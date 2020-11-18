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Северная Ирландия
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Румыния
0' 21'
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
22
Баллард
Дэниэл
5
Эванс
Джонни
20
Каткарт
Крейг
7
Кеннеди
Мэттью
17
Макнейр
Пэдди
19
Смит
Майкл
13
Маккэнн
Алистер
14
Даллас
Стюарт
21
Мадженнис
Джош
9
Бойс
Лайам
12
Татарушану
Чиприан
5
Неделчару
Ионуц
6
Кристя
Юлиан
3
Тошка
Алин
2
Крецу
Валентин
18
Марин
Рэзван
8
Нистор
Дан
22
Камора
Мауру
20
Ман
Деннис
7
Алибек
Денис
19
Тэнасе
Флорин
Северная Ирландия
3-5-2
Румыния
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Северная Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макнейр Пэдди 1 0.13
2. Макгинн Найалл 1 0.13
3. Мадженнис Джош 1 0.13
4. Уайт Гэвин 1 0.13
5. Лафферти Кайл 0 0
Румыния
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максим Александру 2 (1) 0.33
2. Алибек Денис 1 0.17
3. Григоре Драгош 1 0.17
4. Пушкаш Георге 1 0.17
5. Кирикеш Влад 0 0
6. Крецу Александру 0 0
7. Коман Флоринел 0 0

Карточки

Северная Ирландия
# Игрок      
1. Мадженнис Джош 1 1
2. Бойс Лайам 2 0
3. Каткарт Крейг 1 0
4. Дэвис Стивен 1 0
5. Макговерн Майкл 1 0
6. Эванс Корри 1 0
7. Маклафлин Конор 1 0
8. Томпсон Джордан 1 0
9. Баллард Дэниэл 1 0
Румыния
# Игрок      
1. Бурка Андрей 2 0
2. Дяк Чиприан 1 0
3. Григоре Драгош 1 0
4. Максим Александру 1 0
5. Нистор Дан 1 0
6. Станчу Николае 1 0
7. Янку Габриэль 1 0
8. Хаджи Янис 1 0
9. Банку Никусор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Северная Ирландия 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Румыния 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Северная Ирландия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Австрия 2:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 1:2 Словакия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:1 Австрия
Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Румыния 1:1 Северная Ирландия Германия 6:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:0 Голландия Чехия 2:3 Северная Ирландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:2 Германия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Беларусь 0:1 Северная Ирландия Эстония 1:2 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия
Румыния Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Румыния 5:3 Беларусь Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния
Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния

Последние игры между собой

Северная Ирландия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Румыния: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Румыния 1:1 Северная Ирландия Лига наций УЕФА Северная Ирландия 0:0 Румыния ЕВРО 2016: Отборочные матчи Румыния 2:0 Северная Ирландия ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австрия 0:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Норвегия 0:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 3 10
3. Румыния 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
4. Северная Ирландия 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Северная Ирландия 24.8% (39)
X 52.2% (82)
Румыния 22.9% (36)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Ирландия
Ничья
Румыния
3.05
3.25
3.07
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.25 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.00 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.72 3.15 2.74
  2.89 2.72 3.07

Самый высокий коэффициент на матч «Северная Ирландия» – «Румыния» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Северная Ирландия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Румыния» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Северная Ирландия» – «Румыния», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.20 1.11 5.90 1.14 2.27 1.62 2.03 1.84 1.74 2.17 1.40 2.90 1.25 3.85 1.12 6.10 1.05 8.40 1.02 13.00 0.00 16.00
6.90 1.06 5.70 1.11 2.60 1.47 1.99 1.82 1.59 2.51 1.30 3.52 1.18 4.65 1.04 8.60 1.03 9.10
5.33 1.17 2.65 1.51 2.14 1.76 1.86 2.02 1.57 2.50 1.43 2.94 1.34 3.38 1.44 2.92 1.18 5.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.77 1.57 2.41 1.16 5.10 1.06 8.60 1.01 15.00
2.50 1.53 1.63 2.28 1.33 3.32 1.07 8.40 1.05 9.80
1.84 2.04 1.52 2.62 1.21 4.61 1.39 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.69 1.45 2.65 1.14 5.10
3.26 1.34 2.08 1.75 1.52 2.53 1.16 5.30 1.11 6.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
Где смотреть матч Северная Ирландия 0:0 Румыния онлайн

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Прогнозы на матч Северная Ирландия 0:0 Румыния

Исход игры
Северная Ирландия
24.8% (39)
Ничья
52.2% (82)
Румыния
22.9% (36)
Тотал 2.5
Больше
32.26% (50)
Меньше
67.74% (105)
Обе команды забьют
Да
81.29% (126)
Нет
18.71% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.4% (76)
2:1 Северная Ирландия
16.6% (26)
1:2 Румыния
12.7% (20)
0:1 Румыния
7.6% (12)
1:0 Северная Ирландия
6.4% (10)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:0 Северная Ирландия
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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