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Босния и Герцеговина
 
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Стадион:
Италия
22
Пирич
Кенан
15
Чорлука
Йосип
20
Хаджикадунич
Деннис
6
Саничанин
Синиша
2
Кадушич
Адван
13
Цимирот
Гойко
10
Пьянич
Миралем
14
Гояк
Амер
7
Татар
Беньямин
11
Превляк
Смаил
19
Крунич
Раде
21
Доннарумма
Джанлуиджи
16
Флоренци
Алессандро
15
Ачерби
Франческо
19
Бастони
Алессандро
3
Эмерсон
Палмиери
18
Барелла
Николо
8
Жоржиньо
II
5
Локателли
Мануэль
11
Берарди
Доменико
9
Белотти
Андреа
10
Инсинье
Лоренцо
Босния и Герцеговина
4-3-3
Италия
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 1 0.17
2. Крунич Раде 1 0.17
3. Превляк Смаил 1 0.17
4. Хайрадинович Харис 1 (1) 0.17
5. Вишча Эдин 0 0
6. Шунич Тони 0 0
Италия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барелла Николо 1 0.2
2. Берарди Доменико 1 0.2
3. Сенси Стефано 1 0.2
4. Пеллегрини Лоренцо 1 0.2
5. Жоржиньо II 1 (1) 0.2
6. Инсинье Лоренцо 0 0
7. Иммобиле Чиро 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
# Игрок      
1. Пьянич Миралем 2 0
2. Колашинац Сеад 2 0
3. Хаджиахметович Амир 2 0
4. Ахмедходжич Анел 0 1
5. Цимирот Гойко 1 0
6. Ходжич Армин 1 0
7. Хайрадинович Харис 1 0
8. Саничанин Синиша 1 0
9. Тодорович Дарко 1 0
10. Кадушич Адван 1 0
Италия
# Игрок      
1. Белотти Андреа 3 0
2. Д'Амброзио Данило 2 0
3. Кьеллини Джорджо 1 0
4. Бонуччи Леонардо 1 0
5. Верратти Марко 1 0
6. Ачерби Франческо 1 0
7. Кристанте Бриан 1 0
8. Кин Мойзе 1 0
9. Дзаньоло Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Босния и Герцеговина 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0
 Италия 0 40% (2) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:2 Иран Польша 3:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Голландия
Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия
Италия Последние 20 матчей: +16 =4 -0
Италия 2:0 Польша Италия 4:0 Эстония Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия
Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия

Последние игры между собой

Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Италия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лига наций УЕФА Босния и Герцеговина 0:3 Италия ЕВРО 2020 Италия 2:1 Босния и Герцеговина ЕВРО 2020

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
2. Голландия Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
3. Польша Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
4. Босния и Герцеговина Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2020, осталось 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 154
    Босния и Герцеговина 0.6% (1)
    X 5.2% (8)
    Италия 94.2% (145)
    Все прогнозы
    1.74 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Босния и Герцеговина
    Ничья
    Италия
    9.30
    5.40
    1.35
    Все Коэффициенты
    Новости
    • До матча
    • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • Анонс
      Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина - Италия от LiveResult
      До начала игры, которая состоится 18 ноября 2020, осталось 23 минуты.


      На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 8.80 5.05 1.35
    Бонус: 5 000 ₽ 10.50 5.40 1.32
    Бонус: 5 000 ₽ 9.30 5.40 1.32
      10.29 5.33 1.35

    Самый высокий коэффициент на матч «Босния и Герцеговина» – «Италия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Босния и Герцеговина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Италия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Босния и Герцеговина» – «Италия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    16.50 0.00 10.50 1.03 4.40 1.21 3.55 1.31 2.25 1.69 2.01 1.86 1.76 2.14 1.49 2.65 1.23 4.10 1.17 4.60 1.06 7.90 1.05 8.60 1.01 14.00
    14.00 1.02 12.25 1.03 4.40 1.22 3.45 1.32 2.24 1.72 1.73 2.14 1.48 2.69 1.24 4.15 1.18 4.95 1.07 9.00
    4.92 1.21 2.84 1.48 2.34 1.66 2.08 1.83 1.81 2.10 1.63 2.41 1.51 2.70 1.20 5.11
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.35 1.59 1.58 2.39 1.18 4.40
    3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
    3.06 1.42 2.41 1.63 1.83 2.09 1.58 2.52 1.40 3.19
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.31 1.86 1.88 1.40 2.80 1.28 3.45
    4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.81
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.27
    Где смотреть матч Босния и Герцеговина - Италия онлайн

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    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Италия

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    0.6% (1)
    Ничья
    5.2% (8)
    Италия
    94.2% (145)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.63% (84)
    Меньше
    44.37% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    53.64% (81)
    Нет
    46.36% (70)
    Популярный счёт
    1:2 Италия
    33.1% (51)
    0:2 Италия
    21.4% (33)
    0:1 Италия
    16.9% (26)
    1:3 Италия
    13.6% (21)
    0:3 Италия
    5.2% (8)
    1:1 Ничья
    3.2% (5)
    1:4 Италия
    1.3% (2)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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