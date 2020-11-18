Сербия
Позже
Стадион: Райко Митич
РОССИЯ
11
Йович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йович ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мараш НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Здьелар СашаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янкович Александр
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Жирков ЮрийЗащитник
-
23 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Черчесов Станислав
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.43
|2.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.29
|3.
|Йович Лука
|1
|0.14
|4.
|Радоньич Неманья
|1
|0.14
|5.
|Лазович Дарко
|0
|0
|6.
|Тадич Душан
|0
|0
|7.
|Младенович Филип
|0
|0
|8.
|Ристич Михайло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|2 (1)
|0.4
|2.
|Миранчук Антон
|2
|0.4
|3.
|Кузяев Далер
|1
|0.2
|4.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.2
|5.
|Оздоев Магомед
|1
|0.2
|6.
|Черышев Денис
|1
|0.2
|7.
|Фернандес Марио
|1
|0.2
|8.
|Зобнин Роман
|0
|0
|9.
|Семёнов Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коларов Александар
|2
|1
|2.
|Тадич Душан
|2
|0
|3.
|Лукич Саша
|2
|0
|4.
|Павлович Страхиня
|2
|0
|5.
|Миливоевич Лука
|1
|0
|6.
|Гудель Неманья
|1
|0
|7.
|Митрович Стефан
|1
|0
|8.
|Костич Филип
|1
|0
|9.
|Максимович Никола
|1
|0
|10.
|Спайич Урош
|1
|0
|11.
|Митрович Александр
|1
|0
|12.
|Младенович Филип
|1
|0
|13.
|Ристич Михайло
|1
|0
|14.
|Максимович Неманья
|1
|0
|15.
|Миленкович Никола
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Семёнов Андрей
|1
|1
|2.
|Кудряшов Фёдор
|2
|0
|3.
|Зобнин Роман
|2
|0
|4.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|5.
|Фомин Даниил
|1
|0
|6.
|Джикия Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Сербия
|0
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|РОССИЯ
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
Предыдущие игры
Сербия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Венгрия 1:1 Сербия Сербия 1:1 Шотландия Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия
Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия
РОССИЯ Последние 20 матчей: +11 =3 -6Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция
РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ
Последние игры между собой
Сербия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
РОССИЯ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сербия» – «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сербия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сербия» – «РОССИЯ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.00
|1.01
|9.10
|1.04
|3.80
|1.27
|—
|—
|3.00
|1.40
|2.21
|1.71
|2.03
|1.84
|1.81
|2.07
|1.59
|2.46
|1.38
|3.05
|1.18
|5.00
|1.13
|5.50
|1.04
|9.70
|1.03
|10.00
|
|10.75
|1.01
|9.60
|1.03
|3.62
|1.27
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|2.04
|1.95
|—
|—
|1.53
|2.50
|1.34
|3.14
|1.14
|5.15
|1.10
|5.70
|1.01
|10.25
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.81
|1.29
|2.95
|1.44
|2.98
|1.43
|2.35
|1.64
|2.03
|1.86
|1.79
|2.11
|1.55
|2.58
|1.35
|3.33
|—
|—
|1.12
|6.96
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Сербия - РОССИЯ
Исход игры
Сербия
18.2% (30)
Ничья
35.8% (59)
РОССИЯ
46.1% (76)
Тотал 2.5
Больше
50.93% (82)
Меньше
49.07% (79)
Обе команды забьют
Да
83.85% (135)
Нет
16.15% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (53)
1:2 РОССИЯ
30.3% (50)
2:1 Сербия
11.5% (19)
0:1 РОССИЯ
6.1% (10)
1:0 Сербия
4.8% (8)
0:2 РОССИЯ
3.6% (6)
2:2 Ничья
3% (5)
1:3 РОССИЯ
2.4% (4)
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