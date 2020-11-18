Северная Ирландия
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Уиндзор Парк
Румыния
19
Смит
Майкл
18
Марин
Рэзван
22
Камора
Мауру
20
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Смит МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хазард КонорВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Уайт ГэвинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараклаф Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Камора МауруПолузащитник
-
20 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Лазар ДавидВратарь
-
15 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mirel Radoi
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макнейр Пэдди
|1
|0.13
|2.
|Макгинн Найалл
|1
|0.13
|3.
|Мадженнис Джош
|1
|0.13
|4.
|Уайт Гэвин
|1
|0.13
|5.
|Лафферти Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максим Александру
|2 (1)
|0.33
|2.
|Алибек Денис
|1
|0.17
|3.
|Григоре Драгош
|1
|0.17
|4.
|Пушкаш Георге
|1
|0.17
|5.
|Кирикеш Влад
|0
|0
|6.
|Крецу Александру
|0
|0
|7.
|Коман Флоринел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мадженнис Джош
|1
|1
|2.
|Бойс Лайам
|2
|0
|3.
|Каткарт Крейг
|1
|0
|4.
|Дэвис Стивен
|1
|0
|5.
|Макговерн Майкл
|1
|0
|6.
|Эванс Корри
|1
|0
|7.
|Маклафлин Конор
|1
|0
|8.
|Томпсон Джордан
|1
|0
|9.
|Баллард Дэниэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бурка Андрей
|2
|0
|2.
|Дяк Чиприан
|1
|0
|3.
|Григоре Драгош
|1
|0
|4.
|Максим Александру
|1
|0
|5.
|Нистор Дан
|1
|0
|6.
|Станчу Николае
|1
|0
|7.
|Янку Габриэль
|1
|0
|8.
|Хаджи Янис
|1
|0
|9.
|Банку Никусор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Северная Ирландия
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Румыния
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Северная Ирландия Последние 20 матчей: +7 =3 -10Австрия 2:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 1:2 Словакия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:1 Австрия
Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Румыния 1:1 Северная Ирландия Германия 6:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:0 Голландия Чехия 2:3 Северная Ирландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:2 Германия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Беларусь 0:1 Северная Ирландия Эстония 1:2 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия
Румыния Последние 20 матчей: +9 =4 -7Румыния 5:3 Беларусь Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния
Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния
Последние игры между собой
Северная Ирландия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Румыния: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Северная Ирландия» – «Румыния» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Северная Ирландия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Румыния» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Северная Ирландия» – «Румыния», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.20
|1.11
|5.90
|1.14
|—
|—
|2.27
|1.62
|—
|—
|2.03
|1.84
|1.74
|2.17
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.25
|3.85
|1.12
|6.10
|1.05
|8.40
|1.02
|13.00
|0.00
|16.00
|
|6.90
|1.06
|5.70
|1.11
|—
|—
|2.60
|1.47
|—
|—
|1.99
|1.82
|—
|—
|1.59
|2.51
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.18
|4.65
|1.04
|8.60
|1.03
|9.10
|—
|—
|
|5.33
|1.17
|—
|—
|2.65
|1.51
|2.14
|1.76
|1.86
|2.02
|1.57
|2.50
|1.43
|2.94
|1.34
|3.38
|1.44
|2.92
|—
|—
|1.18
|5.21
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Северная Ирландия 0:0 Румыния
Исход игры
Северная Ирландия
24.8% (39)
Ничья
52.2% (82)
Румыния
22.9% (36)
Тотал 2.5
Больше
32.26% (50)
Меньше
67.74% (105)
Обе команды забьют
Да
81.29% (126)
Нет
18.71% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.4% (76)
2:1 Северная Ирландия
16.6% (26)
1:2 Румыния
12.7% (20)
0:1 Румыния
7.6% (12)
1:0 Северная Ирландия
6.4% (10)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:0 Северная Ирландия
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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