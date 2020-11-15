Босния и Герцеговина
Позже
Стадион: Грбавица
Италия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|1
|0.17
|2.
|Крунич Раде
|1
|0.17
|3.
|Превляк Смаил
|1
|0.17
|4.
|Хайрадинович Харис
|1 (1)
|0.17
|5.
|Вишча Эдин
|0
|0
|6.
|Шунич Тони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барелла Николо
|1
|0.2
|2.
|Берарди Доменико
|1
|0.2
|3.
|Сенси Стефано
|1
|0.2
|4.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.2
|5.
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.2
|6.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|7.
|Иммобиле Чиро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пьянич Миралем
|2
|0
|2.
|Колашинац Сеад
|2
|0
|3.
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|4.
|Ахмедходжич Анел
|0
|1
|5.
|Цимирот Гойко
|1
|0
|6.
|Ходжич Армин
|1
|0
|7.
|Хайрадинович Харис
|1
|0
|8.
|Саничанин Синиша
|1
|0
|9.
|Тодорович Дарко
|1
|0
|10.
|Кадушич Адван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Белотти Андреа
|3
|0
|2.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|3.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|4.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|5.
|Верратти Марко
|1
|0
|6.
|Ачерби Франческо
|1
|0
|7.
|Кристанте Бриан
|1
|0
|8.
|Кин Мойзе
|1
|0
|9.
|Дзаньоло Николо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Босния и Герцеговина
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|Италия
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +5 =4 -11Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:2 Иран Польша 3:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Голландия
Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия
Италия Последние 20 матчей: +16 =4 -0Италия 2:0 Польша Италия 4:0 Эстония Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия
Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия
Последние игры между собой
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Италия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Босния и Герцеговина» – «Италия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Босния и Герцеговина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Италия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Босния и Герцеговина» – «Италия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.50
|1.20
|3.65
|1.29
|2.31
|1.66
|2.06
|1.81
|1.81
|2.07
|1.50
|2.60
|1.25
|3.90
|1.19
|4.40
|1.07
|7.50
|1.06
|8.20
|
|14.50
|1.02
|13.00
|1.03
|4.55
|1.21
|3.68
|1.29
|2.33
|1.67
|—
|—
|1.80
|2.03
|1.51
|2.60
|1.26
|3.94
|1.20
|4.70
|1.08
|8.30
|—
|—
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Италия
Исход игры
Босния и Герцеговина
0% (0)
Ничья
16% (8)
Италия
84% (42)
Тотал 2.5
Больше
68.09% (32)
Меньше
31.91% (15)
Обе команды забьют
Да
80.85% (38)
Нет
19.15% (9)
Популярный счёт
1:2 Италия
40% (20)
1:3 Италия
22% (11)
1:1 Ничья
12% (6)
0:2 Италия
8% (4)
0:1 Италия
8% (4)
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