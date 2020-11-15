Сербия
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Стадион: Райко Митич
РОССИЯ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.43
|2.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.29
|3.
|Йович Лука
|1
|0.14
|4.
|Радоньич Неманья
|1
|0.14
|5.
|Лазович Дарко
|0
|0
|6.
|Тадич Душан
|0
|0
|7.
|Младенович Филип
|0
|0
|8.
|Ристич Михайло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|2 (1)
|0.4
|2.
|Миранчук Антон
|2
|0.4
|3.
|Кузяев Далер
|1
|0.2
|4.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.2
|5.
|Оздоев Магомед
|1
|0.2
|6.
|Черышев Денис
|1
|0.2
|7.
|Фернандес Марио
|1
|0.2
|8.
|Зобнин Роман
|0
|0
|9.
|Семёнов Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коларов Александар
|2
|1
|2.
|Тадич Душан
|2
|0
|3.
|Лукич Саша
|2
|0
|4.
|Павлович Страхиня
|2
|0
|5.
|Миливоевич Лука
|1
|0
|6.
|Гудель Неманья
|1
|0
|7.
|Митрович Стефан
|1
|0
|8.
|Костич Филип
|1
|0
|9.
|Максимович Никола
|1
|0
|10.
|Спайич Урош
|1
|0
|11.
|Митрович Александр
|1
|0
|12.
|Младенович Филип
|1
|0
|13.
|Ристич Михайло
|1
|0
|14.
|Максимович Неманья
|1
|0
|15.
|Миленкович Никола
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Семёнов Андрей
|1
|1
|2.
|Кудряшов Фёдор
|2
|0
|3.
|Зобнин Роман
|2
|0
|4.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|5.
|Фомин Даниил
|1
|0
|6.
|Джикия Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Сербия
|0
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|РОССИЯ
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
Предыдущие игры
Сербия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Венгрия 1:1 Сербия Сербия 1:1 Шотландия Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия
Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия
РОССИЯ Последние 20 матчей: +11 =3 -6Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция
РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ
Последние игры между собой
Сербия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
РОССИЯ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Прогнозы на матч Сербия - РОССИЯ
Исход игры
Сербия
13.5% (7)
Ничья
46.2% (24)
РОССИЯ
40.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
40.82% (20)
Меньше
59.18% (29)
Обе команды забьют
Да
85.71% (42)
Нет
14.29% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (22)
1:2 РОССИЯ
25% (13)
2:1 Сербия
11.5% (6)
0:2 РОССИЯ
7.7% (4)
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