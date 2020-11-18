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Северная Ирландия
1:1
Конец матча

Стадион:
Румыния
0'
1:0
56' Гол
Бойс Лайам
1:1
81' Гол
Бикфалви Эрик
90'+4
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
22
Баллард
Дэниэл
5
Эванс
Джонни
20
Каткарт
Крейг
14
Даллас
Стюарт
17
Макнейр
Пэдди
19
Смит
Майкл
13
Маккэнн
Алистер
7
Кеннеди
Мэттью
21
Мадженнис
Джош
9
Бойс
Лайам
12
Татарушану
Чиприан
5
Неделчару
Ионуц
6
Кристя
Юлиан
3
Тошка
Алин
2
Крецу
Валентин
18
Марин
Рэзван
8
Нистор
Дан
22
Камора
Мауру
20
Ман
Деннис
7
Алибек
Денис
19
Тэнасе
Флорин
Северная Ирландия
3-5-2
Румыния
3-4-3

Ход матча

56'
Бойс Лайам
(Смит Майкл)
1:0
64'
 
Могос Василе
Крецу Валентин
64'
 
Максим Александру
Ман Деннис
66'
Льюис Джамал
Кеннеди Мэттью
 
66'
Вашингтон Конор
Бойс Лайам
 
74'
 
Бикфалви Эрик
Тошка Алин
79'
Маклафлин Конор
Мадженнис Джош
 
79'
Гелбрейт Итан
Смит Майкл
 
81'
1:1
Бикфалви Эрик
(Тэнасе Флорин)
87'
 
Ганя Кристиан
Тэнасе Флорин
87'
 
Балута Александр
Алибек Денис

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Северная Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макнейр Пэдди 1 0.13
2. Макгинн Найалл 1 0.13
3. Мадженнис Джош 1 0.13
4. Бойс Лайам 1 0.13
5. Уайт Гэвин 1 0.13
6. Лафферти Кайл 0 0
7. Смит Майкл 0 0
Румыния
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максим Александру 2 (1) 0.33
2. Бикфалви Эрик 1 0.17
3. Алибек Денис 1 0.17
4. Григоре Драгош 1 0.17
5. Пушкаш Георге 1 0.17
6. Кирикеш Влад 0 0
7. Крецу Александру 0 0
8. Тэнасе Флорин 0 0
9. Коман Флоринел 0 0

Карточки

Северная Ирландия
# Игрок      
1. Мадженнис Джош 1 1
2. Бойс Лайам 2 0
3. Каткарт Крейг 1 0
4. Дэвис Стивен 1 0
5. Макговерн Майкл 1 0
6. Эванс Корри 1 0
7. Маклафлин Конор 1 0
8. Томпсон Джордан 1 0
9. Баллард Дэниэл 1 0
Румыния
# Игрок      
1. Бурка Андрей 2 0
2. Дяк Чиприан 1 0
3. Григоре Драгош 1 0
4. Максим Александру 1 0
5. Нистор Дан 1 0
6. Станчу Николае 1 0
7. Янку Габриэль 1 0
8. Хаджи Янис 1 0
9. Банку Никусор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Северная Ирландия 20% (1) 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1)
 Румыния 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Северная Ирландия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Австрия 2:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 1:2 Словакия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:1 Австрия
Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Румыния 1:1 Северная Ирландия Германия 6:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:0 Голландия Чехия 2:3 Северная Ирландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:2 Германия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Беларусь 0:1 Северная Ирландия Эстония 1:2 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия
Румыния Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Румыния 5:3 Беларусь Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния
Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния

Последние игры между собой

Северная Ирландия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Румыния: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Румыния 1:1 Северная Ирландия Лига наций УЕФА Северная Ирландия 0:0 Румыния ЕВРО 2016: Отборочные матчи Румыния 2:0 Северная Ирландия ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австрия Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
2. Норвегия Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
3. Румыния Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
4. Северная Ирландия Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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Прогнозы
  • До матча
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Прогнозы 157
Северная Ирландия 24.8% (39)
X 52.2% (82)
Румыния 22.9% (36)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 1.19 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 1.04 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.72 3.15 2.74
  1.27 4.79 21.44

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.52 1.52 5.90 1.14 1.60 2.33 2.03 1.84 1.74 2.17 1.03 12.00 1.25 3.85 1.01 15.00 1.05 8.40 1.02 13.00 0.00 16.00
6.90 1.06 5.70 1.11 2.60 1.47 1.99 1.82 1.59 2.51 1.30 3.52 1.18 4.65 1.04 8.60 1.03 9.10
3.00 1.42 2.51 1.56 2.01 1.87 1.65 2.33 1.51 2.65 1.29 3.72 1.43 2.93 1.29 3.72 1.16 5.58 1.44 2.92 1.18 5.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.33 3.25 1.57 2.41 1.01 15.00 1.06 8.60 1.01 15.00
2.50 1.53 1.63 2.28 1.33 3.32 1.07 8.40 1.05 9.80
1.22 4.49 1.11 7.11 1.21 4.61 1.39 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.69 1.45 2.65 1.14 5.10
3.26 1.34 2.08 1.75 1.52 2.53 1.16 5.30 1.11 6.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
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Прогнозы на матч Северная Ирландия 1:1 Румыния

Исход игры
Северная Ирландия
24.8% (39)
Ничья
52.2% (82)
Румыния
22.9% (36)
Тотал 2.5
Больше
32.26% (50)
Меньше
67.74% (105)
Обе команды забьют
Да
81.29% (126)
Нет
18.71% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.4% (76)
2:1 Северная Ирландия
16.6% (26)
1:2 Румыния
12.7% (20)
0:1 Румыния
7.6% (12)
1:0 Северная Ирландия
6.4% (10)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:2 Румыния
1.3% (2)
2:0 Северная Ирландия
1.3% (2)
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