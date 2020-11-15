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Сербия
 
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Стадион:
РОССИЯ

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милинкович-Савич Сергей 3 0.43
2. Митрович Александр 2 (1) 0.29
3. Йович Лука 1 0.14
4. Радоньич Неманья 1 0.14
5. Лазович Дарко 0 0
6. Тадич Душан 0 0
7. Младенович Филип 0 0
8. Ристич Михайло 0 0
РОССИЯ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 2 (1) 0.4
2. Миранчук Антон 2 0.4
3. Кузяев Далер 1 0.2
4. Караваев Вячеслав 1 0.2
5. Оздоев Магомед 1 0.2
6. Черышев Денис 1 0.2
7. Фернандес Марио 1 0.2
8. Зобнин Роман 0 0
9. Семёнов Андрей 0 0

Карточки

Сербия
# Игрок      
1. Коларов Александар 2 1
2. Тадич Душан 2 0
3. Лукич Саша 2 0
4. Павлович Страхиня 2 0
5. Миливоевич Лука 1 0
6. Гудель Неманья 1 0
7. Митрович Стефан 1 0
8. Костич Филип 1 0
9. Максимович Никола 1 0
10. Спайич Урош 1 0
11. Митрович Александр 1 0
12. Младенович Филип 1 0
13. Ристич Михайло 1 0
14. Максимович Неманья 1 0
15. Миленкович Никола 1 0
РОССИЯ
# Игрок      
1. Семёнов Андрей 1 1
2. Кудряшов Фёдор 2 0
3. Зобнин Роман 2 0
4. Оздоев Магомед 1 0
5. Фомин Даниил 1 0
6. Джикия Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Сербия 0 28.57% (2) 0 14.29% (1) 0 42.86% (3) 14.29% (1)
 РОССИЯ 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 0

Предыдущие игры

Сербия Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Венгрия 1:1 Сербия Сербия 1:1 Шотландия Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия
Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия
РОССИЯ Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция
РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ

Последние игры между собой

Сербия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
РОССИЯ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
РОССИЯ 3:1 Сербия Лига наций УЕФА РОССИЯ 1:1 Сербия Товарищеские матчи РОССИЯ 1:1 Сербия Товарищеские матчи РОССИЯ 1:0 Сербия Товарищеские матчи
РОССИЯ 2:1 Сербия Товарищеские матчи

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
2. Венгрия Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
3. Турция Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
4. Сербия Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - РОССИЯ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2020, осталось 2 дня 19 часов 46 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Сербия 13.5% (7)
    X 46.2% (24)
    РОССИЯ 40.4% (21)
    Все прогнозы
    Новости
    Где смотреть матч Сербия - РОССИЯ онлайн

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    Прогнозы на матч Сербия - РОССИЯ

    Исход игры
    Сербия
    13.5% (7)
    Ничья
    46.2% (24)
    РОССИЯ
    40.4% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.82% (20)
    Меньше
    59.18% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (42)
    Нет
    14.29% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.3% (22)
    1:2 РОССИЯ
    25% (13)
    2:1 Сербия
    11.5% (6)
    0:2 РОССИЯ
    7.7% (4)
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