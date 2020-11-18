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Сербия
 
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Стадион:
РОССИЯ
12
Райкович
Предраг
4
Миленкович
Никола
13
Митрович
Стефан
5
Спайич
Урош
7
Радоньич
Неманья
19
Ристич
Михайло
8
Гудель
Неманья
6
Максимович
Неманья
3
Младенович
Филип
11
Йович
Лука
9
Митрович
Александр
1
Гилерме
Маринато
4
Караваев
Вячеслав
3
Дивеев
Игорь
14
Джикия
Георгий
18
Жирков
Юрий
23
Кузяев
Далер
7
Оздоев
Магомед
21
Ерохин
Александр
19
Миранчук
Антон
10
Заболотный
Антон
15
Миранчук
Алексей
Сербия
3-5-2
РОССИЯ
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милинкович-Савич Сергей 3 0.43
2. Митрович Александр 2 (1) 0.29
3. Йович Лука 1 0.14
4. Радоньич Неманья 1 0.14
5. Лазович Дарко 0 0
6. Тадич Душан 0 0
7. Младенович Филип 0 0
8. Ристич Михайло 0 0
РОССИЯ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 2 (1) 0.4
2. Миранчук Антон 2 0.4
3. Кузяев Далер 1 0.2
4. Караваев Вячеслав 1 0.2
5. Оздоев Магомед 1 0.2
6. Черышев Денис 1 0.2
7. Фернандес Марио 1 0.2
8. Зобнин Роман 0 0
9. Семёнов Андрей 0 0

Карточки

Сербия
# Игрок      
1. Коларов Александар 2 1
2. Тадич Душан 2 0
3. Лукич Саша 2 0
4. Павлович Страхиня 2 0
5. Миливоевич Лука 1 0
6. Гудель Неманья 1 0
7. Митрович Стефан 1 0
8. Костич Филип 1 0
9. Максимович Никола 1 0
10. Спайич Урош 1 0
11. Митрович Александр 1 0
12. Младенович Филип 1 0
13. Ристич Михайло 1 0
14. Максимович Неманья 1 0
15. Миленкович Никола 1 0
РОССИЯ
# Игрок      
1. Семёнов Андрей 1 1
2. Кудряшов Фёдор 2 0
3. Зобнин Роман 2 0
4. Оздоев Магомед 1 0
5. Фомин Даниил 1 0
6. Джикия Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Сербия 0 28.57% (2) 0 14.29% (1) 0 42.86% (3) 14.29% (1)
 РОССИЯ 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 0

Предыдущие игры

Сербия Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Венгрия 1:1 Сербия Сербия 1:1 Шотландия Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия
Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия
РОССИЯ Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция
РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ

Последние игры между собой

Сербия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
РОССИЯ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
РОССИЯ 3:1 Сербия Лига наций УЕФА РОССИЯ 1:1 Сербия Товарищеские матчи РОССИЯ 1:1 Сербия Товарищеские матчи РОССИЯ 1:0 Сербия Товарищеские матчи
РОССИЯ 2:1 Сербия Товарищеские матчи

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
2. Венгрия Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
3. Турция Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
4. Сербия Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
  • До матча
  • Сербам также необходима только победа, чтобы сохранять шансы на выживание в лиге B. При этом команде Александра Янковича нужно надеяться на поражение турков в матче с Венгрией. Интересно, что турки перед последним туром имеют шансы как вылететь в лигу C, так и подняться в лигу A. Короче говоря, расклады в нашем квартете крайне занятные.
  • Сборная России перед последним туром остаётся лидером группы B3, опережая венгров по дополнительным показателям. Чтобы получить путёвку в элитную лигу, команде Станислава Черчесова необходимо побеждать. Есть вариант, конечно, остаться на первом месте и при ничейном результате, но тогда в параллельном матче венгры должны сыграть вничью с турками.
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча заключительного тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Сербии сыграет дома со сборной России.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 165
Сербия 18.2% (30)
X 35.8% (59)
РОССИЯ 46.1% (76)
-1
выиграет РОССИЯ, со счетом 0:2
Верю в наших парней !
Ледчик #
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сербия
Ничья
РОССИЯ
3.10
3.65
2.60
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 3.50 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.50 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.97 3.65 2.53
  2.85 3.55 2.54

Самый высокий коэффициент на матч «Сербия» – «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сербия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сербия» – «РОССИЯ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 9.10 1.04 3.80 1.27 3.00 1.40 2.21 1.71 2.03 1.84 1.81 2.07 1.59 2.46 1.38 3.05 1.18 5.00 1.13 5.50 1.04 9.70 1.03 10.00
10.75 1.01 9.60 1.03 3.62 1.27 2.88 1.42 2.04 1.95 1.53 2.50 1.34 3.14 1.14 5.15 1.10 5.70 1.01 10.25
3.81 1.29 2.95 1.44 2.98 1.43 2.35 1.64 2.03 1.86 1.79 2.11 1.55 2.58 1.35 3.33 1.12 6.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.85 1.44 2.85 1.14 5.80
3.26 1.34 2.09 1.74 1.47 2.68 1.15 5.45 1.10 6.75
3.06 1.41 2.51 1.57 1.97 1.92 1.60 2.44 1.43 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.21
Букмекер Да Нет
4.50 1.21
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
Где смотреть матч Сербия - РОССИЯ онлайн

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Прогнозы на матч Сербия - РОССИЯ

Исход игры
Сербия
18.2% (30)
Ничья
35.8% (59)
РОССИЯ
46.1% (76)
Тотал 2.5
Больше
50.93% (82)
Меньше
49.07% (79)
Обе команды забьют
Да
83.85% (135)
Нет
16.15% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (53)
1:2 РОССИЯ
30.3% (50)
2:1 Сербия
11.5% (19)
0:1 РОССИЯ
6.1% (10)
1:0 Сербия
4.8% (8)
0:2 РОССИЯ
3.6% (6)
2:2 Ничья
3% (5)
1:3 РОССИЯ
2.4% (4)
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