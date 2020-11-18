Чехия
2:0
Конец матча
Стадион: Дусан Арена
Словакия
1:0
17' ГолСоучек Томаш
2:0
55' ГолОндрашек Зденек
90' Желтая карточкаГрошовски Патрик
17
Матею
Алеш
15
Соучек
Томаш
21
Крал
Алекс
14
Янкто
Якуб
19
Куцка
Юрай
17
Гамшик
Марек
20
Мак
Роберт
21
Дюриш
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Матею АлешЗащитник
-
15 Соучек ТомашПолузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коубек ТомашВратарь
-
23 Мандоус АлешВратарь
-
22 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Голеш ТомашПолузащитник
-
18 Черны ВацлавПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Копич ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
20 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
-
20 Мак РобертПолузащитник
-
21 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
-
12 Якубех АдамВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мраз СамуэлНападающий
-
Главный тренер: Stefan Tarkovic
Ход матча
17'
1:0
55'
2:0
67'
74'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дарида Владимир
|1
|0.17
|2.
|Цоуфал Владимир
|1
|0.17
|3.
|Ондрашек Зденек
|1
|0.17
|4.
|Выдра Матей
|1
|0.17
|5.
|Крменчик Михал
|1
|0.17
|6.
|Пешек Якуб
|1
|0.17
|7.
|Соучек Томаш
|1
|0.17
|8.
|Дочкал Борек
|1 (1)
|0.17
|9.
|Масопуст Лукаш
|0
|0
|10.
|Тецл Станислав
|0
|0
|11.
|Янкто Якуб
|0
|0
|12.
|Черны Вацлав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дюриш Михал
|2
|0.25
|2.
|Куцка Юрай
|1
|0.13
|3.
|Гамшик Марек
|1
|0.13
|4.
|Грегуш Ян
|1
|0.13
|5.
|Мак Роберт
|1
|0.13
|6.
|Шранц Иван
|1
|0.13
|7.
|Пекарик Петер
|0
|0
|8.
|Дуда Ондрей
|0
|0
|9.
|Беро Матуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ондрашек Зденек
|1
|0
|2.
|Боржил Ян
|1
|0
|3.
|Дарида Владимир
|1
|0
|4.
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|5.
|Малинский Томас
|1
|0
|6.
|Янош Адам
|1
|0
|7.
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|4
|0
|2.
|Куцка Юрай
|3
|0
|3.
|Гамшик Марек
|2
|0
|4.
|Пекарик Петер
|1
|0
|5.
|Грошовски Патрик
|1
|0
|6.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|7.
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|8.
|Руснак Альберт
|1
|0
|9.
|Мазань Роберт
|1
|0
|10.
|Родак Марек
|1
|0
|11.
|Беро Матуш
|1
|0
|12.
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|13.
|Боженик Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Чехия
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|50% (4)
|0
|12.5% (1)
|0
|Словакия
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Чехия Последние 20 матчей: +11 =0 -9Чехия 1:0 Израиль Германия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Чехия Израиль 1:2 Чехия
Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия
Словакия Последние 20 матчей: +9 =4 -7Словакия 1:0 Шотландия Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия
Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия
Последние игры между собой
Чехия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Словакия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Чехия» – «Словакия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чехия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Словакия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чехия» – «Словакия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|9.20
|1.05
|9.50
|1.04
|4.05
|1.23
|—
|—
|3.15
|1.36
|2.15
|1.75
|1.77
|2.04
|1.87
|2.00
|1.64
|2.35
|—
|—
|1.11
|6.50
|1.19
|4.70
|1.04
|10.00
|1.04
|9.20
|1.02
|13.00
|
|10.75
|1.01
|9.90
|1.03
|3.88
|1.24
|—
|—
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.10
|1.81
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.40
|2.86
|1.17
|4.50
|1.12
|5.10
|1.02
|8.90
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.19
|1.25
|3.60
|1.31
|2.90
|1.44
|2.07
|1.81
|1.58
|2.46
|1.35
|3.36
|1.98
|1.90
|1.61
|2.41
|1.43
|2.93
|—
|—
|1.15
|6.10
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Чехия 2:0 Словакия
Исход игры
Чехия
88.6% (140)
Ничья
8.2% (13)
Словакия
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.06% (90)
Меньше
41.94% (65)
Обе команды забьют
Да
64.52% (100)
Нет
35.48% (55)
Популярный счёт
2:1 Чехия
49.4% (78)
1:0 Чехия
20.9% (33)
2:0 Чехия
13.9% (22)
1:1 Ничья
6.3% (10)
1:2 Словакия
3.2% (5)
3:1 Чехия
1.9% (3)
3:2 Чехия
1.3% (2)
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