15 1.75 1.77 2.04 1.87 2.00 1.64 2.35 1.11 6.50 1.19 4.70 1.04 10.00 1.04 9.20 1.02 13.00
10.75 1.01 9.90 1.03 3.88 1.24 3.12 1.36 2.10 1.81 1.62 2.30 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 8.90
4.19 1.25 3.60 1.31 2.90 1.44 2.07 1.81 1.58 2.46 1.35 3.36 1.98 1.90 1.61 2.41 1.43 2.93 1.15 6.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.47 2.07 1.76 1.33 3.25 1.16 5.30 1.04 10.00
3.26 1.34 2.15 1.70 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.25
2.17 1.74 1.78 2.11 1.39 3.14 1.66 2.32 1.31 3.62 1.16 5.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.93 1.37 2.95
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.50 1.31
Где смотреть матч Чехия 2:0 Словакия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Чехия 2:0 Словакия

Исход игры
Чехия
88.6% (140)
Ничья
8.2% (13)
Словакия
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.06% (90)
Меньше
41.94% (65)
Обе команды забьют
Да
64.52% (100)
Нет
35.48% (55)
Популярный счёт
2:1 Чехия
49.4% (78)
1:0 Чехия
20.9% (33)
2:0 Чехия
13.9% (22)
1:1 Ничья
6.3% (10)
1:2 Словакия
3.2% (5)
3:1 Чехия
1.9% (3)
3:2 Чехия
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный